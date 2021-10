Paní Witowská! Nemáte pravdu! Hejtman Vondrák šel do otáček. A začalo to lítat

reklama

„Čísla jsou dramatická, rostou exponenciálně. Máme téměř 1 000 nových případů za včerejší den,“ popsal Vondrák, jak to momentálně vypadá v Moravskoslezském kraji, kde je epidemická situace nejhorší a vévodí negativním statistikám. „Zatím se to ale neprojevuje na jednotkách intenzivní péče, ale i tam narůstá počet těch, kteří potřebují umělou plicní ventilaci. To znamená, že ta situace se zhoršuje,“ doplnil. Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 26% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6742 lidí

Kvůli dezinformační kampani se prý kraj potýká s problémy odmítání očkování. „Máme asi 17 obcí, kde je situace velmi zlá. Dokonce jsem napsal dopis starostům těchto obcí a požádal je o součinnost s našimi očkovacími mobilními týmy, aby jim vyšli vstříc a proočkovali lidi, kteří očkovaní nejsou.

Protože jsou dokonce obce, kde je proočkovanost pouze 15 procent a nikdo pořádně nerozumí tomu, proč. Možná je to vlivem různých dezinformačních kampaní v médiích a na sociálních sítích. Situace byla skutečně dramatická, zažívali jsme okamžiky, kdy mobilní tým během devíti hodin objel čtyři obce a proočkoval jen dvacet lidí, to je samozřejmě děsivě málo.“

Nyní se podle něj situace o trochu změnila v tom, že zájem o očkování výrazně stoupá. „Ten mezitýdenní nárůst je 156 procent. Naplňuje se to, co jsem říkal v době předvolebních diskusí, že neexistuje pozitivní motivace, jediné, co lidi přinutí k očkování, jsou obavy z toho, co se bude dít,“ míní.



Premiér Andrej Babiš 12. září prohlásil, že „covid končí“, nestali jsme se tak znovu obětí voleb? „Tato předvolební rétorika vedla k tomu lidi neděsit a hovořit o tom, že je to za námi. Já jsem ale byl v tomto velmi obezřetný,“ uvedl.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



Ve své argumentaci pak zmínil vyjádření ředitele Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka, který rovněž v té době hovořil o tom, že jsme „covid porazili“. Moderátorka Světlana Witowská jej upozornila, že jestli tato slova říká premiér Babiš, nebo pan Ludvík, je podstatný rozdíl. „Odpovědnost za opatření a za to, zda jsou dodržována a vymáhána, nese tato vláda! Tohle srovnání trochu pokulhává,“ vypálila pobaveně moderátorka.

Vondráka tím pořádně rozezlila: „Paní Witowská, paní Witowská! Nemáte pravdu. Jako my jsme ti, kteří se nenechali očkovat, když to šlo. Já celé léto vyzývám k tomu, aby se lidé šli očkovat. Tady k tomu nebyla prostě vůle a neexistovala pozitivní motivace, která by to změnila, prosím!“ kontroval.

„Takže se tu vedly diskuse, že covid je za námi a že jsme se z toho dostali, to neomlouvám. Nikdo, kdo trochu rozumí této problematice, tohle nemůže říct,“ pokračoval. „Takže pan premiér tomu nerozumí a říká věci bez znalosti věcí?“ ujišťovala se Witowská. „No, tak ano... pan premiér není vakcinolog, není imunolog, není infektolog. Od toho je tam tým, který definuje, jaká by měla být opatření. Ten problém vidím mnohem hlouběji než na úrovni politických reprezentací,“ zdůraznil hejtman Moravskoslezského kraje s tím, že něco podobného se bude zřejmě dít i nyní.

„Ale abych nebyl takový pesimista, tak je situace několikanásobně lepší, než to bylo v loňském roce touto dobou,“ podotkl, že přibývá těch, kteří se chtějí nechat naočkovat, což v něm probouzí jistou naději. „Musíme věřit, že to očkování a ti, kteří jsou promoření, vytvořili jakousi kolektivní imunitu, takže zabrání tomu nejhoršímu,“ doufá, že díky tomu se nebude opakovat loňský scénář.

