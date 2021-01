Paroubek: V hotelu jsem poradce. Pracovní cesta. Bendovi jsem jen poblahopřál

reklama

"Dnešní bulvár přináší rozsáhlý článek pod názvem: 'Noční mejdan s Paroubkem!'. Musím říci, že žádný noční mejdan s Paroubkem se nekonal. Na mejdanech se totiž obvykle pije alkohol a já už pět let žádný alkohol nepiji. Maximálně si nechám na přípitek nalít do skleničky víno, omočím rty a skleničku po přípitku odložím. Dávat mě do souvislosti s nějakou alkoholickou oslavou je proto velmi nekorektní," poznamenal pro server VašeVěc Paroubek.

"V hotelu Prince de Ligne jsem se v sobotu v podvečer ubytoval, neboť jsem s ředitelem a účetním hotelu řešil problematiku hospodaření hotelové společnosti, neboť s ní mám uzavřený dlouhodobý poradenský kontrakt. Pokud by to někoho zajímalo, jsem totiž inženýr ekonomie se zaměřením na oblast restauračního stravování a cestovního ruchu, takže jsem vlastně zpátky ve svém původním oboru. Protože mé pracovní jednání skončilo v cca 20 hod., věděl jsem již předem, že do Prahy nemůžu cestu autem stihnout do 21 hod., proto jsem se ubytoval v hotelu," zdůvodnil Paroubek, co dělal v hotelu. Zároveň zdůrazňuje, že měl roušku.

"Petr Benda slavil v hotelu, jehož je majitelem, v rodinném kruhu (!) své 50. narozeniny. Samozřejmě, že jsem mu také krátce poblahopřál. Spojil jsem tak příjemné s užitečným, tedy pracovní i společenskou stránku své cesty do Teplic a vlastně jsem jednu cestu ušetřil. Pokud vím, tak Petr Benda byl ve svém hotelu od rána a měl v něm řadu pracovních, ale také společenských schůzek, což není v rozporu s vyhlášeným nouzovým stavem," dodal Paroubek.

"Psát o Petru Bendovi jako o kmotrovi, jak to opakovaně udělal bulvár, je nekorektní novinářská licence, protože nikdy nebylo prokázáno, že by se Petr Benda v minulosti nějakého 'kmotrovského' jednání (kromě toho, že je kmotrem jednoho z mých dětí) dopustil. Připomínám, že byl dlouhodobě prověřen NBÚ a stále je prověřován na stupeň tajné. Nevím také, že bych z vládních nařízení něco porušil. Je zajímavé, jaká hysterie se rozvinula kolem této záležitosti. Jsem v současné době a již po mnoho let soukromá osoba," uzavřel Paroubek.

Stejný důvod pobytu v hotelu - pracovní cesta - uvádí i člen Rady ČT Jiří Šlégr: „Mohu potvrdit, že jsem navštívil hotel za účelem pracovní schůzky s panem Hniličkou.“

Poslanec a šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička se v současnosti kaje. „Uvědomuju si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám a jsem připraven nést následky. Okamžitě posílám 50 tisíc Kč na charitu, vybral jsem si sbírku SOS Česko vyhlášenou Člověkem v tísni. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci,” říká. Prý nepil, po večeři a pracovních schůzkách řídil domů.

Hnilička však svou návštěvou vytočil svého nadřízeného, Andreje Babiše. „Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem,“ uvedl premiér.

