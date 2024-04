„Aby nám EU neuchvátili extrémisti.“ Nerudová prozradila, proč chce do Bruselu

Jednotná v rozmanitosti. Motto, které EU používá už od roku 2000. Je ale i po 24 letech jednota skálopevná? A není právě přílišná rozmanitostí tím, co jí otřásá? Hosty největší předvolební debaty Zavolíme od studentů pro studenty byli lídr koalice SPD a Trikolora Petr Mach, lídr koalice Přísahy a Motoristů sobě Filip Turek, dvojka kandidátky ANO Jaroslav Bžoch, trojka koalice Spolu Luděk Niedermayer, lídryně Starostů a osobností pro Evropu Danuše Nerudová a Marcel Kolaja, lídr Pirátů. Kandidátka STAN prozradila, co ji vede ke kandidatuře.

Úvodní téma patřilo slovům jednotlivých kandidátů, kteří měli říct, proč jsou zrovna oni kandidáti pro mladou generaci. „Kandiduji do Evropského parlamentu proto, že ti, kdo vládnou, tak nám nezanechávají ten svět úplně v pořádku. Takže je potřeba velké množství věcí změnit, a proto do toho jdu," uvedl Mach. „Trápí mě to, že mladým lidem je ztěžován život drahými energiemi, vidíme znejistění, války, terorismus. A potřebujeme Evropu bezpečnější a prosperující," dodal.

„Záměry EU se začaly dotýkat mého života," zdůvodnil svou kandidaturu Filip Turek. „Mám dojem, že mnoho mladých lidí má dnes různé deprese a různý špatný pocit z budoucnosti. Lidé nechtějí mít děti z mnoha důvodů, že si to nemohou finančně dovolit, nebo že mají pocit, že je to neekologické, že tady všichni uhoříme. Někteří naopak nechtějí přivést do tohoto progresivistického světa své potomky, a to se právě týká mladých lidí. Green Deal, masová migrace, to jsou všechno témata, která jsou buď děsivá, nebo je někdo vnímá jako příležitost, a já je vnímám jako hrozbu a myslím si, že mladí lidé nechtějí žít v tom, že budou zadluženi po celý svůj život," dodal Turek.

„Koukám na EU jako na místo, kde máme velký prostor pro spolupráci. Tu spolupráci můžeme pořád rozšiřovat, to ale neznamená, že budeme kývat na všechno, co EU dělá. Nejsem euroskeptik, jsem proevropský člověk, na druhou stranu se musíme koukat na to, jestli nás EU nesvazuje více a více a neovlivňuje tak více naše životy. Musíme koukat do budoucnosti pro mladé lidi na rodinnou politiku, na pomoc se studiem," podotkl Bžoch, jenž chce zejména mladým naslouchat.

Niedermayer hovořil o tom, že je hrdým Evropanem. „Jsem ale i hrdý občan České republiky. Jsem hrozně hrdý na to, co se Evropanům podařilo za ty desítky let od druhé světové války, co jsme spolu vybudovali. EU zdaleka není dokonalá, ale myslím si, že zrovna v těch posledních letech je dobře vidět, co dokážeme, když se spojíme a řešíme ty největší problémy," podotkl.

„Kandiduji proto, aby si Evropu neuchvátili populisti a extremisti, kteří kandidují jenom proto, aby Evropskou unii rozkládali zevnitř. Naše témata, která máme v programu, jsou pro mladou generaci, velmi rádi bychom, aby se zlepšilo postavení mladé generace v České republice, v Evropě, s akcentem na duševní zdraví, na to, že skutečně potřebujeme změnit náš přístup k přírodě. Žijte svůj sen, nenechte si ho nikým vzít, protože vaše generace je daleko silnější, než vy si myslíte a váš hlas bylo hodně slyšet v prezidentských volbách a i v evropských volbách může být zase slyšet stejně silným způsobem, jak jste to už ukázali," uvedla Nerudová.

„Proč by měla mladá generace volit Piráty? My jsme ta politická strana, která řeší budoucnost. Ať už se to týká vzdělávání, nebo se to týká té zásadní věci, a to je to, aby příští generace měla ještě nějakou planetu, kterou může obývat. Abychom nebyli ohroženi tím, že kvůli klimatické krizi nebudou plodiny, nebo se do Evropy bude stěhovat celá řada uprchlíků ze zón, kde už není možné žít. Budoucnost, kterou my řešíme teď, to je ten důvod, proč volit Piráty," dodal Kolaja.

