Pane prezidente, ano! Zabít děti? Zeman opět „načůral do mraveniště“, celé Česko diskutuje

Prezident Miloš Zeman letos u příležitosti 28. října vyznamená velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého in memoriam, dále pak bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, slovenského podnikatele Pavola Krúpu a někdejší novinářku Janu Lorencovou, které charakterizoval jako bojovníky proti „ekonomickým zmrdům“. Prezident to řekl ve včerejším živě vysílaném rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. A jaké jsou reakce politiků a opinion-makerů na jeho slova? Sociální sítě jsou jimi plné.

Moderátor Jan Pokorný se posluchačům za prezidentův vulgarismus omluvil, Zeman jej pak zopakoval. Moderátorův postoj označil za „pubertální odpor“ vůči termínu, který sám považuje za adekvátní.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman označil Bakalu, Koženého, kšeftaře s LTO a solární barony za ,,zmrdy"? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 161 lidí

Zeman uvedl, že za výstižné pojítko tří současníků z oceněných, které jmenoval, považuje jejich boj proti „ekonomickým zmrdům“. Bývalá šéfka ERÚ Vitásková podle něj bojuje proti tzv. solárním baronům, finančník Krúpa proti podnikateli Zdeňku Bakalovi a bývalá poslankyně Lorencová proti lidem spojeným s lehkými topnými oleji.

„Vulgarismy do vysílání Českého rozhlasu nepatří, mrzí nás to, že v médiu veřejné služby zazněly,“ řekl ČTK mluvčí rozhlasu Jiří Hošna. Český rozhlas to považuje za uzavřenou záležitost, rozhovory se Zemanem chce nadále připravovat. „Je to prezident České republiky, nejvyšší ústavní činitel a posluchači mají právo znát jeho názor,“ řekl.

"Těším se na rozumování Rady Českého rozhlasu," řekl kvůli vulgarismu ve svém komentáři novinář Filip Rožánek.

Fotogalerie: - Babiš v sídle Frontexu

"Doufám, že ho poslouchalo nějaké dítě. Kde je Kňourek, když ho člověk potřebuje?" zareagoval pak také komentátor Josef Šlerka s poukázáním na člena Rady Českého rozhlasu Tomáše Kňourka, jenž se v minulosti zabýval pořadem, kde zaznělo mimo jiné spojení mohutný penis trčel nad koulemi.

Psali jsme ZDE.

"Miloš Zeman. Zdeněk Bakala a Viktor Kožený jsou ekonomičtí zm-di. Velká pravda pane prezidente," dal pak Zemanovi za pravdu Vilém Rössler.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V roce 2014 vyřkl Zeman vulgární slova v přímém přenosu Českého rozhlasu v souvislosti s názvem ruské skupiny Pussy Riot. Český rozhlas se poté rozhodl Hovory z Lán předtáčet, na což Zeman tehdy odmítl přistoupit.

Řád bílého lva se letos Zeman chystá udělit někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi. Už dříve prezident prozradil, že státní vyznamenání udělí při 100. výročí vzniku Československa také zpěváku Michalu Davidovi či učitelce mateřské školy z Jívové na Olomoucku Darině Nešporové za záchranu života předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku.

Některým z řádů či medailí vyznamená Zeman také trojici českých vojáků, kteří padli na začátku srpna při sebevražedném útoku v Afghánistánu. Vyznamenání od něj dostane i dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především na slavnostním večeru 28. října na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.

"Paní Jano moc Vám gratuluji a jsem rád, že pan prezident jako náš prezident také tak jedná. Je to krásné ocenění Vaší práce, která je odrazem Vašeho charakteru. Moc Vám to přeji," poznamenal poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) k ocenění Jany Lorencové (ANO).

„Děkuji z celého srdce všem, kdo mi blahopřáli k vyznamenání. Vždycky jsem byla na straně těch poškozených,“ uvedla novinářka a bývalá poslankyně za hnutí ANO Jana Lorencová.

