Pavel sebral Fialovi vítr z plachet. Připomněl, o čem jednal s Babišem

V předvolební kampani Petr Pavel plánuje věnovat se důležitým tématům, která považuje za klíčová pro budoucnost země. Podle něj by kampaň neměla sklouzávat k negativismu a osobním útokům, ale vést k věcné diskusi o tom, co je pro Česko zásadní. „Nerad bych, aby předvolební kampaň byla jenom negativním vymezováním se proti něčemu. Rád bych, abychom vedli co nejkonkrétnější debatu na témata, která by nás měla zajímat. Ať už je to bezpečnost, odolná společnost, naše konkurenceschopnost z hlediska ekonomiky, podpory vědy, výzkumu, vzdělávání. To jsou témata, která by měly politické strany reflektovat. Ne pouze to, že budou hovořit o tom, co zruší, pokud budou zvoleny, nebo co kdo dělal špatně v uplynulém období,“ uvedl v rozhovoru pro Novinky.

Uzavřené jednání ve Sněmovně: Odráží úroveň politické kultury

Vyjádřil se také k mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k otázce bezpečnosti. Jednání ale poznamenal odchod opozičních stran ANO a SPD, které se cítily z debaty vyloučeny, neboť nemohly veřejně vystoupit. Prezident jednání zhodnotil kriticky. „Je to ilustrativní a odráží to úroveň naší politické kultury. A to jak na straně vlády, tak na straně opozice. A ta úroveň není dobrá. Měli bychom opravdu být schopni debaty, která bude věcná a kultivovaná. Tady se jasně ukázalo, že převládla snaha se vymezit a dát protistraně co nejmenší prostor. Případně nedat jí možnost vyjádřit svůj názor. Pokud to vezmeme jako normu, pak se na něčem nemáme šanci dohodnout, protože budeme neustále v opozici jednomu či druhému,“ uvedl prezident.

Podle něj vláda mohla projevit více vstřícnosti a umožnit opozici aspoň krátké vystoupení, aniž by to narušilo bezpečnostní charakter schůze. „Myslím si, že to šlo udělat lépe. Myslím si, že trochu dobré vůle na straně vlády – nechat promluvit alespoň zástupce s přednostním právem ze strany opozice – by uspokojila obě strany. Ani by to nenarušilo myšlenku jednat potom v uzavřeném formátu, kdy by se projednávaly informace utajovaného charakteru. Ten prostor opozice měla dostat,“ dodal Petr Pavel.

Neshoda na bezpečnostní politice: Nechceme vidět realitu, varuje prezident

V rozhovoru se zamýšlel i nad hlubšími důvody, proč v České republice nepanuje širší politická shoda na otázkách bezpečnosti. Podle něj je to odrazem neochoty čelit realitě a uznat, jak vážná je současná hrozba. „Rusko se nechová jako přítel. Rusko se nechová ani jako země, se kterou by se dnes dalo jednat a se kterou by bylo možné dosáhnout shody a důvěřovat tomu, na čem se dohodneme,“ uvedl s tím, že vidí rozdíl mezi politiky ve vnímání hrozeb, protože často z různých stran slyšíme zpochybňování, například že Rusko není hrozbou, nebo že nepředstavuje pro nás žádné ohrožení, a naopak že je potřeba s Ruskem vztahy normalizovat.

Možná změna vlády a výdaje na obranu: S Babišem jsme si to vyjasnili, říká prezident

Vzhledem k aktuálním preferencím voličů může být po volbách složení vlády jiné než dnes. V takovém případě by mohly být podle představitelů vlády ohroženy i současné priority v oblasti obrany a bezpečnosti, které prosazuje kabinet Petra Fialy. Prezident ale zdůraznil, že s lídrem opozičního hnutí ANO o tomto tématu mluvil osobně. „Nedávno jsem měl setkání s Andrejem Babišem tady na Hradě, kde jsme se o těchto věcech bavili. Nenabyl jsem dojmu, že by byl proti zvyšování výdajů na obranu. Naopak je chápe jako důležitou součást zvyšování naší obranyschopnosti, stejně tak považuje za důležité zvyšování obranyschopnosti celé Evropy,“ uvedl.

Prezident Pavel ale zároveň poukázal na chybu současné vlády v tom, jakým způsobem s opozicí o klíčových rozhodnutích komunikuje. „To, co ho asi popudilo nejvíc, je, že s ním o tom nikdo nemluvil. Že vláda rozhodla o navýšení výdajů a teprve potom svolala jednání. To myslím souvisí i s politickou kulturou, o které jsem mluvil,“ dodal prezident.

