Papež: Evropo, kam pluješ, když světu nenabízíš cestu míru

03.08.2023 8:41 | Analýza

Evropo, kam pluješ, když světu nenabízíš cestu míru, zeptal se papež evropských politiků před mladými lidmi. A zatímco se papež takto ptal, Rusové napadli další z přístavů, přes nějž mělo proudit ukrajinské obilí do světa – do Somálska, do Izraele i do Číny. Ukrajinci oznámili, že 23 dronů sestřelili, ale blíže nespecifikovaný počet ostatních strojů zasáhl své cíle. Mezitím si washingtonský Institut pro studium války všímá, jak se stále ostřeji hádají ruští prováleční blogeři.