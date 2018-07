Dávám této vládě rok, maximálně dva! U Moravce padala silná slova, když se u jednoho stolu sešli Faltýnek, Michálek a Fiala

Jak stabilní bude vláda, která 11. července zjevně dostane důvěru Poslanecké sněmovny, zněla první otázka Václava Moravce. Jako první se o slovo přihlásil Faltýnek, ten to s její budoucností vidí dobře. „Předpokládám, že vláda bude vázána koaliční smlouvou. Máme za sebou už zkušenost se sociální demokracií z minulého volebního období a ta vláda byla úspěšná a vydržela celé volební období jako jedna z mála vlád u nás. Ta vydrží celé čtyři roky, splní svůj volební program a zajistí věci, které jsme voličům slíbili,“ řekl jistě místopředseda hnutí ANO.

Radima Fialu prý neznepokojuje, že čtyři sociální demokraté podepsali koaliční smlouvu a programové prohlášení s výhradou, konkrétně Roman Onderka, Jaroslav Foldyna, Milan Chovanec a Ondřej Veselý. „Tohle mít vliv na stabilitu vlády nebude. Jsem pozitivní, že to celé bude fungovat, žádné problémy neočekávám,“ řekl s tím, že tyto lidi zná a s Onderkou při jednání o vládní spolupráci hovořil.

To místopředseda Pirátů Michálek je přesvědčen o tom, že bude pokračovat to, co jsme mohli sledovat v minulém volebním období, kdy vztah ANO a ČSSD byl „dynamický“. „V tomto volebním období ještě bude obohacen tím, že sociální demokrati budou mít horší pozici, budou pod velkým tlakem a kdykoli budou moci být vystřídaní jinou politickou stranou,“ řekl s tím, že jistě se po několika měsících budou zamýšlet, zda mají ve vládě zůstavat i za cenu, že budou při klíčových hlasováních obcházeni, nebo zda zcela odejdou. „Snaha ČSSD účastnit se té vlády a být na ministerstvech je ale silná, takže asi vydrží celé volební období,“ míní.

Piráti ještě před hlasováním o vyslovení důvěry vládě, které se uskuteční za deset dní v Poslanecké sněmovně, požádali o svolání zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, a to kvůli možnému dvojvládí na Ministerstvu zahraničních věcí. Podle Michálka by totiž bylo fér, aby jim kolegové, kteří sestavují vládu, řekli, kdo tento resort bude nakonec reálně řídit.

„Na jednu stranu Poche říká, že to bude řídít ze zákulisí, na druhou stranu je Hamáček pověřen výkonem funkce ministra zahraničí a zašťituje to. Představa, že někdo bude mít na starosti najednou dva tak silové a naročné resorty jako je Ministerstvo zahraničních a vedle toho Ministerstvo vnitra, je zcela nereálná a absurdní,“ uvedl s tím, že chtějí odpověď, kdy a jak se celá situace vyřeší, aby se nekumulovaly funkce. „Samozřejmě my bychom se postavili proti tomu, aby Poche šel na Ministerstvo zahraničních věcí,“ upřesnil.

Podle názoru SPD ústy jejího místopředsedy jde o naprosto nesourodý mocenský pakt. „ANO chce vládnout samo a ČSSD chce posty ministrů a dostali nadstandardní nabídku. O tom, že budou žádat za chvíli o důvěru a nemají žádného kandidáta, ani nemluvě. ... Hamáček je univerzální ministr,“ řekl s tím, že v socální demokracii akorát hrozí boje o to, jestli mají, či nemají podporovat vládu.

Dále uvedl, že pokud komunisté zvednou pro vládu ruku a stanou se součástí koalice, bude to proto, že jim jde o místa ve správních radách. „Za posledních třicet let mohou být u toho a nechtějí si to nechat utéct. Tohle je nestibilní vláda a dávám jí rok, maximálně dva,“ smál se Fiala.

Výhrady k tomu, že hned při počátku nástupu vlády máme dva ministry v jednom, prý Faltýnek rozhodně odmítá. „To není pravda. Nemáme. Hamáček je pouze jako ministr vnitra pověřen řízením ministerstva zahraničí do té doby, než sociální demokracie na stůl položí jiné jméno,“ zdůraznil.

Pokračoval, že aby vláda vznikla, tak se muselo najít toto dočasné řešení. „A doufám, že bude trvat co nejkratší dobu,“ řekl s tím, že za jak dlouho to bude, to není v jeho komeptenci. „To už je zodpovědnost Hamáčka, aby společně s premiérem našli nové jméno ministra zahraničí,“ uzavřel.

