Fiala (ODS): Špatně napsaná politická satira

Česká republika nemá ministra zahraničí. Vlastně má, je jím ministr vnitra. Ale jen naoko, ministerstvo řídí jeden z europoslanců, když je náhodou v Praze. Připadá vám to celé jako špatně napsaná politická satira?

Dnes je to politická realita České republiky za vlády Andreje Babiše a Miloše Zemana. Zahraniční politika se u nás dlouhodobě podceňuje. Škodíme tím sami sobě. Snižujeme tím svoji schopnost prosazovat národní zájmy.

Sestavit ale vládu bez plnohodnotného ministra zahraničí je vrchol ignorance, něco v Evropě nevídaného. Je to i nepochopení toho, co patří mezi základní úkoly vlády. Je to hazard, kterým se vládní protagonisté sami diskvalifikují. Bohužel tím ohrožují zájmy a bezpečnost celé České republiky.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



autor: PV