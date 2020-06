Pavel Novotný proti Babišovi: Jak de*il jsem tiskl jejich nařízení. Pak jsem se na to vy*ral. Zvracel bych

Vláda Andreje Babiše se rozhodla, že část peněz, kterou při koronavirové krizi poskytuje lidem, vezme z rozpočtů obcí a krajů. Některé z nich na protest vyvěsily černé vlajky, protože fakticky přijdou o možnost investovat a rozvíjet obec či kraj. Pan Václav Kopřiva, který pracuje pro občany v obci se sedmi sty obyvateli, za to na Babišovi nenechal nit suchou a natvrdo popsal, co všechno vláda zkazila a „bohapustě prožrala“. Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) za to svému spoluobčanovi hlasitě zatleskal.

Kabinet Andreje Babiše se rozhodl obcím a krajům sebrat část daňových příjmů a financovat z nich některá koronavirová opatření, především finanční pomoc určenou osobám samostatně výdělečně činným.

Obce a kraje se na Babišovu vládu zlobí. Názory komunálních zastupitelů vyjádřil např. pan Václav Kopřiva, který na sociální síti Facebook napsal, že pracuje pro obec se sedmi sty obyvateli, které se od vlády nedostalo v časech koronavirové krize žádné pomoci. Babišův Úřad vlády vydával jen jeden zákaz a příkaz za druhým.

„Od počátku vyhlášení nouzového stavu se nám od státu nedostalo žádné podpory. Jediné, co chodilo, tak byly každodenní nařízení vlády. Zákazy, příkazy, jinak nic. Byli jsme to my, kdo dokázal během několika málo dnů sehnat starším lidem roušky, desinfekci, tyto věci distribuovat mezi lidmi, zajistit nákupy a léky pro seniory. Vláda mezitím nakupovala chaoticky v Číně předražený aušusový materiál a budovala letecké mosty, které z valné části zajišťovaly čínské aerolinie. A odměna pro obce, které fungovaly od prvního dne? Ukradené peníze,“ shrnul své znechucení z Babiše a jemu podřízených ministrů pan Václav Kopřiva.

Tato slova napsal premiérovi na jeho Facebook, kam předseda vlády pravidelně umisťuje například svá nedělní hlášení kampaňového typu známé jako „čau lidi“.

Pokud někdo zaspal v koronavirové krizi, byla to podle pana Kopřivy vláda, která poté zastavila celou ekonomiku a teď sahá na peníze obcí, které se snažily hospodařit zodpovědně. Teď se jim politici v Praze odměnili tím, že je potrestali sebráním našetřených peněz.

Naproti tomu Babišova vláda peníze z časů nebývalého ekonomického růstu „bohapustě prožrala“. Takovéto vysvědčení vystavil pan Kopřiva vládě v poslední měsíc toho školního roku.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka vládní plán navzdory kritice bránil a vysvětloval, že v dobrých časech obce a kraje bohatly z práce svých občanů a teď v čase krize musí těmto občanům na oplátku pomoct.

Naproti tomu starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný panu Kopřivovi zatleskal za to, že napsal holou pravdu.

„Člověku, co to napsal, bych jel, nenapsat to anonymně, okamžitě podat ruku, i kdyby to napsal z druhého konce republiky. Nikdy nezapomenu na ty první týdny a na vládní informační a organizační chaos, který jsem nevěřícně sledoval jako občan, novinář v uvolněné funkci, jako starosta městyse dnes městské části s pěti tisíci obyvateli. Jako debil jsem si co dvě hodiny tiskl další a další nařízení vlády, než jsem se vysral jak na to, tak na tiskovky blábolícího psychopata,“ napsal Novotný.

„Mám rozjeté velké investiční akce, díky dotacím z magoše, díky MŠMT, díky tomu, že mám kolem sebe skvělé parťáky. Máme bokem schované prachy na slíbený skatepark, dál budujeme, jen v areálu školy jedeme tři akce najednou, do toho jsme koupili ruinu, ze které uděláme zázemí našich technických služeb, ziskali jsme nádraží a i přes ta hovna na obzoru si věříme, že to v případné dotační nouzi zvládneme prostě sami a to mluvím o kompletní rekonstrukci budovy staré 150 let,“ pokračoval.

Prostě a krátce, vláda podle Novotného provedla obcím „prasárnu“, kterou si nezasloužily.

