Pavel razí linii, že slovo dělá chlapa, soudí vládní poradce Křeček. Pikora se přijetí eura zhrozil

Ve svém novoročním projevu prezident České republiky Petr Pavel vyzval Česko k tomu, aby začalo podnikat kroky k přijetí eura. „Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky pro přijetí společné evropské měny. Je to logická budoucnost pro zemi ležící ve středu Evropy,“ prohlásil prezident republiky s tím, že euro je pro Česko logickou budoucností.

„Mně tohle přijde jako naprosto nepochopitelné tvrzení,“ ohradil se proti slovům prezidenta ekonom Vladimír Pikora, který byl hostem na CNN Prima NEWS.

Ekonom Pikora uvedl, že nechápe, proč by se mělo najednou upustit od diskuse o zavedení eura, když většinová společnost je proti. „Ve chvíli, kdy si uvědomím, že najednou už nevyzývá k tomu, jestli euro přijmout – ano, nebo ne – a jen řekli ano. Proč? Když si uvědomím, že drtivá většina obyvatelstva po mnoho let odmítá euro, stejně jako část vládní strany, která s tím mimochodem šla do voleb. Tak proč by se najednou měl dělat pravý opak toho, co všem slibovali a co všichni chtějí?“ ptal se Pikora.

Mezi hlavní dva arbitry, kteří by měli mít možnost dodat slovo k přijetí eura, podle něj patří Ministerstvo financí a Česká národní banka. Obě instituce přijetí eura aktuálně nedoporučují. „Ty tu problematiku dlouhodobě sledují jako nezávislé instituce, a nakonec říct ano, nebo ne. A obě nám říkají ne!“ upozornil Pikora s tím, že říci nyní euru ano a nedat váhu doporučení těchto dvou institucí postrádá logiku. „Je potřeba vést diskusi. A ne říct, že nás už ta diskuse nebaví, tak radši řekneme jo,“ řekl.

Slovo k problematice přijetí eura dodal i další host vysílání, ekonom Štěpán Křeček. Poslední slovo podle něj nakonec bude mít vláda. Sám se nicméně nedomnívá, že přijetí eura je aktuálním tématem. To, že by euro přijímala současná vláda, podle něj také nehrozí.

„Prezidenta vnímám jako morálního, čestného člověka, který razí tu linii, že když jsme se v minulosti k něčemu zavázali, tak bychom to měli dodržet. Protože slovo dělá chlapa, a zkrátka když se náš stát k něčemu zavázal, tak by měl svůj slib splnit,“ zhodnotil Křeček následně projev prezidenta Pavla.

K tématu doplnil, že Česká republika musí splňovat Maastrichtská kritéria neboli soubor podmínek, které musejí členské země Evropské unie splnit, aby mohla přijmout euro jako svou oficiální měnu. Mezi tato pravidla patří cenová stabilita, kdy země musí rok udržovat míru inflace na úrovni, která nepřesáhne víc než 1,5 % průměrnou hodnotu míry inflace zemí s největší cenovou stabilitou. Dále pak stabilita na finančních trzích a devizových trzích a fiskální stabilita.

„V tom parametru zadlužování to budeme splňovat, takže bychom se mohli přiblížit k přijímání eura,“ připustil Křeček. „Ale zároveň ODS odmítá euro, takže jsem přesvědčen, že to je nejsilnější vládní strana a nebude o to usilovat,“ zmínil svou domněnku.

Co se však může dít, je to, že českým firmám bude povoleno účtovat v euru, a firmám se tak dá možnost vybrat si, zda do účetnictví budou používat koruny nebo eura. Znovu však zopakoval, že přijímání eura není aktuální otázkou.