Česko a EU

Více než 70 procent Čechů nevěří, že jsme schopni se v Evropské unii prosadit. „Snažím se velmi jasně a srozumitelně komunikovat, co EU dělá a proč to dělá. Myslím si, že na té nedůvěře k EU se hodně podepisuje něco, co není originální český vynález. Já tomu říkám pohádka o hodném Bruselu a zlé Praze. Těch pohádek je po EU 26. Blbé to mají Belgičané, protože ti nemohou mít zároveň hodný a zlý Brusel, ale je to taková ta teze, že zároveň v tom Bruselu ti politici pochopí, co dělat. Ty velké výzvy dnešního světa opravdu můžeme řešit pouze společně," řekl Niedermayer.

„Já tomu neříkám pohádka, ale dědictví Václava Klause. Ve chvíli, kdy se připojíte do EU a hned od začátku začnete brblat a potom se začnete vymlouvat na to, že ten zlý Brusel něco a my jsme to chtěli jinak, tak to bohužel vede k takovéto frustraci ve společnosti," dodal Kolaja.

„Problém rozhodování v rámci EU je, že váha České republiky je přibližně asi tři procenta. To je váha, která se používá. Je to zhruba našich 20 poslanců v Evropském parlamentu, odvíjí se náš příspěvek do EU, v tom migračním paktu je toto ta naše kvóta," míní Mach, který by si představoval ideálně jinou spolupráci.

To, že jsme schopni ovlivňovat Evropu, si myslí i Jaroslav Bžoch. „Záleží na našem zastoupení v Evropském parlamentu, ale záleží také na naší vládě," míní Bžoch.

„Myslím si, že je potřeba vysvětlovat, že se musíme na všech úrovních, nejenom na té evropské, ale i na té národní, chovat pro zájmy České republiky. Není to jenom europarlament, ale jsou to i ostatní momenty. Když se podíváte, jak se přerozdělují v jiných zemích, jak si Poláci našli na všechno výjimky, jak si našli výjimky Dánové, Švédi atd., tak naše elity selhávají. Od lidí, kteří tam pět let seděli, tak slyším, že za to stále může Václav Klaus, je to úsměvné. Za těch posledních pár let se staly ty nejhorší transformace - zelená transformace, migrační pakt a podobné zrůdnosti, které prostě z našich kompetencí přesunuly tu moc někam jinam," podotkl Turek.

„To, co tady zaznívá, jsou z velké části pohádky a snaha do té diskuze dostat emoce, ale v emocích se vždy rozhoduje špatně. A je důležité si držet ratio. Česká republika je velmi úspěšná v prosazování svých věcí v EU. V 97 procentech v radě hlasovala s návrhem. Ve dvou procentech se zdržela a pouze v jednom procentu byla proti. Takže řeči typu, že nás někdo přehlasovává, prostě nejsou pravda," vymezila se Nerudová proti slovům svých předřečníků. Hovořila i o přerozdělovávání, kdy podle jejích slov EU stojí na solidaritě. „Těch rozvinutých s méně rozvinutými. A k těm patřila Česká republika. ČR za své členství dostala 1,1 bilionu korun. A další bilion nás čeká v penězích na zelenou transformaci," vymezila se Nerudová.

„Nemluvil jsem o tom, že se něco přehlasovává, že je hlavní problém. Já jsem mluvil o tom, že naši europoslanci a naši zástupci v EU prostě hlasují dlouhodobě špatně a hlasují se zájmy zelené transformace a ideálu multikulturalismu," podotkl Turek. Podle jeho slov nemůžeme například v rámci solidarity přebírat historickou zodpovědnost za kolonialismus a za problémy, které se staly v severní Africe. A především za zvací sociální systém v Německu, dodal.

Otázka klimatu

Řeč byla také o tom, zda současné snahy EU jsou v našem zájmu. Petr Mach a Filip Turek uvedli, že rozhodně nejsou. „Ochrana životního prostředí samozřejmě v našem zájmu je, ale dekarbonizace, a tou silou, kterou to dělá EU, v našem zájmu určitě není," uvedl Bžoch.

„Obě nohy Green Dealu, jak ta klimatická, tak ochrana životního prostředí, jsou v našem zájmu a zejména v zájmu mladé generace," odvětil Niedermayer. „Obě tyto části jsou v našem zájmu, a především v zájmu mladé generace," řekl i Marcel Kolaja.

