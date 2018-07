Paraziti! Zaprodanci a samozvanci? Po prohlášení Kluse a „odbojných umělců“ je veselo

Zpěvák Tomáš Klus nedávno prohlásil, že odmítá žít jako pokrytec, a když na jedné straně kritizuje Babiše, nemůže na druhé straně brát peníze z akcí, které sponzoruje Agrofert. Klus se prý zkrátka už nechce chovat jako pokrytec.

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 9% Odmítám to 86% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 2489 lidí

Společnost Agrofert je sice odložena ve svěřenském fondu premiéra a Babiš tvrdí, že dnes nemá vliv na jeho chod, ale najdou se lidé, kteří Babišovi příliš nevěří a tvrdí, že si uchovává vliv na chod obřího podniku i v roli předsedy vlády.

Podle Kluse se lidé nemusí bát vyjádřit svůj názor. Zpěvák podle svých vlastních slov chápe, že může někoho rozčilovat, co říká, ale příliš prý nerozumí tomu, proč se o něj někteří další lidé bojí. Klus stále věří tomu, že česká společnost je svobodná a jedinec se nemusí bát vyjádřit svůj názor. Nemá strach, že by byl za bojkot Babiše perzekvován. Přesto pokračuje ve hře, kterou prý hraje s přáteli. V rozhovoru pro DVTV prozradil, že s kamarády hraje „hru“, která by se dala přirovnat k situacím z knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi. V kouzelnickém světě Harryho Pottera je zakázáno vyslovovat jméno hlavního padoucha Voldemorta symbolizujícího všechny hrůzy světa. A tak, jako se ve světě Harryho Pottera nesmí vyslovit jméno Voldemort, nevyslovuje Klus jméno Babiš.

Pod tímto statusem se objevily stovky komentářů. Lidé vyjadřovali zpěvákovi podporu. „Voldemort. Ne, fór. Máte můj obrovský respekt za to, že někdo konečně řekl veřejně pravdu. Zarážející je spíš to, že když na pana ‚sorry jako agroferta‘ všichni nadávají, jak je možné, že se dostal tam, kde je...“ napsal jeden z diskutujících.

K Tomáši Klusovi se o víkendu přidal herec a zpěvák Jiří Macháček známý např. z filmu Samotáři. Macháček napsal Klusovi otevřený dopis, který zahájil slovy „Ahoj milej Kluse!“ Posléze na sebe „práskl“, že vystoupil na nedávném festivalu Colours of Ostrava a najednou zjistil, že jedním ze sponzorů této akce je také Agrofert.

„A teď já si představuju, že se my dva spolu potkáme a já Ti najednou nebudu moct říct, že se za něj stydím. A přitom je to pravda. Takže jsem se rozhod, že Tě v tom bojkotu samotnýho nenechám a jdu do toho s Tebou. Máš pravdu, nejde to dohromady – stydět se za člověka a přitom vystupovat v jeho médiích, nebo někde, kde si vzali jeho prachy,“ napsal Macháček Klusovi.

K bojkotu se připojil i zpěvák skupiny Monkey Business Matěj Ruppert. I on hodlá bojkotovat Babiše. Dal to najevo poměrně svérázným způsobem. Nechal se zvěčnit v obleku, který je údajně „plný parazitů“. Nechyběly na něm obrázky premiéra Babiše a prezidenta Miloše Zemana.

A to stále ještě nebyl konec. K bojkotu Babiše se přidala i herečka, zpěvačka a moderátorka Iva Pazderková. „Chci být důsledná a děkuji ti za motivaci a inspiraci. V budoucnu nebudu poskytovat rozhovory a spolupracovat s těmito médii: iDnes.cz, Lidovky.cz, Expres.cz, Playtvak.cz, Rádio Impuls, rádio Rock Zone, tiskoviny DNES, Lidové noviny, časopisy Téma, deník Metro, časopis 5plus2,“ napsala Pazderková, Klus její vyjádření sdílel na sociální síti Facebook.

Skupina AUVA (Andrejovy účtenky vrátíme Andrejovi) tvrdí, že Tomáš Klus svým vyjádřením na adresu Babiše spustil lavinu. Spustil ji, i když věděl, že riskuje. Členové skupiny AUVA nenechávají již dlouho na premiérovi nit suchou. Kritizují ho za zavedení EET, za kauzu Čapí hnízdo i za jeho spolupráci s komunistickou státní bezpečností.

Našli se však i lidé, kteří se ke Klusově akci postavili kriticky. Platí to např. o hradním mluvčím Jiřím Ovčáčkovi. I Ovčáček se dočkal podpory. „Bože, ta pazdera, aby tam nechyběla,“ povzdechl si jeden z diskutujících. Napřed prý vadila ODS, ČSSD, a teď je to Babiš.