„Nejsem příznivec apokalyptických postů. Ale pokud na 100. výročí republiky dostane prezidentský metál Krúpa, Vitásková a Lorencová, tak pokorně přiznávám, že mi došel vtip i naděje. Vlastně je to takové intelektuální cvičení: ‚Kam až z Ústavy ‚neodpovědný‘ prezident je ve svých provokacích ochotný zajít? Vyznamená Husáka, Gottwalda či Čepičku? Vyzve národ k vypalování kostelů a lynčování dětí Zdenka Bakaly?‘,“ zeptal se komentátor Petr Kamberský.

Kubera do čela Senátu

Prezident Miloš Zeman by si dále přál, aby se předsedou Senátu stal čerstvě znovuzvolený Jaroslav Kubera (ODS). Zeman to řekl v dnešním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. Zvolení Kubery šéfem horní komory však nepovažuje za pravděpodobné s ohledem na to, že se proti každé respektované osobnosti postaví „závistiví trpaslíci“, které nikdo nezná a mají díky tomu větší šanci.

Zeman s ohledem na úspěch menších stran v senátních volbách řekl, že „trpaslíci“ jsou nejhorší a nyní rozhodnou, kdo bude vést Senát. „Mně do toho nic není, ale na druhé straně jako občan bych uvítal, kdyby v čele Senátu byla výrazná a respektovaná osobnost,“ uvedl Zeman. Jako příklad jmenoval Kuberu, se kterým se sice kvůli jeho stranické příslušnosti v řadě věcí neshodne, ale považuje ho za osobnost.

Prezident však dodal, že si je jist, že Kubera Senát nepovede. „Za těch 30 let v politice jsem se to naučil. Vůči každé osobnosti je tolik závistivých trpaslíků, že se nakonec neprosadí,“ konstatoval Zeman. Prosadí se tak podle něj zřejmě například „exstarosta Krásné Lípy“. „Já ho vůbec neznám, ale tvrdím, že má větší šance než Kubera, protože ho nikdo nezná,“ uvedl Zeman.

Zbyňka Linharta, který je od roku 2014 senátorem za obvod Děčín a dříve vedl Krásnou Lípu, jmenoval jako možného kandidáta předseda senátorského klubu Starostů a nezávislých Jan Horník.

Zrušení Senátu

Zeman je nadále pro to, aby byl Senát zrušen. Nemá podle něj smysl i proto, že u běžných zákonů ho Sněmovna snadno přehlasuje a o rozpočtu či důvěře vládě, což jsou nejdůležitější záležitosti, vůbec nerozhoduje. "Je velmi jednoduchá cesta, jak Senát zrušit, nic nebrání Poslanecké sněmovně, aby výdaje na Senát podstatným způsobem redukovala," uvedl. Sám takovou iniciativu vyvíjet nehodlá, pro vládu ale podle něj není nic jednoduššího než podobná "kontrola korunou".

"Párkrát jsem již uvedl, že se odmítám Zemanem zabývat, protože jeho cílem je, aby byl středem pozornosti a odváděl ji od toho skutečně důležitého. Také tentokrát dělá fíkový list. Tím, koho kryje, je šéf poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Proč tomu tak je? Zemanovy útoky proti Senátu a výzvy k jeho zrušení, postrádají jakoukoliv logiku. Sám totiž moc dobře ví, že bitvu o Senát nemůže vyhrát, přestože mu nesmírně pije krev. Pro zrušení samotného Senátu je totiž třeba změnit Ústavu. A pro změnu Ústavy je třeba 3/5 hlasů samotného Senátu (přítomných senátorů). A tu se Zemanovi, ani jeho hlavní parlamentnímu spojenci Babišovi za současné a velmi pravděpodobně ani budoucí konstelace nikdy nepodaří získat," uvedl na svém facebookovém profilu Daniel Pitek, sedlák pod Milešovkou.

