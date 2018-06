Komunisté podpoří Babiše. A nadávky už se sypou ze všech stran

Komunisté se rozhodli aktivně podpořit vládu Andreje Babiše (ANO). Nebudou hlasovat proti menšinové vládě ANO a ČSSD jako většina opozičních stran a ani jen neodejdou z jednacího sálu, aby fakticky umožnili vznik vlády. Komunisté zůstanou v sále a budou hlasovat stejně jako koaliční partneři – ČSSD a ANO.

Především pravicové strany za to jak Babiše, tak komunisty cupují na kousky. A nejsou v tom samy. O slovo se přihlásili také politolog Jiří Pehe nebo novinář Pavel Šafr ze serveru Forum24.cz.

Předseda ODS Petr Fiala na sociální síti twitter konstatoval, že premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman stáhli Českou republiku ke dnu, když opřeli vládu o komunisty – takřka třicet let po roce 1989.

„O osudu vlády A. Babiše rozhodl Ústřední výbor KSČM. K tomu snad ani není potřeba nic dodávat. Téměř třicet let po listopadu 1989 @AndrejBabis a @jhamacek společně s M. Zemanem přivedli komunisty k moci. ČR stáhli na politické dno,“ zlobil se doslova.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil České televizi sdělil, že považuje za takřka jisté, že druhá vláda Andreje Babiše teď dostane důvěru. Bohužel to podle něj bude důvěra poskytnutá z vůle komunistů, což Pospíšil rozhodně nepovažuje za dobré znamení. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek to vidí podobně. Politikům ANO, kteří přišli do Babišova hnutí z jiných politických stran, připomněl, jak se kdysi zaklínali, že s KSČM spolupracovat nebudou.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Kolik je v ANO bývalých členů ODS, US, TOP 09 a KDU-ČSL? Pokud vím, tak poměrně dost. Ti všichni se kdysi zaklínali, že vláda s podporou komunistů je něco nemyslitelného. Zdá se, že dnes jim to už nevadí,“ napsal Kalousek.

Podle novináře Pavla Šafra se jen potvrdilo, že komunisté a Babiš jsou si opravdu blízcí.

Politolog Jiří Pehe dodal, že komunisté rádi schůzují. Zvlášť, když je výsledek schůze předem jasný.

Psali jsme: Tohle může napsat jen totální... Bakalova novinářka si odplivla před Babišem, ale narazila Je rozhodnuto! Komunisté budou tolerovat Babišovu vládu. Takto hlasovali Pocheho jsme odstavili, Malá proti nám nikdy nešla... Víme, co se právě teď děje za zavřenými dveřmi jednání komunistů Ministerstvo financí: ČR zvítězila v arbitráži o více než 550 milionů korun se společností A11Y LTD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp