Patnáct stovek na měsíc, dluhy, exekuce. Ležel na posteli a čekal, až umře... Redaktor Horký zvedl závažné téma

Česku se daří dobře, slyšíme ze všech stran. Většině lidí ano, jenže asi milion Čechů den co den bojuje s obrovskými finančními problémy. Někteří rodiče mají tak málo peněz, že nemohou vzít své ratolesti ani do zoo. Nebo se ozvaly zdravotní problémy, lidé přišli o práci a teď už jen čekají na smrt.

Česká ekonomika šlape na plné obrátky. Zaměstnavatelé nemají kde brát pracovní síly, odbory požadují pro zaměstnance vyšší platy a Češi utrácejí ostošest. Jen na výsledky přímé volby prezidenta prosázeli hodně přes sto milionů korun. Pokud si někdo může dovolit prosázet přes sto milionů, dá se říct, že se má dobře. Jenže to neplatí zdaleka o všech občanech České republiky. Server Seznam zprávy přinesl příběhy lidí, kteří jsou na tom po finanční stránce tak zle, že už se jen těší na smrt.

Na smrt prý čekal i pan H. z Chomutova, se kterým hovořil redaktor Filip Horký. „Když jsem byl na tom zdravotně dobře, tak jsem si vzal normální půjčku. Takové má řada lidí. Po zdravotních problémech jsem musel odejít z práce a Prahy. Pořád jsem splácel dluhy. Zbylo mi patnáct set na měsíc, hrozně jsem zhubl. Holt jsem blbej, tak nebudu jíst. Ležel jsem na posteli a čekal, až umřu,“ říká pan H., kterého zradilo zdraví a dnes bere invalidní důchod. Život mu prý tehdy zachránila jeho doktorka.

V podobné situaci žijí statisíce Čechů. Dostali se do problémů, protože přišli o práci, neměli z čeho platit nájem, půjčovali si a spadli do dluhové spirály. Pobírají dávky od státu, ale většinu z nich spolkne nájemné. Rodiny s dětmi musejí mít střechu nad hlavou. Lidé musejí také mít co jíst. A na nic jiného už peníze nezbývají. Chcete mobil, máte smůlu, nemáme na něj. Děti by chtěly do zoo? Maminka samoživitelka na to bohužel nemá. Manžel jí zemřel a maminka dvou dětí nemá peníze nazbyt.

„Dostala mě do toho moje vlastní blbost. Nedoplatky na elektřinu a MHD. Navíc jsme si vzali půjčky. Nebyla tehdy práce. Práci jsem potom našla jenom já, ale v té době mi zemřel můj manžel,“ dodává paní K. z Ústí nad Labem.

Na krku má exekuce, takže se jí vlastně ani nevyplatí legálně pracovat. Všechno, co vydělá, jí totiž spolknou právě exekuce. Těmto lidem se vyplatí nepracovat a jen pobírat dávky od státu.

autor: mp