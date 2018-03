Pečinka z Reflexu: V civilizovaných zemích se novináři většinou nevraždí. Problém ale máme i u nás

Na podzim loňského roku si Ján Kuciak stěžoval slovenské policii, že mu podnikatel M. K. vyhrožoval. Po 44 dnech si na sociální síti posteskl, že slovenská policie jeho oznámení dosud nevěnovala pozornost. Teď je muž, který psal o možném propojení kontroverzních podnikatelů s některými politiky, mrtvý.

„Čas od času sice přijede na sjezd české sociální demokracie premiér Robert Fico a všichni jsou okouzleni jeho dobře šitými obleky a razantním projevem. Ve skutečnosti za jeho vlády došlo k výraznému propojení státu a soukromých firem, jež tvoří zvláštní kartel, který mezi sebe nikoho nepustí. Výstižně tento model popisuje slovenský novinář Marek Vagovič v knize s příznačným podtitulem: Ako predal Fico krajinu oligarchom,“ píše Pečinka.

V České republice prý tak zlá situace není, i když jen z určitého úhlu pohledu. U nás nejsou oligarchové napojeni na politiky, u nás je jeden z oligarchů rovnou předsedou vlády. Andrej Babiš je premiérem a stejně tak je druhým nejbohatším Čechem, který drží v rukou politickou, ekonomickou a mediální moc, byť formálně svůj Agrofert odložil do svěřeneckého fondu.

A když neporovnáme politickou kulturu Česka se Slovenskem, nýbrž s Německem, ještě výrazněji se ukáže, že Česká republika má problém.

„Mezi praktiky klasického podsvětí patřilo vydírání, zastrašování a zabíjení politických konkurentů, spojené se jmény jako Krejčíř, Mrázek a Pitr. První jmenovaný byl ‚vyemigrován‘, jak by se dal označit jeho odchod do Jihoafrické republiky. Druhý byl zastřelen, přičemž jeho vražda vyhovovala jak zájmům státu, tak lidem z okolí Andreje Babiše, jak popisuje ve své knize Boss Babiš novinář Jaroslav Kmenta. Třetí z volné party, Pitr, několik let seděl ve vězení a dnes se rozhodl zaplout do měšťanských salónů, stal se obchodním partnerem bývalých Babišových firem, a dokonce si koupil malé rádio,“ doplňuje Pečinka.

A jako by to nestačilo, můžeme si vzpomenout na politické podnikatele Ivo Rittiga, Tomáše Hrdličku, Romana Janouška a další, kteří se uměli napojit na politické strany a bohatnout skrz ně. I to je náš problém a až čas ukáže, zda tyto problémy budeme řešit.

Vražda Jána Kuciaka a jeho partnerky povede podle Pečinky snad alespoň k tomu, že se probudí slovenský stát a začne konat proti podezřelým „politickým podnikatelům“.

