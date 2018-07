Pane Drahoši, vy jste to popletl. Exministr David se děsí, jak by vypadala demokracie s tímto člověkem na Hradě

„Jestli ono to není tak, že někteří voliči prostě chtěli KSČM v Poslanecké sněmovně, zatímco ne dost voličů chtělo prof. Drahoše na Hradě. To je demokracie. Měli snad poslanci ANO a ČSSD volat na poslance KSČM: ‚Nepodporujte nás! My nechceme, aby naše vláda dostala důvěru! Chceme nové volby‘?“ píše David.

„Smutný den pro českou demokracii. Padesát let po srpnové invazi a téměř třicet po sametové revoluci máme komunisty zpět u moci. Mají poslanci ANO a ČSSD vůbec nějaké výčitky svědomí, že jim to umožnili?“ cituje David Drahoše.

„Asi bude nutno umlčet ostatní politické strany, zavést cenzuru atd. jako na Ukrajině nebo v Turecku. Komunisté by byli ve vězení a nikoho by podporovat nemohli. To by byl pro pana Drahoše radostný den české demokracie! Kdyby se stal prezidentem, jistě by takovou šťastnou demokracii podpořil. A neměl by žádné výčitky svědomí,“ uzavřel David.