Podle Macha dochází k neustálému strašení tím, že stoupnou hladiny moře a že se přímořské země utopí. „Když se vám rozpustí led ve skleničce, hladina samozřejmě nemůže stoupnout, protože led má větší objem než voda, to je prostě fyzika. Všichni jsou poplašení tím, že jsou tady emise CO2. Ale CO2 je životodárný plyn, my ho vydechujeme, vdechujeme kyslík. A rostliny to mají naopak. Při fotosyntéze spotřebují CO2. Bez CO2 bychom byli všichni mrtví, to snad každý uzná," vysvětloval Mach.

„Co považuji za neuvěřitelné, je, když si politici začnou hrát na vědce," poznamenal následně Kolaja. „Je samozřejmé, že něco s tou klimatickou změnou musíme dělat, ty dopady jsou naprosto jasné, dopadá to na úrodu... Mě fascinuje, že pan Mach chce bojovat proti migraci, ale co nejlepší můžete udělat proti migraci, je bojovat proti klimatické změně, protože ta způsobí obrovskou migraci do Evropy. A je to budoucnost vás mladých lidí," podotkl Kolaja.

„Vy si opravdu někdo myslíte, že když zrušíme, nebo zničíme automobilový průmysl, na kterém je závislých 13 milionů rodin v Evropské unii a na průmyslu jako takovém v České republice jeden milion 300 tisíc lidí, že když tady přestanou jezdit auta, že se opravdu ochladí planeta? Vy si to opravdu někdo myslíte? Že když tady zchudneme a Čína si dá ten limit bezemisní společnosti o deset let později, že nás mezitím neskoupí? Vy nevidíte čínské investice do emisních povolenek?" zeptal se Turek.

„Myslím si, že jsme se zase dostali do oblasti pohádek, tak se zase vraťme zpátky na zem. Chtěla bych navázat na pana Macha, který tady hovořil o fotosyntéze. Myslím si, že už na základní škole se už děti učily, že když se začne zvyšovat teplota, tak z těch plic světa se stane to, že ty lesy začnou dýchat. Exponenciálně roste produkce CO2 z lesů, když stoupá teplota. To je to, proč se všichni tady snažíme, aby nestoupla teplota o víc jak 1,5 stupně. Už se tomu blížíme," zmínila Nerudová, když jí začali kolegové skákat do řeči, pronesla: „Chápu vaši potřebu skákat ženám do řeči, ale tady sedí mladí lidé, vy byste jim měli jít příklad, tak mě nechte domluvit," poznamenala.

„Takže oč se tu hraje. Když se ta teplota velmi výrazně zlepší, tak z té fotosyntézy se stane to, že ten uhlík, který se roky ukládal do těch lesů, se začne vylučovat. Nedejbože, že se ta teplota zvýší tak, že nám ty deštné pralesy umřou, tak potom se naráz z těch deštných pralesů vyloučí extrémní množství CO2," dodala s odkazem na vědecká fakta.

„Vy myslíte zřejmě tlení, nebo hoření, to imituje CO2, ale když ta rostlina roste, tak konzumuje CO2," odvětil Mach.

„Pane kolego, mohl byste být inspirací pro své studenty a nechat mě domluvit?" zeptala se Nerudová. „Bavíme se tady, a celá diskuze se limituje na spalovací motory. Ten Green Deal je celá řada opatření, která mají naprosto zásadní vliv na životy lidí v regionech. Green Deal jsou opatření zadržování vody v krajině, výsadba tří miliard stromů. Vyčištění vodních toků. To jsou všechno opatření, která se týkají lidí v České republice, v těch regionech, kde není tak vysoká kvalita života, jako je například Ústecký a Karlovarský kraj, kde se Česká republika blíží 90 procentům HDP průměrného EU, ale v těchto krajích se bavíme o 55 a 65 %. Na jedné straně máme průmysl, a ano, na základě faktů, nikoliv dojmů, pojďme se bavit o přehodnocení, ale na druhé straně jsou lidé, na které už dneska ta klimatická změna dopadá. My jsme první generace, na kterou ta klimatická změna dopadá. A jsme také poslední generace, která s tou klimatickou změnou může něco udělat," dodala Nerudová, která chce podle svých slov jako máma dvou synů něco udělat.

„Nedostaneme se nikam tím, když bychom začali tvrdit, že čím víc lesů, tím víc emisí CO2, tak to prostě není. Fotosyntéza, když rostliny rostou, tak CO2 spotřebovává, emituje kyslík, když ty rostliny spálíme, nebo když tlejou, tak se CO2 emituje, to tak prostě je," odvětil ještě Mach.

