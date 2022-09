Pavel se místo Visegrádu chce zaměřit na Německo. A řekl, co podle něj za Zemana nefungovalo

reklama

Kandidát na prezidenta Petr Pavel není s politikou v Česku spokojen, minulé i současné vládě vyčítá komunikaci: „Největší problém je v tom, že ani bývalá, ani současná vláda nedokáže dobře komunikovat, co dělá. Ta minulá nebyla ochotná komunikovat téměř s nikým. Současná vláda je v tomto lepší, ale špatně komunikuje s občany a toho zneužívá opozice,“ říká generál.

Jako prezident by se to snažil změnit. „Pokud se bude vláda stavět ke komunikaci laxně, může ji iniciovat prezident. Má přístup k médiím, může jít na jednání vlády, na Bezpečnostní radu státu, do Parlamentu. Možností je řada,“ uvedl s tím, že by také hledal společné jmenovatele mezi vládou a opozicí, aby dobré nápady od odborníků přenášel na politickou úroveň.

Fialova vláda se sice ujala moci ve špatném období, ale to ji neomlouvá. „Od počátku to udělali špatně, když zvolili plošnější opatření, čímž zkonzumovali obrovské množství zdrojů s malým efektem. Teď se chtějí poučit, být adresnější, ale je to opět špatně. Teď by bylo lepší upřednostnit plošnost. Hlavní je rychlost i za cenu, že pomoc dostanou lidé, kteří ji úplně nepotřebují. Problém je i v tom, že málo naslouchají odborníkům. Proč, když hrozí, že tu budou sociální nepokoje? Lidé se dostávají do situace, která je neúnosná, a sami si nepomůžou,“ pozastavuje se prezidentský kandidát.

Označil za chybná slova premiéra Fialy, že za demonstrací 3. září, kde bylo 70 tisíc lidí, stojí „proruské síly“. „Není dobré všechny označit za extremisty a rusofily. Mnoho lidí tam přišlo z frustrace, nevidí cestu ven. Nemělo by se odsoudit těch 70 tisíc lidí. Těm se naopak věnovat musíme, jinak bude demonstrantů přibývat. Když je někdo označí za extremisty, tak s sebou příště vezmou i svoje příbuzné,“ upozorňuje Pavel.

Místo toho doporučuje srozumitelně vysvětlit, o co jde a co nás čeká. Paralelně s tím by svolal panel odborníků a podívali by se na inflaci a na energetickou krizi. „Řekli bychom si, co se musí udělat hned, abychom se vyhnuli rozkolu a demonstracím. Souběžně s tím by se pracovalo na dlouhodobějším řešení, které z velké části leží mimo ČR. Na tom musíme aktivně spolupracovat s našimi partnery,“ dodává generál.

Vláda nedávno ustála hlasování o nedůvěře. Opozice žádala odvolání ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), k tomu se Petr Pavel staví spíše rezervovaně: „Pokud tam nejsou naprosto zásadní důvody, tak si myslím, že v době krize není rozumné přepřahat. Kontinuita je v tomto případě důležitější než nová tvář. Trvalo by několik týdnů, spíš měsíců, než by se někdo nový zapracoval. Luxus toho času teď nemáme.“

Co se týká ministra vnitra Rakušana (STAN), to je podle Petra Pavla odpovědnost Rakušana a premiéra Fialy. „Pokud si to dokážou před veřejností obhájit, tak nic proti tomu,“ řekl Pavel. Prezident by podle něj neměl být tím, kdo iniciuje demisi jakéhokoliv ministra. Jsou to lidé premiéra a premiér za ně nese odpovědnost před občany.

Jako jednu ze svých priorit má Petr Pavel aktivní přístup k zahraniční politice: „Aktivní, což je dle mého koordinovaná. Viděli jsme, že za prezidenta Miloše Zemana to pokulhávalo. Jednou byl vyloučen předseda Senátu, jednou ministr zahraničí. Druhá věc je, nebýt pasivními členy (mezinárodních) organizací. Jestliže se nám teď nelíbí energetická situace, tak bychom měli předložit vlastní návrh, získat pro něj spojence.“

A témata, na která se chce soustředit? „Skupina V4 do značné míry ztratila svůj obsah. Věnoval bych se spíš dvoustranným vztahům, především s Německem,“ poznamenal Petr Pavel.

Co se týká možného vybudování základny USA v České republice, má smysl o tom uvažovat podle generála až tehdy, když existuje nějaké ohrožení, které by její existenci ospravedlnilo, a když existuje shoda s našimi spojenci.

