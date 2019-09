Pánbůh kadí na větší hromadu, vysmíval se Moravec ministryni Dostálové. A přidal toho ještě více

Hosty druhé hodiny Otázek Václava Moravce byli ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (nestr. za ANO), bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS), prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala, ředitel Transparency International ČR David Ondráčka.

„Je to takové české kouzlo. Velký podnik se promění na malý, pak mu přinese čáp dotaci z Bruselu a malý podnik se opět změní na velký,“ zahájil Moravec druhou hodinu Otázek.

Poté se podivoval nad tím, jak premiér Andrej Babiš (ANO) přišel na to, že za časů tradičních stran přišlo Česko o 38 miliard z dotací. Dostálová vysvětlovala, že jde o peníze, které z EU nepřitekly a konkrétní projekty byly financovány z českých zdrojů.

Martin Kuba Dostálové oponoval, že to nevysvětluje správně. Tyto peníze mohly být využity na jiné projekty. „Tady se ukazuje, že se vracelo nějakých 38 milionů korun z celé té částky. Tady si myslím, že to byla nějaká mediální reakce, kdy se tady mluvilo o vrácení dotací Agrofertu, tak nám chtěl někdo říci, že se tu v minulosti dělo něco mnohem horšího,“ vypálil Kuba.

Když se dostal ke slovu Kala, konstatoval, že to není tak, že bychom přišli o 38 miliard korun, což tvrdí premiér Babiš.

Ondráčka doplnil, že by celou situaci zpřehlednilo, kdyby existovalo něco jako registr dotací, kde by bylo jasně uvedeno, kdo dostal dotaci, jak velkou a na co.

Dostálová se však ještě jednou vrátila ke zmíněným 38 miliardám. Trvala na tom, že jsme o tyto desítky miliard z EU opravdu přišli. „Ale tady bylo jasně řečeno, že jsme o ně nepřišli,“ oponoval Moravec.

„Tady nic takového řečeno nebylo, možná to řekli kolegové, ale já jsem tu od toho, abych to uvedla na pravou míru,“ zlobila se Dostálová.

„Já budu s dovolením raději věřit představitelům nezávislých institucí, protože vy to říkat musíte, abyste zůstala ministryní,“ usadil Moravec členku vlády.

„No tak to potěš pánbůh,“ postěžovala si Dostálová.

Kuba se do ministryně okamžitě opřel. Pokud členka vlády zpochybňuje práci nezávislých institucí, je to podle jeho názoru velký problém. Kuba má však za to, že máme mnohem větší problém. Příprava žádostí o dotace je tak složitá, že malé a střední podniky o dotace vůbec nežádají, protože na to nemají čas. Další problém je podle Kuby v udržitelnosti projektů. Když už na něco čerpáme dotace, musí jít o projekty, které České republice pomohu dlouhodobě.

V udržitelnosti projektů dala Dostálová exministru Kubovi za pravdu. „My jsme tady měli v oblasti sociálního bydlení udržitelnost projektů nastavenou na pět let, a to je z hlediska státu málo,“ varovala dáma.

Když se ke slovu znovu dostal Miloslav Kala, varoval, že bychom měli dotace využít na budování jakéhosi českého Silicon Valley, ale to se bohužel neděje. Místo toho, abychom mysleli na budoucnost, čerpáme prý evropské dotace i na běžný provoz některých institucí a slabina tohoto konání se naplno projeví v okamžiku, až nebudeme mít na evropské dotace nárok, až se sníží ekonomické rozdíly mezi Českem a starými členy EU.

Kuba nabídl zcela jiný pohled na podnikatelské prostředí v Česku. „Úspěšné start-upy nevytvoří dotace, ale lidé. Já vám můžu dát příklady lidí, kteří měli dobré nápady, ale díky dotacím si spokojeně žili šest let a na realizaci těch dobrých nápadů vůbec nedošlo,“ varoval Kuba.

Kala konstatoval, že na přípravu žádostí o dotace mají čas a peníze jen velké podniky. Moderátor slova prezidenta NKÚ shrnul do přísloví. „Jak se říká, pánbůh kadí na větší hromadu,“ pravil Moravec.

Dostálová se bránila, že to není pravda, že dotace určené pro malé a střední podniky čerpají právě malé a střední podniky. Podle ministryně si však živnostníci a drobní podnikatelé mnohdy stěžují, že „té bruselštině nerozumí“. Řeknou to však ještě dřív, než si o přípravě projektů cokoli přečtou, a rovnou si najmou nějakého projektanta, který to zařídí.

Ondráčka debatu sledoval a v jednu chvíli prohlásil, že máme zásadní problém v tom, že u řady firem nevíme, kdo je jejich konečným vlastníkem a tedy i příjemcem dotací.

