Parkanové zničili život. Měla obrovský kredit a najednou z ní udělali zločince. A byla naprosto nevinná, zuří Kalousek

Soud osvobodil od žaloby paní Vlastu Parkanovou a jejího někdejšího podřízeného Jiřího Staňka vloni na podzim. Kalouska prý tato kauza mrzí od samého začátku. „Osvobozující rozsudek v kauze nákupu vojenských dopravních letadel CASA samozřejmě potěšil, nicméně není pravomocný – státní zástupce se okamžitě odvolal. Mě tato kauza mrzí od samého začátku. Představte si – oba dva byli obviněni v roce 2012 na základě něčeho, co bylo naprosto chybnou interpretací zákona,“ podotkl Kalousek.

Přesto případ zmíněným do značné míry zničil život. „Kauza se táhne devátým rokem, za čímž si představte devět let poničeného života, pravděpodobně i velkého zásahu do zdraví. Ani nemluvím o zničené politické kariéře. Devět let je strašně dlouhá doba,“ pokračoval Kalousek.

O nevině Parkanové a Staňka prý neměl od začátku pochyb. „Osvobozující rozsudek byl založen na tom, co se vědělo od samého začátku. Soud říká to, co ministerstvo financí a experti tvrdili od začátku. Za těch devět let se nezjistilo nic, co se nevědělo na začátku, a za tu dobu byly ničeny životy dvou lidí. A já to velmi těžko snáším,“ poznamenal Kalousek.

Takto hájil Miroslav Kalousek Vlastu Parkanovou, když ji sněmovna vydávala ke stíhání:

Samotný soud ve svém dosud nepravomocném verdiktu uvedl, že znalecký posudek, o který se celá kauza opírala, byl metodicky i věcně nesprávný a nepřesvědčivý.

Velmi podle Kalouska pochybili vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Jsem přesvědčen, že jejich postoj v případu nebyl aktivní. Státní zástupci fungovali spíš jako pošťáci mezi soudem a policejním orgánem místo toho, aby se snažili sami vyhodnotit, zda se trestní čin stal, nebo nestal,“ pravil Kalousek.

Podle Kalouska je úkolem nejvyššího státního zástupce mimo jiné sjednocovat výklad, aby nedocházelo k právním nejistotám. Měl svolat odborné konzilium a ujasnit si to, o co jsem se pokusil z pozice ministra financí – jestli je, nebo není možné za těchto podmínek stanovit znalecký posudek na cenu obvyklou, a jestli to je, nebo není trestný čin.

Ale argumentací státního zastupitelství vždy bylo, ať to rozhodne nezávislý soud, připomíná Kalousek. „A ano, ten to rozhodne, ale trvá to devět let. Strašně mě mrzí u Pavla Zemana, že se o tohle nikdy nepokusil. To, že tady mnoho let od obvinění Parkanové a zničených životů panovala obrovská nejistota ve státní správě, jak se může, nebo nemůže postupovat, aby to náhodou nebylo hodnocené jako trestný čin… Myslím, že na to měl případ Parkanové obrovský vliv,“ sdělil Kalousek.

Policejní orgán podle Kalouskova mínění může mít svůj názor, ale pánem trestního řízení je státní zástupce. „V mnoha případech si ale jen toho policajta vezmou, dají mu razítko a pošlou to k soudu. Nemyslím si, že to je stoprocentně naplněné poslání státního zastupitelství, zajímavé ale je, že se velmi pečlivě věnují případu Čapího hnízda,“ pozastavuje se.

Parkanová, která se stáhla do ústraní, se mu prý se svými pocity během této kauzy svěřovala. „Jsme přátelé, takže samozřejmě celá ta léta jsem znal její pocity, proto mě to tak štve. Dvojnásobná ministryně, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a člověk s obrovským kreditem je najednou nasvícen jako zločinec, přestože je úplně nevinný. Ty pocity si asi umíte představit,“ dodal Kalousek.

