Peníze od Leyenové. Tomu dali, tomu taky, na toho se nedostalo... Zlobivé Maďarsko skoro na suchu

Jak vyplývá z informací Evropské komise, celkem je k uvolnění schváleno 90,3 miliardy eur, ze kterých již patnácti zemím bylo poskytnuto 53,5 miliardy eur. Zbylé prostředky na uvolnění teprve čekají. V jednom z posledních tweetů EK shrnuje, kolik má která země nárok vyčerpat.

Zatím byla pomoc schválena pro 18 zemí. Z dosud odsouhlaseného objemu 90,3 miliardy eur ale takřka polovinu „schramstnou“ Italové se Španěly, konkrétně jde o částky 27,4 a 21,3 miliardy eur. Třetí v žebříčku jsou Poláci s 11,2 miliardy eur. Pro nás je ale zajímavé srovnání se státy o podobné populaci. Zatímco Belgičané, kterých je o 800 tisíc víc než Čechů, mohou dostat až 7,8 miliardy eur, vláda Andreje Babiše má strop zhruba na čtvrtině, přesněji na dvou miliardách.

