Partie v bílých pláštích. Prymula proti hejtmanu Kubovi. Blatnému se mělo říct: Hele, Honzo...

Hosty nedělní Partie na CNN Prima News byli exministr zdravotnictví, současný poradce premiéra Roman Prymula a hejtman Jihočeského kraje, předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS). Pánové si notovali, když došlo na kritiku toho, jak ministerstvo zdravotnictví řídí boj proti epidemii, nebo na očkovací plán. Kdyby se tak zásadní systém zaváděl v Agrofertu, to by podle hejtmana byl jiný přístup. Člověk se selským rozumem by podle něj vládě prospěl víc než deset systémů PES.

Dva týdny v tvrdém lockdownu, ale přesto jsou čísla nakažených stále vysoká. Příčina toho je rychle rozvolnění opatření, míní Prymula. „Rozvolňovalo se ve fázi, kdy tomu čísla nenasvědčovala, k tomu byly svátky. Tak rychle se rozvolňovat nemělo. Navíc jsme ve fázi, kdy většina lidi opatřením nevěří,“ poukázal exministr Prymula na důvody, proč pozitivita testů v sobotu vystoupala až na 40 procent.

Souhlasně hlavou pokyvoval hejtman Kuba – kroky vlády podle něj nedávají smysl. „Používá se vědecký PES, indexy... ale obyčejnýma očima nedávají smysl a jsou těžko pochopitelná,“ zmínil, že rozvolňování by mělo běžet logicky a zvažovat zdravotní i ekonomický dopad. „Více selského rozumu a méně epidemiologických indexů a odbornosti,“ zopakoval Kuba důrazně směrem k vládě.

Přiznal, že protiepidemický systém PES vůbec nesleduje a je přesvědčen, že stejně tak většina lidí. „Když vyjdeme na ulici a zeptáme se deseti lidí na systém PES, devět z toho se v tom zamotá,“ podotkl, že sám raději sleduje počet nakažených každý den, což mu v predikci napoví více.

„Pokud představíme celoplošný systém, měl by být predikovatelný. Pak není dost dobře představitelné, když je PES na pětce, ale opatření máme, jako kdyby byl na čtyřce,“ dodal Prymula, že v tomto případě cely systém ztrácí logiku.

Okomentoval skutečnost, že i přes nepříznivý vývoj epidemie byly v sobotu hory plné lidí či v centru Prahy ilegální večírek. „Je to nedůvěra lidí ve vládní opatření, která jsou tu navíc dlouhou dobu a národ s nimi už nechce žít, nedaří se to racionálně vysvětlit,“ zopakoval Prymula a zdůraznil, že to může znamenat hrozbu přetíženého zdravotnického systému. Pro takové chování lidi, kteří vyrazili na hory, má pochopení i Kuba, jenž opět zmínil, že nefunguje krizová komunikace.

Jihočeský hejtman se pak pustil do ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), že v sobotu zrušil zákaz návštěv ve zdravotnických nařízeních. „Víc, než indexy systému PES, by ministrovi prospělo říct: Hele, Honzo, 5. prosince jsi zakázal návštěvy, že máš na to vědecký model. Teď se to od 23. prosince extrémně zhoršuje, tak si nemůžeš přece teď stoupnout před národ a říct, že sis vymyslel kritérium, kterým to povoluješ, protože budeme vypadat jako blázni. Takový člověk se selským rozumem by vládě prospěl víc než deset psů,“ zdůraznil Kuba.

„Povolení návštěv je nepochopitelné. Zkuste mi říct jediné kritérium, které se v systému PES zlepšilo, abychom lidem povolili nývštěvy. Buď se neměly zakazovat v prosinci vůbec, nebo když už to pan ministr zakázal a tváří se u toho hrozně vědecky, že věděl proč, tak mě nenapadá, proč teď vědecky návštěvy povolil,“ kroutil Kuba dál nechápavě hlavou.

„V čele státu by měli stát lidé, kteří se uskromní se svým PR a lidem budou kroky vysvětlovat racionálně,“ doplnil Kuba.

S těmito argumenty Prymula, který je proti návštěvám v nemocnicích, souhlasí. „Nedovedu si představit, pustit teď návštěvy,“ řekl. A dodal, že hovořil s personálem ve dvou zdravotnických zařízeních, kdy mu bylo řečeno, že z toho mají lidé doslova děs.

Varoval, že české zdravotnictví se může zhroutit. „Situace v nemocnicích je vážná, v některých kritická. Nedovedu si představit, že by se ještě měla dalších 14 dni zhoršovat, pak v některých regionech dojde k tomu, že péče začne kolabovat,“ upozornil exministr.

Předseda asociace krajů upřesnil, že situace je špatná v Karlovarském kraji, ve Zlínském kraji a v Moravskoslezském kraji. „Je to kraj od kraje jiné. Jihočeský kraj má robustní zdravotnictví, zatím situaci zvládá, křivka ale letí a pokud to bude pokračovat, budeme mít problém i u nás,“ poznamenal Kuba.

Došlo i na slabiny v očkovacím plánu ministerstva zdravotnictví, ke kterému hejtmani vznášejí desítky připomínek, které se týkají vybavení center, platů lékařů, odměn a toho, jak bude fungovat rezervační systém.

„Žádné tyhle strategické vize nikoho nenaočkují. Musíte říct, kolik lidi v kraji máte a musíte si umět představit, kudy musí ten počet lidí projít, aby se zvládli naočkovat,“ uvedl Kuba. Podle jeho slov ale na to strategie nemyslela a vláda tak přenáší velkou část práce na kraje; proto představil vlastní jihočeský očkovací plán.

„Vláda tady říká ‚my naočkujeme‘, ale řekněte mi, jak asi v Jihočeském kraji vláda někoho naočkuje? Vždyť tam nemá jedinou fakultní nemocnici. To by musel přijet ministr Blatný sám s panem premiérem, stoupnout si na náměstí a někoho tam očkovat,“ řekl Kuba. A že vláda musí předložit dobrý rezervační systém.

„Bohužel se akorát stane ale to, že to oznámí pan premiér v Čau lidi, řekne to někde do televize. My jsme ale systém ještě neviděli a nemáme ho vyzkoušený,“ pokračoval jihočeský hejtman.

„Kdyby se v Agrofertu zaváděl systém, který by tak zásadně ovlivňoval chod celé firmy, tak vám garantuju, že se bude dva měsíce zkoušet, testovat. Ale tady se řekne, že systém se rozjíždí... a my jsme ho dodnes neviděli,“ zlobil se Kuba.

Klíčové podle něj je, aby byla průtoková velkokapacitní centra, aby fungoval rezervační systém a především aby byl dostatek vakcín. Zásadní úlohou je také motivace pro praktické lékaře, kteří by s očkováním pomáhali.

Závěrem pořadu byl Prymula dotázán, zda očkovaný člověk může být infekční. Původně ministr zdravotnictví Jan Blatný tvrdil, že nikoliv. „Účinnost vakcíny proti bezpříznakovým formám nemoci je poměrně nízká. Člověk bude chráněn především proti těžkému průběhu. Logicky se tedy virus vylučuje. To je také důvod, proč celý svět odsouhlasil, že se roušky budou používat v období, kdy nebude tak vysoká proočkovanost,“ uzavřel Prymula.

