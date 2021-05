Paní ministryně, my spolu máme korektní vztahy, ale to, co mi tu říkáte... Maláčová v Partii zvedla ze židle Hampla

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD a ekonom Mojmír Hampl. Maláčová tvrdě útočila na svého šéfa ve vládě Andreje Babiše (ANO). Babiš podle ní spolu s ODS zničil státní rozpočet, a ona jako ministryně sociálních financí odmítá připustit, aby to dopadlo na seniory. „Vy hájíte zájmy nadnárodního kapitálu,“ udeřila na Hampla. Jenže ten si to nenechal líbit a přešel do protiútoku...

Ministryně Maláčová hned v úvodu pořadu přiznala, že státní kasa je na tom zle.

„To zadlužení České republiky je obrovské, zejména díky koronakrizi. Ale jednorázově nebo dvourázově se to zvládnout dá. Ale bohužel jsme se v závěru roku střelili do nohy neprofesionálním zrušením superhrubé mzdy. To je vina Babiše a ODS,“ udeřila na svého šéfa ve vládě Maláčová.

Hampl byl kritický vůči celé vládě.

„Musím říct, že mě to znepokojuje. Relativně málo jsme pomáhali zasaženým sektorům, a relativně hodně jsme zvyšovali zadlužení, což není tak snadné, ale nám se to povedlo,“ poznamenal ironicky Hampl.

„I Nejvyšší kontrolní úřad upozorňuje, že to, co jsme utratili za covid, je zhruba tak polovina toho zadlužení, tak to vám otevře oči. Jsou dvě cesty: buď zvyšovat daně, nebo udělat efektivnější stát.“ Ten je teď podle Hampla rozsáhlý a velmi byrokratický.

„Máme velký a nemotorný stát, ale ten stát nám příliš nepomáhá, nakonec jsme si i roušky šili sami. Tak si pojďme říct, že až bude krize, tak si stejně budeme šít roušky sami, tak pojďme udělat ten stát efektivnější,“ žádal Hampl. Pokud je na tom státní rozpočet špatně, což je, tak je třeba si velmi rozmyslet, že nelze zvyšovat důchody a platy státních úředníků. „Pokud se shodneme na tom, že párty skončila a zdroje nejsou, tak zvyšovat důchody nad rámec zákonné populace je velmi nezodpovědné a populistické,“ pravil Hampl.

Maláčová přešla do protiútoku.

„Mně teď spousta lidí psalo, že Václav Klaus rozpustil z důchodového fondu 300 miliard a vláda ODS a TOP 09 rozpustila dalších 150 miliard,“ rozčilovala se.

Peníze se podle ní mají sehnat ze zvýšení majetkových daní a od nadnárodních korporací v podobě digitální daně na hladině sedmi procent.

„Já jsem ale sociální demokratka, takže já nemůžu dopustit to, že když tady pan Babiš a ODS zničí státní rozpočet, tak to odnesou ti nejchudší. Tady se ta debata točí na tom, že ty peníze se rozfrcaly, že je získali ti nejbohatší, nadnárodní korporace, velcí a silní, a teď to nemohou odnést senioři,“ rozčilovala se ministryně.

Proto trvá na tom, že by senioři měli získat navýšené důchody. „Můžete si říkat o nezodpovědném hospodaření, co chcete, pro mě je to přerozdělování,“ uvedla Maláčová s tím, že na Západě je tento model stejný.

Hampl: Babiš je zaseknutý

Hampl nad Maláčovou kroutil hlavou.

„To jsem zažil úplně poprvé, že ministryně se jako členka vlády distancuje od toho, jak ta vláda hospodaří. To je pro mě novinka,“ podivoval se bývalý člen rady České národní banky. Dnes pracuje v poradenské společnosti KPMG Česká republika.

Jedním dechem dodal, že zrušení superhrubé mzdy, k čemuž sáhlo ANO, ODS, komunisté a SPD, byl problém. Osobně očekával, že se šéfka státní kasy za hnutí ANO Alena Schillerová postaví proti tomuto nápadu. „Dokonce jsem o tom vedl debatu s paní ministryní Schillerovou tady u vás, paní Terezie. A ona mi pak v zákulisí řekla: ,Já s tím (zrušením superhrubé mzdy) nesouhlasím, ale on (Babiš) to chce.‘ To nejvyšší kolečko, ten nejvyšší převod se zdá být hodně zaseknutý,“ kroutil hlavou Hampl.

Zdá se mu, že ministryně Maláčová ví, že státní kasa je na tom zle, ale místo toho, aby se to snažila změnit k lepšímu, chce to ještě zhoršit.

Všichni nejsou zodpovědní tak jako já, vychválila se Maláčová

Ministryně konstatovala, že peníze se najít dají, pokud by všichni šetřili na svých resortech tolik, jako na tom svém šetřila Maláčová. „Bohužel, nejsou všichni zodpovědní tak jako já,“ padlo z úst ministryně.

„Já chápu, že vy hájíte zájmy nadnárodního kapitálu. Já hájím lidi, kteří za sebou nemají žádné lobbisty,“ udeřila na Hampla členka vlády.

„Já hájím zájmy téhle země, já tady chci žít,“ ohradil se prudce Hampl.

Hosté potom přehodili debatní výhybku k důchodové reformě a Hampl bez obalu konstatoval, že dnešní návrh ministryně Maláčové není žádnou reformou. Je to jen kosmetická úprava, která dnešní neudržitelný důchodový systém učiní ještě neudržitelnější. Skutečnou reformu si představuje tak, že bude obsahovat kroky, které udrží důchodový systém při životě.

Maláčová Hampla obvinila, že chce v podstatě privatizovat důchodový systém, což ona nikdy nepřipustí.

Hampl se znovu prudce ohradil. „Paní ministryně, my spolu máme korektní vztahy, já vás považuji za slušného člověka, ale to, co mi tady říkáte, to je, jako kdybyste mluvila na sjezdu své strany,“ pravil Hampl.

Maláčová trvala na tom, že to, co navrhuje, je důchodovou reformou a ona trvá na jejím prosazení. Otázkou podle ní je, jak se k tomu postaví ostatní politické strany.

Vedle důchodové reformy hájila také zkrácení pracovního týdne z pěti dní na čtyři někdy kolem roku 2030. Hampl konstatoval, že to je špatný nápad, který zapříčiní, že budeme zaostávat za ostatním světem.

