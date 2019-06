Paroubek píše z Číny: Babiš je dobrým premiérem

Jiří Paroubek uznává, že má premiér Andrej Babiš (ANO) problém. Na poslední demonstraci na Václavském náměstí se sešlo přes sto tisíc lidí a to je síla, kterou podle Paroubka nemůže Babiš přehlížet.

Paroubek však také připomněl, že většina účastníků sporů o přidělení dotací by dostala prostor k tomu předložit protiargumenty a hájit se. Babišovi se tohoto práva nedostává v plné míře, protože předběžná auditní zpráva, která měla být zprávou neveřejnou, unikla na veřejnost a část opozice už se do Babiše pořádně pustila.

Babiš by podle bývalého předsedy vlády udělal nejlépe, kdyby teď premiérský post opustil, a za čas se do čela vlády zase vrátil.

„Myslím, že by to měl udělat dříve než později, protože pokud odejde dříve, může se do této pozice v budoucnu ještě vrátit. Z pozice šéfa hnutí ANO, a tedy řídícího činitele vlády, bez jeho osobní účasti, by zůstal dál. Asi jako Kaczynski v Polsku. Pokud ale bude kbelíky špíny příliš potřísněn, už asi nepůjde, aby se do pozice premiéra v budoucnu vrátil,“ napsal Paroubek.

Expremiér nechápe, proč se do Babiše pustila i část ČSSD. Bývalý premiér se domnívá, že strana, kterou před lety vedl, by měla raději mlčet, když v posledních volbách nedostala ani 4 procenta hlasů. Vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty je podle Paroubka pragmatickou vládou, která posouvá zemi kupředu.

„Současná vláda je pragmatická. Země se rozvíjí v zásadě správným směrem. Ekonomika funguje. Pokud dojde ke sněmovním volbám, pak i jen náznak možnosti, že by v nich mohla zvítězit koalice pravicových stran, musí každého soudného člověka přivést k závěru: To už tady jednou bylo, a jak to dopadlo, všichni víme. Prostě pánové ze stran české pravice jiné téma nežli A. Babiše nemají. Ale především nejsou schopni kvalitně řídit stát. Vzpomeňme si na jejich poslední vládní angažmá, které skončilo Nečasovou vládou v ohromných kotrmelcích a v ostudě kontinentálních rozměrů,“ uzavřel Paroubek.