"Klíčové je nyní pokračovat v hlavním úkolu, s kterým Zeman do svého druhého prezidentského období vstoupil. A tím je získání státní zakázky pro ruský Rosatom na výstavbu nových bloků českých jaderných elektráren. Ideálně bez výběrového řízení a za pomoci řady lokální a provinčních šíbrů a kmotrů napojených na ČEZ, Škoda Plzeň a další firmy, za pomocí druhého Klause mladšího, bývalého ministra Kuby a všech těch, kdo si nechtějí přiznat, že nové bloky jaderných elektráren budou oproti těm minulým několikanásobně dražší a výrobní cena elektřiny, za kterou by vyráběly, by byla tak vysoká, že by zbytek musel doplácet stát (takzvané CFD). Šéf poslanecké sněmovny Vondráček je právě v Kremlu. Vondráček tím porušuje evropské sankce vůči Rusku, které trvají kvůli anexi Krymu a pokračující ruské válce na východě Ukrajiny, sestřelení civilního letu MH-17, pokračujícím hybridním a kybernetickým výpadům, teroristickému atentátu v provedení dvou rozvědčíků ruské zahraniční rozvědky GRU na území Velké Británie," poznamenal dále Pitek. "Ale to zjevně nevadí. Protože Vondráček přijel do Ruska obdržet notičky na následující měsíce a roky, jak Rosatomu zajistit státní zakázku za stovky miliard, zároveň realizovat nevýhodnou půjčku od téže firmy (při porušení smlouvy a neplacení hrozí mezinárodní arbitráž) a ve výsledku tak realizovat scénář ukradeného státu po vzoru Orbánova Maďarska. Mimochodem právě proto si tak Babiš rozumí s premiérem Maďarska. Mají k sobě čím dál blíže," uzavřel. "Senátor Horník (STAN) o J. Kuberovi coby předsedovi Senátu. V nejlepším duchu 70. let. Cituji: 'Kuberovi by podle Horníka mohla přitížit okolnost, že má úzký vztah s prezidentem Milošem Zemanem'. Ať se jdou tihle novodobí kádrováci bodnout," poznamenal europoslanec Jan Zahradil (ODS). Souhlas s hlavou státu pak vyjádřil na svém facebookovém profilu exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD). "Varuji sociální demokracii, aby se rozštěpila. Doporučuji jí, aby si uchovala tandem Hamáček-Zimola. Také jí doporučuji, aby se na (březnovém) sjezdu vytvořilo vedení, které bude s tímto tandemem spolupracovat, a ne mu házet klacky pod nohy," řekl prezident Zeman. "Kritizoval také bývalého statutárního místopředsedu ČSSD Milana Chovance za jeho dopis spolustraníkům, ve kterém doporučoval ČSSD odejít z vlády a případně tolerovat nově vzniklé vládní uskupení," konstatuje Hašek. "Je nesportovní, když tady proběhlo referendum, které rozhodlo o účasti ve vládě, vyzývat k narušení výsledků tohoto referenda," poukázal Zeman na vnitrostranické referendum, v němž se členové ČSSD v květnu vyslovili pro vstup do vlády s ANO. "Připomněl také, že Chovanec neuspěl na jarním sjezdu při kandidatuře na předsedu ČSSD. K výsledku strany v komunálních a senátních volbách dodal, že nebylo možné očekávat posílení ČSSD tak krátce po jejím vstupu do vlády s hnutím ANO. Menšinový koaliční kabinet vznikl na konci června," uzavřel svůj status exhejtman. "Senát je pojistka demokracie, prezidentský úřad je už 14 let pojistka hulvátství a ostudy. Vím, který úřad je zbytečnější," poznamenal pak na svém facebookovém profilu Jan Cemper. Svůj názor na projev prezidenta napsal také exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Kde bylo nějaké pozitivní poselství pro tuto zemi?" podotkl Marian Jurečka s tím, že ze slov prezidenta Zemana je mu smutno.

Psali jsme: Milan Knížák: Máme se až moc dobře. Když to vidím, začínám se bát „Toho ubožáka z Hradu vysílat ve dvě v noci!“ Miloš Zeman pronesl vulgaritu v Českém rozhlasu a je tu řev. Kalousek, Topolánek, Tabery... Představitelé nejsilnějších senátních stran se shodli, že vedení Senátu zůstane pětičlenné, adepti na předsedu jsou čtyři Foldynu ve funkci místopředsedy jednomyslně podpořil Krajský výbor ČSSD v Ústeckém kraji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef