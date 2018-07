Pane Fialo, máte ve straně černou ovci, mladého Klause, spustila divačka. Reakce předsedy ODS vás možná překvapí

REPORTÁŽ „Pane předsedo, máte mezi sebou černou ovci! „Vy byste měli být první, kteří byste řekli: Co nám to vykládáte o svobodě, když neunesete, když váš člen má na něco trochu jiný názor?“ obhájil Václava Klause mladšího na besedě v Ostravě předseda ODS Petr Fiala, když čelil výčitkám, že právě kvůli Klausovi lidé ódéesku nevolí. Podle Fialy ale i ráznější názory ODS neoslabují, naopak posilují. O demokracii byla řeč v podstatě po celou dobu besedy. Fiala se domnívá, že i ve školách by bylo dobré k ní vychovávat. Rázně se také opřel do šíření informací o tom, že v politice vyhrávají populisté. „Typický příklad úplně špatného uvažování, nevzdělanosti a s prominutím hlouposti.“ Odmítl také „distribuci lidí po Evropě“.

Do Ostravy přijel představit svou knihu Vraťme politice smysl! předseda ODS Petr Fiala. „Překvapuje mě, že jste přišli v takovém počtu,“ pochvaloval si hned na začátek debaty v Knihcentru, kde ho očekávala spousta příznivců. Zdůraznil, že politika by se měla dělat na základě programu, který je pak závazný. „Jsme svědky toho, že se z politiky vytrácí hodnoty, principy, program,“ podotkl s tím, že když se bavíme o vládě, tak to poslední, o čem někdo hovoří, je právě program. A bez zásad se politika dělat nedá. Vrátit politice smysl znamená vrátit se k tomu, o čem politika je. První část besedy byla věnovaná rozhovoru s moderátorkou. V reakci na její otázky tak Fiala zmínil i to, že by se člověk neměl za vzdělání stydět, protože vzdělání je hodnota sama o sobě. „Není normální, že si vykládáme, že je to nevýhoda. Podívejte se do historie na osobnosti, ke kterým vzhlížíme a ke kterým se hlásíme,“ poukázal i na to, že každý se ohání Masarykem. „Je moc nedovzdělaných lidí, kteří mají papír z vysoké školy, ale to je něco jiného než mít vzdělané lidi. Vzdělání je dobré a stojí o něj usilovat.“

Věnoval se také své cestě k ODS, dlouhou dobu byl nestraníkem, ale pak měl pocit, že dochází k něčemu, co ohrožuje demokracii. „Bylo mi líto, kam se ODS dostala, a řekl jsem si, že není možné, aby jen člověk říkal jiným, co mají dělat,“ podotkl. „Pokud nebudeme mít silné politické strany a teď říkám něco jiného, než je součástí mediálního mainstreamu, ale to je politologický poznatek… Bez politických stran, které jsou demokratické, programové, hodnotově orientované, nemůžeme mít kvalitní demokracii. Když vám někdo říká něco jiného, tak vám lže, žádná jiná cesta ke kvalitní demokracii není.“ Hovořil také o tom, co bylo potřeba udělat, aby ODS k současnému zisku preferencí došla. Reagoval na otázku, zda je demokracie v krizi. „Od samého počátku je demokracie v krizi. Demokracie je systém snadno nahraditelný něčím jiným. Sama v sobě obsahuje prvky, které ji mohou zničit. Když se podíváme na to, jak se dostávaly k moci totalitní režimy, často to bylo tak, že strana, ať už Hitlerova v Německu, nebo Gottwaldova v Československu, prostě vyhrála volby,“ podotkl s tím, že lidé jsou ale schopní pokusům o nekvalitu demokracie čelit. Atmosféra dnes vyžaduje, aby si lidé porozuměli. „Demokracie potřebuje společný veřejný prostor. My jsme svědky toho, že nejen v důsledku integračních procesů, ale hlavně v důsledku proměny médií a proměny způsobu komunikace mezi námi se společný komunikační prostor rozpadá. Jsou lidé, kteří žijí ve svých bublinách, ve svých sociálních sítích. Jsou lidé, kteří sledují jednu televizi, jinou ne. A to není jen u nás. Je to velká výzva pro demokracii,“ zhodnotil.

ODS chce být mocenskou alternativou

Zopakoval, že ODS bude tvrdou a zásadovou opozicí. „Co je úplně nejpodstatnější. ODS je a bude budovat pozici politické a programové alternativy populistům a politickým extrémům,“ konstatoval a připomenul, že poprvé od roku 1989 máme vládu s podporou komunistů. Nejen, že jsou pro něj komunisté nepřijatelní, ale celá vláda podle něj nemá žádný cíl a program a nenakládá dobře s příznivou ekonomickou situací. „Z programové a politické alternativy se chceme stát i mocenskou alternativou,“ popsal. A zda je KSČM demokratickou stranou? „V žádném případě není demokratickou stranou, ale je součástí demokratického systému,“ zmínil Fiala s odkazem i na to, že už svým názvem se hlásí KSČM k totalitě a jednomu z nejděsivějších režimů. „Podívejte se na to, k čemu se hlásí, k čemu tento režim vedl. Já těm demokratickým proklamacím na základě naší historické zkušenosti nevěřím. Stačí se podívat, co slibovali komunisté v roce 1946: nechá se půda zemědělcům, budou se podporovat drobné živnosti, budou respektovat demokracii. To tam máte všechno napsáno v roce 46. Ať se každý podívá, co bylo v roce 1948. Pro mě je to nebezpečné, nepřijatelné. Nemám rád ty lidi, kteří říkají: ten antikomunismus, to je nezajímavé. No, není to nezajímavé. Že teď komunisté aktuálně nepředstavují ohrožení demokracie, protože jsou slabí, je jedna věc, ale komunismus a ideologie a vše, co s tím souvisí, to nebezpečné je,“ vysvětloval Fiala.

Petr Fiala s moderátorkou besedy v Ostravě. Foto: Daniela Černá

„Považuji to nejen za politicky v podstatě šílené, ale i lidsky odporné. Jestli je někdo schopen říct, že se Milada Horákova přiznala, takže je vlastně vinna… Je to lidsky hnusné,“ podotkl také Fiala. Nebezpečnost současné komunistické ideologie vidí i v programu KSČM. „To se netýká jen minulosti, ale i současnosti. Podívejte se, co chtějí udělat se Severoatlantickou aliancí. Nejen, aby Česká republika vystoupila. Oni mají přímo cíl, aby se NATO rozpustilo. A tak bych mohl pokračovat. To jsou všechno věci, které jsou ohrožením,“ uvedl také Fiala.

Řeč byla i o způsobu vzdělávání u nás a nutnosti učit žáky pracovat s informacemi. Podle Fialy zatím nejsme na správné cestě po stránce podmínek pro učitele. Učitelské povolání je prestižní, ale není atraktivní. A to by se mělo změnit. Více pozornosti by se také mělo věnovat talentovaným dětem.

Tématem bylo i fungování stran jednoho muže. Fiala upozornil, že do politiky mají jít lidé, kteří se dokáží ovládnout, potlačit své já a sloužit společnosti. Politici by měli myslet na druhé, na příští generace, aby společnost dobře fungovala. „Jestli si jde do politiky někdo léčit ego nebo realizovat své šílené představy, tak to vždycky skončí jako s Hitlerem a Stalinem. Nemůže to dopadnout lépe,“ varoval Fiala.

Z publika: Jak posílit demokracii?

V další části besedy se už ke slovu dostali lidé z publika. První otázka byla o tom, jak „posílit demokratické uvědomění mládeže.“ Cest k tomu, abychom měli demokraty, je podle Fialy více. Co se lidé naučí ve škole je důležité, ale není dostatečné. Starší lidé by měli předávat mladším své zkušenosti. Popisoval reakci středoškolských studentů na besedy s politickými vězni. „Mladí lidé jsou velmi dobře schopní vnímat a pochopit,“ upozornil. „Pokud chceme, aby se demokracie dál rozvíjela, tak k ní musíme trochu vychovávat. Podle mě, teď si trochu nabíhám, ale podle mě škola nemá být v tomto hodnotově neutrální. Nemá. Má vést lidi k demokracii. Neříkat jim, že všechno je stejně dobré. Prostě není. To není pravda. Má je vést k demokracii. A to samozřejmě znamená, například učit moderní dějiny a ukazovat dětem, mladým lidem, co se třeba v Evropě ve 20. století odehrávalo,“ uvedl také Fiala s tím, že je potřeba věnovat úsilí tomu, aby se soudobé dějiny učily.

Beseda v ostravském Knihcentru. Foto: Daniela Černá

Lidé se ptali na problematiku populismu. Fiala připomenul, že jediná strana, která má i od voleb vytrvalý růst preferencí, je ODS s nepopulistickou politikou. Demokratický politik bude lepší v programu a řešení pro lidi. Taková je odpověď ODS na populismus. „Neuvěřitelná hloupost, která se šíří našimi médii, je, že všude ve světě vyhrávají populističtí politici a že je konec tradičních stran, a podívejte se na Trumpa. Vážně? Typický příklad úplně špatného uvažování, nevzdělanosti a s prominutím hlouposti. Podívejme se kolem sebe, kdo vlastně v které zemi vyhrává volby. Můžeme říct, tamhle Trump, tamhle někdo jiný. Podívejte se do Německa. To je jedno, že je slabší, než byla, volby vyhrála CDU/CSU s kancléřkou Merkelovou v čele, tradiční strany, žádná revoluce v systému. Kolik jsme slyšeli předpovědí, že UKIP v Británii nahradí konzervativce? Kdo vyhrál volby? Konzervativci. Podívejte se do Rakouska. Copak tam jsou u moci nějací noví populisté? Tam jsou u moci strany, které jsou součástí rakouské politiky přes padesát let,“ popisoval Fiala. Vůbec se nebojí o programovou politiku, jen je potřeba si věřit.

