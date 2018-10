Pavel Novotný ve varu: Ať chcípnou všichni rasisti! Okamura je šmejd a mladý Klaus nácek

Řeporyje upoutaly pozornost republiky, když si jako starostu zvolily Pavla Novotného, syna baviče Petra Novotného a samozvaného „dělníka bulváru“. Ten v rozhovoru na DVTV házel provokace vlevo vpravo o mnoha tématech. O Řeporyjích, Václavu Klausovi mladším, migrantech a Okamurovi. „Je to šmejd, je to podvodník, je to lhář,“ vyjádřil se o předsedovi SPD. A nakonec padla slova i o Bakalovi...

Jako první spolu Veselovský a Novotný řešili, že se Novotný stal starostou. „Řeporyje mají velmi chytré a moudré voliče, mám skvělý elektorát,“ vysvětlil své vítězství. Prý ho v Řeporyjích znají jako chytrého, přemýšlivého chlapce, který to tam má rád, a vystrčený zadek je údajně nepřekvapí. Novotný také řekl, že nastupuje místo slabé starostky, která byla koučovaná místostarostkou, a plánuje vyhlásit válku stavbě třídírny odpadu, která má poblíž vyrůst. Je spokojen s tím, jak koalice v Řeporyjích vypadá: „Mám výbornou partu, jsem si na to přivedl na ten úřad výbornou partu. Já si neumím představit lepší sestavu než já hovado a vedle mě Piráti a Zelený.“

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman označil Bakalu, Koženého, kšeftaře s LTO a solární barony za ,,zmrdy"? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 6065 lidí

Novotný také po otázce Veselovského slíbil, že bude důstojný představitel Řeporyjí. „Přestanete ukazovat zadek?“ ptal se Veselovský. „Jednoznačně,“ odpověděl starosta na spadnutí. Zmínil, odkud pochází, a prohlásil: „Takhle si vezmu to sako, sednu si na tu radnici a budu se čtyři roky chovat normálně, důstojně, budu diplomat,“ sliboval samozvaný odborník na vystrkování zadků. Také pravil, že už přestane psát bulvární články. „Tak jako přestanu kouřit trávu před hospodou, tak přestanu psát články do bulváru,“ zavázal se.

Také se věnoval tomu, proč neodešel z ODS. Prý to lidé nemají rádi, tohle převlékání kabátů. Označil se za konzervu a držáka a děkoval ODS, že ačkoliv chodí výzvy k tomu, aby ho strana vyloučila, tak stojí za ním. Veselovský mu také připomenul výrok, že si Klaus mladší stranu vezme zpátky, a zda je to dobře. „Já ho mám rád a to strašně těžce obhajuji,“ reagoval již bývalý bulvární novinář. „Nesmírně inteligentní, schopný člověk,“ popsal syna exprezidenta s tím, že oproti němu je Klaus mladší vlastně nacista.

Fotogalerie: - Nové vedení pražské ODS

Pak přišla řeč na Tomia Okamuru. „Kdyby to byl nacista, opravdickej, a ty lidi si volili nacistu, ale je to šmejd, je to podvodník, je to lhář,“ vyjádřil se o předsedovi SPD Pavel Novotný. „Volí ho hlupáci, jenom hlupáci,“ nadal voličům SPD. Prý kdyby byl opravdový nácek jako z Dělnické strany, tak by tomu rozuměl, ale je to podle něj obchodník se lží. Sebe popisuje jako vítače. „Než se na to někdo v diskuzi zeptá, ano, vzal bych si 4 domů,“ uvedl Pavel Novotný. Prý by se s manželkou uskrovnili. Oněch 5000 migrantů by v Praze dal „kamkoliv“.

Pak se Novotný ještě vyjadřoval k „rasistické nástěnce“, za kterou vzal odpovědnost, když ještě působil na TV Barrandov. „Já nenávidím rasismus, ať chcípnou všichni rasisti a xenofobové, nemaj právo žít,” prohlásil na úvod. Uvedená nástěnka byla prý reakcí na průzkum, podle kterého by téměř třetině Čechů vadilo žít vedle Žida. „Diváci toho Barrandova jsou většinou pitomci, maj toho Okamuru rádi,“ dodal o svém angažmá v TV Barrandov novopečený skorostarosta s tím, že Okamuru viděl skoro častěji než manželku. „Já to nechci říkat, ale vy děláte pro většího šmejda, než jsem dělal já,“ odvětil Veselovskému s tím, že dělá v médiu spojeném se Zdeňkem Bakalou.

Celé interview ZDE

Psali jsme: Zmrdi? Vyjádřil se Andrej Babiš Miroslav Macek: Je-li někdo v mládí hulvát, je holt na stáří dvojnásobný hulvát Migrace: 200 tisíc zločinců a teroristů se prý pohybuje po EU. Zcela volně Básnička o Jiřím Drahošovi a Pavlu Novotném. Obsahuje nevhodné výrazy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas