Pekarová, Štětina, Polčák. Já lžu? Tady máte fakta o SPOLU, předložil Babiš

Premiér Andrej Babiš minulý týden zveřejnil na svém facebookovém profilu 13 důvodů, proč nevolit koalici SPOLU s tím, že hlas pro tuto koalici je jednoznačně hlasem pro Piráty ve vládě. V tomto seznamu se například píše, že SPOLU zruší naši českou korunu a zavede euro, bude dobrovolně přijímat nelegální migranty, zvedne daně, zaprodají Českou republiku bruselské byrokracii, budou privatizovat zbylé podniky a mnoho dalšího. ODS tento celý seznam výtek obratem označila za naprostou lež a Babiše obvinila z šíření dezinformací.

To si ale premiér nenechal líbit a celé kauze se obsáhle věnoval právě v Čau lidi. „Já vám teď řeknu, proč ta lež je lež. Protože my to máme všechno vyzdrojované. Bod číslo 1: SPOLU zruší naši českou korunu a zavede euro. To řekla paní Pekarová 22. listopadu 2019 v rozhovoru pro iDNES. Pan Jurečka 4. ledna 2021 taky říká, že z dlouhodobého hlediska euro chce. Stínový ministr Pirátů, tedy STAN, pan Mihálik chce euro,“ popisoval Babiš.

Druhým bodem na seznamu je přijímání nelegálních migrantů. Babiš připomněl nejdříve fotografii lídra Pirátů Ivana Bartoše na demonstraci krajně levicové organizace Antifa. „Piráti jsou naši Zelení. A SPOLU, paní Pekarová, taky říká 11. 8., že by část migrantů přijala. TOP 09, jejich poslanci Niedermayer, Polčák, Štětina hlasovali konkrétně pro kvóty,“ pokračoval dál premiér.

To, že koalice SPOLU bude zvyšovat daňovou zátěž, je podle Babiše také pravda, protože prý i v minulosti modří ptáci z ODS slibovali snižování, a jakmile se dostali do vlády, začali daně zvyšovat. „Já jsem vám xkrát ukazoval, jak ODS navyšovala daně. A ty daně my jsme rušili. Například daň z nabytí nemovitosti, i tu superhrubou mzdu. Snižovali jsme DPH, které oni navyšovali,“ apeloval na voličstvo naléhavě Babiš.

Koalice SPOLU podle něj Českou republiku klidně zaprodá nenáviděnému Bruselu. Problémem podle premiéra hlavně je, že nikdo vlastně netuší, jaký je politický program této tříčlenné koalice. „Protože, víte, problém je, že vy vlastně nevíte, jaký program má to SPOLU. Topka chce migranty a euro, ODS nechce euro a migranty. Teďka Jurečka jednou chce manželství pro homosexuální svazky, potom to nechce. Takže vlastně oni všichni chtějí ta koryta, funkce, ty stovky tisíc ve Sněmovně.“

Další bod, který ODS označila za lež, se týkal privatizace zbylých státních podniků. I tady má ale premiér přesvědčivé důkazy. „Šestka: zprivatizují, co zbylo. Paní Pekarová říká, že by prodala Budvar. Ženíšek z TOP 09 také chce prodávat Budvar. Stanjura chce také prodávat Českou poštu, České dráhy. Takže tam je to jednoznačné.“



Hlas pro koalici SPOLU je podle Babiše také hlasem pro návrat různých lobbistů, kmotrů a veksláků. Šéf ústecké kandidátky ODS Karel Krejza je podle premiéra skutečně kmotr, který má dlouhou problematickou historii.



Podle šéfa hnutí ANO představitelé SPOLU začnou nejdříve šetřit na důchodcích, sociálně slabších a samoživitelkách. „Já myslím, že to všichni víme, jak to bylo. Jak brali lidem peníze. Důchody navýšila ODS 2010 kolik? Nula. A Kalousek, který ale je původně KDU a potom udělal s Topolánkem tu topku, tak ten nechal našim důchodcům 45 korun,“ vypočítával nemilosrdně Babiš.



SPOLU údajně také zruší slevy na jízdném pro seniory a studenty. Babiš se v této otázce odvolává na poslance a ekonomického experta ODS Jana Skopečka, který 17. července měl prohlásit, že tento program by měl skončit. „Takže oni, vážení důchodci a taky mladí, vám chtějí vzít ty slevy, které já jsem prosadil pro vás,“ dodal Babiš naléhavě.

„SPOLU zavedou školné na vysokých školách. Ano, pan Fiala už byl přece jednou ministr. Pamatujete si, co chtěl? Plošné zavedení zápisného, takže chtěl zpoplatnit školné. A víte, kolik navýšil učitelům mzdu? 122 korun. My jsme navýšili za celé období, co jsme ve vládě, o 20 tisíc,“ pochlubil se ještě na konci výčtu Babiš.



Premiér se také podivil, že šéfovi ODS Petru Fialovi nevadí, že Piráti jsou extrémní levice a neomarxisté. „Z toho jasně vyplývá, že hlas pro SPOLU je hlasem pro Piráty ve vládě. Takže tam pan Fiala i tvrdí, že s Piráty to nebude jednoduché, že jsou sice ostražití, ale nicméně je jasné, že s nimi půjdou společně,“ zakončil zklamaně.

