Naprostý úpadek a nevkus, vyjádřil se předseda ODS Fiala k nové vládě

Vládní moc je u nás mimořádně nepevná, měřit se můžeme jen s Itálií, jež je ve střídání vlád negativním učebnicovým příkladem, napsal v úvodu svého textu Fiala. Pak se podrobně věnoval několika negativním bodům, v nichž popisuje, čim se tato nová vláda liší od těch předešlých.

Především se pohoršil nad dnem, kdy nová vláda byla jmenována, a sice 27. června. v den výročí komunistické justiční vraždy, popravy dr. Milady Horákové. „Je to také významný Den památky obětí komunistického režimu. Mohl někdo vybrat horší datum pro jmenování vlády, která se bude opírat o komunisty?“ ptá se nevěřícně předseda ODS, který něco takového povařuje za nevkusné a necitlivé.

Na tento den případá ale i 70 let od „slučovacího sjezdu“, na němž komunisté pohltili sociální demokracii. „Jak ironicky ponižující pro ČSSD! Jenže sociální demokraté propadli politickému masochismu už natolik, že za každé další ponížení od Andreje Babiše či Miloše Zemana ještě poděkují,“ dodal.

Fiala nemá radost ani z toho, že podle něj nový kabinet představuje politické nebezpečí v podobě komunistů. „Poprvé od Listopadu 1989 se vláda bude opírat o hlasy komunistů. A nejen to. KSČM dosadí své lidi do státních firem, samozřejmě i na ministerstva,“ řekl a připomněl, že i přes nejhorší volební výsledek ve své historii se paradoxně stávají součástí faktické vládní moci. „Komunisté jsou nebezpeční, polokomunistická vláda taky. Ukazují to jejich zásahy do zahraniční politiky,“ vyjádřil své obavy Fiala s tím, že ke všemu budou blokovat spolupráci v bezpečnostních otázkách se západními spojenci.

Další nešvar, který přičítá nové vládní sestavě, je i politická nezodpovědnost. „Vláda je neúplná. Jeden ministr chybí a co čert nechtěl, zrovna ministr zahraničí. Čertem je v tomto případě shodou okolností prezident. Ukázal sílu a znovu o kousek posunul Ústavu, do vlády jako prezident nemá co mluvit, vytvořil si prostor v zahraniční politice, do níž rád zasahuje,“ uvedl a zmínil, že začít vládu bez plnohodnotného ministra zahraničních věcí může v dnešních neklidných časech jen ten, kdo ztratil zbytky politické odpovědnosti.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako politický diletantismus pak označil fakt, že Babišova vláda bude mít místo programového prohlášení úřednický materiál vyšperkovaný několika nekonkrétními sny. „Chybí politické cíle, ale i jasné programové body. Navíc je to jen v korekčním režimu upravený dokument jednobarevné vlády ANO,“ míní Fiala, podle jehož názoru základním kritériem pro výběr ministrů bylo, aby to byli málo známí lidé, jejichž názory nejsou v rozporu s prezidentem Zemanem.

Nezapomněl zmínit, ani to, že vládu sestavuje trestně stíhaný premiér, což považuje za naprostý úpadek politické kultury. „Odpovědni jsou za to ti, kdo ho u moci drží a pomáhají mu. Nejsou to voliči, jak se nám snaží namluvit. Vláda začíná navíc buďto se lží, nebo s porušením Ústavy,“ řekl s tím, že navíc není stále jasné, zda premiér navrhl na ministra zahraničí Miroslava Pocheho nebo souběžně Pocheho a Hamáčka, ať si prezident vybere, nebo Pocheho vlastně napoprvé nenavrhl vůbec.

Původní zdroj ZDE

Čím více to předsedové Hamáček a Babiš vysvětlují, tím je to podle Fialy divnější. Pokud si prezident určuje, kdo bude ve vládě, nectí prý Ústavu. „Pokud mu nejmenovat Pocheho umožnili předsedové koaličních stran, neříkali veřejnosti pravdu. Úpadek politické kultury není jen v polokomunistickém charakteru vlády,“ uzavřel s tím, že se zdá, že charakterový problém je mnohem hlubší.

Psali jsme: Jiří X. Doležal velebil Českou televizi. A překvapil ohledně Moravce. Reakce lidu stojí za to Zbyněk Fiala: Kvóty padly, budeme platit Dávám této vládě rok, maximálně dva! U Moravce padala silná slova, když se u jednoho stolu sešli Faltýnek, Michálek a Fiala Hamáček chválí komunisty: Zachovali se zodpovědně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab