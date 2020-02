Paní redaktorko, je mi to trapné opakovat... Tvarůžková ve studiu ČT dorážela na Křečka, aby promluvil o Romech

reklama

Anketa Chcete, aby náš stát dával na obranu minimálně 2% HDP, jak po nás chtějí Američané? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 5463 lidí



Křeček zmínil, že se neočekávalo, že při první volbě nového veřejného ochránce práv bude kdokoli zvolen, prý mu po volbě někteří přiznali, že pro něho hlasovali, aby se již nemuselo hlasování opakovat, jelikož budilo až moc velké společenské vášně. „Společnost není zdravá, nejde o ten úřad, o mě,“ zopakoval. Není šťasten, že rozděluje společnost, tu by ovšem podle něho dnes rozdělovalo cokoli.



Došlo na slova, že není pravda, že by nehodlal hájit práva menšin. „Já tady nedělám třicet let nic jiného,“ zmínil. „Vytýkat mi, že bych některé lidi diskriminoval, že bych se o některá práva nezajímal, je mimo realitu,“ odmítl výtky. Fotogalerie: - Křeček v Senátu

Svá minulá prohlášení o diskriminaci shrnul, že by jim pouze neměla být věnována pozornost v takovém rozsahu, jako je tomu nyní, jelikož problematika lidských práv je mnohem větší. Též podotkl, že jeho úřad není určen k hájení pouze lidských práv a měl by se u nás takový úřad u zřídit.



Původní úřad podle jeho názoru byl zřízen kvůli sporům veřejnoprávním, nikoli občanskoprávním, tedy kromě nerovné příležitosti.



Úřad se podle nového ombudsmana nesmí využívat k hlásání politických názorů. To se podle něj již dokonce stalo. Jako příklad takového počínání se podivoval, proč se jeho úřad v minulosti za jeho předchůdkyně Anny Šabatové věnoval homosexuálním vztahům. Na dotaz moderátorky Zuzany Tvarůžkové, co mu na homosexuálních vztazích vadí, odvětil, že se v minulosti vyhrazoval jen proti propagaci sňatků osob stejného pohlaví, vyjadřování k tomuto tématu jeho úřadu podle něho nepřísluší. Fotogalerie: - Zeman a soudci

A poté přišlo na jeho výrok, že nebude věnovat přílišnou pozornost aktivním menšinám, ale obyčejným lidem. I přes naléhání Tvarůžkové odmítl specifikovat, koho touto menšinou myslí. „Všichni, kteří se teď dívají, vědí,“ uvedl. Později dal za příklad „šátky“. A Tvarůžková se několikrát snažila udeřit, zdali „příkladem nejsou Romové?“. To několikrát odmítl a Tvarůžkové vytmavil, že to je naopak „neaktivní menšina“, jelikož se nehlásí za svá práva, ale „dělá to za ně kdekdo“. Romové se podle něj neorganizují a podle jeho slov by se měli aktivně zapojit. „Paní redaktorko, je mi to trapné opakovat, ale já jsem jezdil po soudech obhajovat Romy, když je vyhodili z bydlení,“ uzemnil nakonec Tvarůžkovou. Romové by podle něho měli sami říci, jak si představují soužití s většinovou společností.



Doplnil, že bychom si měli dát otázku, proč lidé odmítají dát Romům své byty. Odmítl, že by to bylo tím, že: „všichni jsou xenofobové a Češi jsou rasisté“.



K personálním změnám ve svém úřadu pak odmítl, že by „chystal noc dlouhých nožů“, vzkazovat personální změny přes média odmítl.

Psali jsme: Tohle se chvilkařům líbit nebude. Šéf týdeníku je protáhl bahnem. Název nesedí, netransparentní úvazky... Milion chvilek a jeho oznámení v ČT: Občan poslal „žádost“. Peprnou a jízlivou Někdo tu šíří mýty, rozloučila se Šabatová, když předávala úřad Křečkovi Bratrská pomoc z EU? Patočka napráskal Křečka v Bruselu a prosí o pomoc. Zemane a Babiši, pozor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.