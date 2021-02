Peníze za karanténu? Zničíte průmysl. Lidi budou chtít být doma, naříká exministr Drobil

reklama

"Vhodnější pro řešení epidemie a toho cíle, který chceme dosáhnout, to znamená, aby lidé, kteří jsou nemocní, s co nejvyšší pravděpodobností zůstávali doma, dodržovali tu karanténu, tak má smysl dát finanční podporu i živnostníkům, kteří si tu nemocenskou neplatí. Prostě všem," apeloval Jiránek ve své promluvě

"Pan ministr Havlíček mi před několika minutami venku řekl, že ten nový kompenzační bonus by se měl týkat zhruba 300 tisíc živnostníků a v porovnání s tím, řekněme, to výrazně, ten výrazně menší počet živnostníků, kteří budou oficiálně vytrasovaní nebo nemocní, tak to je finančně opravdu drobnost, ale ten výsledek pro tu epidemii - když se nám třeba v průběhu měsíce nedostane 20 tisíc nakažených ven - a nebudou podnikat a místo toho by zůstali doma, tak ten vliv to má velký," dodal Jiránek.

"Počítali jsme to s epidemiology i modeláři, a pokud by se to podařilo vlastně napříč společností zavést, tak to má potenciál snížit R až o 2 desetiny. Takže tím apeluji na to, abyste se opravdu zamysleli a podpořili pozměňovací návrh, který poskytne dostatečnou finanční kompenzaci všem živnostníkům," zakončil.

Vláda otázku motivace veřejnosti, aby pomohla v boji s epidemií tím, že bude v případě odhalení nákazy koronavirem důsledně nahlašovat rizikové kontakty, případně odcházet do karantény a dodržovat ji, projednávala v pondělí. Výsledkem debat i v rámci tripartity je návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu, který zavádí mimořádný příspěvek při karanténě ve výši 370 korun za každý kalendářní den po dobu nanejvýš deseti dnů trvání karantény.

Tento příspěvek by zaměstnanec dostal současně s vyplacenou nemocenskou, hradil by ho zaměstnavatel, který by si tento výdaj následně odečetl z pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výše příspěvku bude limitována tak, aby součet náhrady mzdy a příspěvku nepřevýšil 90 procent průměrného hrubého výdělku zaměstnance podle zákoníku práce. Pokud zákon projde Parlamentem, měl by platit od 1. března na dobu tří měsíců.

Návrh okomentoval také někdejší ministr životního prostředí Pavel Drobil, a to na svém facebookovém profilu. "Včera jsem probíral s šéfy našich firem dopady vládou schválených 370 Kč za den v karanténě. Odezva byla jednoznačná, další stupidní nápad Maláčové a celého toho spolku!" rozčílil se Drobil.

"Poslední, co v této zemi ještě funguje, je průmysl. A ten se právě teď (jako živnostníci, cestovní ruch, hotely, restaurace, obchody, kina, divadla, muzea, galerie, zdravotnictví a ...) vláda rozhodla také dorazit. Jediným efektem budou zaměstnanecké dostihy do karantény a snaha tam být co nejdéle a zároveň se nechat opakovaně udat (sorry, trasovat) ... Takže jako vždy, možná to myslela/li dobře, ale zase to posrali," napsal.