V dalším dotazu tazatelka ocenila, že ODS přibývají příznivci, ale... „Máte tam takovou bílou vránu, černou ovci, mladého pana Klause.“ Ocenila, že ODS je demokratická strana, ale názory by prý neměly až tak vybočovat. „Jsem napravený volič Andreje Babiše,“ připustila s tím, že už se vrátila k ODS. Na adresu Klause zmínila i to, že voliči prý nevolí ODS právě kvůli němu. „Já si do jisté míry myslím, že pro lidi, kteří říkají, že by volili ODS, kdyby tam nebyl, je to zástupný problém. Jestli chceme, abychom tu měli silnou pravicovou demokratickou stranu, tak k pravici vždycky patří i určitá větší svobodomyslnost a názorová otevřenost. Musíme ji unést. Musíme unést rozdílné názory, byť jsou sebehlasitější a sebeviditelnější. ODS má svoji jasně zformulovanou politiku, kterou se všichni řídíme, která je ve věcech EU a dalších trošku jiná, než ji třeba radikálně a provokativně formuluje Václav Klaus mladší. Mě to nijak nepohoršuje. Myslím si, že i vnitřní střet s radikální pozicí je v pořádku. Podle mě to ODS neoslabuje, naopak posiluje,“ popisoval Fiala s odkazem na to, jaké rozpory mají britští konzervativci. Dnes je doba taková, že na některých typech otázek se názorově štěpí většina politických stran.

Dáma se ale s odpovědí nesmířila a argumentovala dál, že Klaus někdy nehlasuje s ODS, a také se snažila zdůraznit to, kdo je jeho otcem. „ODS má své vedení, svoji reprezentaci, svoje politické dokumenty a podle nich jednáme a hlasujeme. To musí být pro lidi podstatné. To ostatní není až tak důležité. Každá politická strana, která je velká, bude mít lidi, kteří jsou radikálnější, zajímavější, to nás nesmí zneklidňovat. Ano, souhlasím, kdyby byl ve straně TOP 09 člověk, který by se jmenoval Václav Havel mladší, bude mít velkou pozornost, třeba i bez ohledu na to, co bude říkat. Václav Klaus rozumí vzdělávání, byl dlouholetým učitelem, úspěšným ředitelem, je na to expert. V této roli za ODS mluví a tam s tím nikdo nemá problém. Ale zakazovat mu, aby se vyjadřoval a říkal své radikální názory? To bychom nebyli demokratická strana a vy byste měli být první, kteří byste řekli: Co nám to vykládáte o svobodě, když neunesete, když váš člen má na něco trochu jiný názor? To by bylo úplně špatné,“ uzavřel toto téma Fiala a sklidil opět potlesk.

Petr Fiala v ostravském Knihcentru. Foto: Daniela Černá

Debatovalo se také o dodržování pravidel Ústavy, minulosti ODS, národním státu a národních zájmech. „Česká společnost se vyznačuje zvláštní, možná to bude přehnané slovo, ale použiji ho, nenávistí k sobě samotné. Do jisté míry pohrdáme jakýmkoli projevem národní hrdosti kromě sportu, to je obrovská chyba. Necháváme si namluvit, že jsme špatní. Někdo přijde a řekne, vy tady máte nějaký systém, třeba vzdělávání handicapovaných dětí, kterému my nerozumíme, takže je to špatně, měli byste to změnit, přijde ze zemí, které vůbec nemají takovou tradici v péči o handicapované děti, jako máme my. A co uděláme? Začneme zavádět nesmyslnou podobu inkluze, přičemž my se léta věnujeme hendikepovaným dětem způsobem, který nám jinde mohou závidět. Jiný přiklad. Začnou říkat: Vy jste šovinisté a nacionalisté, že nechcete akceptovat nesmyslný systém kvót. Co je to za pravdu? To vůbec není pravda. Nejsme ani šovinisté ani nacionalisté,“ rozjel se předseda ODS, který argumentoval tím, že tady žijí lidé z jiných zemí, se kterými vůbec není problém. Ten vidí jinde. V tom, že se některé státy tak otevřely migraci, že si s tím teď nedokáží poradit. „Není možné, aby lidi, se kterými si nedokáže poradit Německo, Itálie, poslali sem,“ uvedl Fiala.



Beseda s Petrem Fialou. Foto: Daniela Černá

autor: Daniela Černá