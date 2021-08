Penzijní systém potřebuje zásadní reformu. Máme plán, říká Sehnal

Důchody v České republice si podle Aliance pro budoucnost žádají zásadní reformu, která by přinesla rozdělení systému na dva pilíře. Kromě státního průběžného by vznikl i soukromý pilíř a lidé by mohli spořit i v rámci životního pojištění. Systém by se prý týkal lidí dnes mladších 40 let a přechod by byl postupný.

reklama

Aliance pro budoucnost podle svého šéfa Pavla Sehnala dlouho mluví o nutnosti reformy důchodů, kdy by ekonomicky aktivní děti přímo v rámci sociálních odvodů přispívali na penze svým rodičům. Reformu ale prý potřebuje celý penzijní systém.

Anketa Mají Piráti kvalitní program pro seniory? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10779 lidí

"Současný průběžný důchodový systém, kdy všichni platíme státu bez výjimky procenta z příjmu, není v pořádku. Měla by zde existovat možnost, aby si lidé na důchod spořili a viděli, že u státu si spoří za dvě procenta, což je průměrná míra inflace a to není úplně správná volba," mní.

Aliance pro budoucnost navrhuje zásadní reformu penzijního systému tak, aby ho mohli uplatnit lidé mladší 40 let. "Tyto věkové skupiny by podle našich představ měli možnost platit státu z původních 100 procent třeba jen 70 procent státu a zbylých 30 procent ukládat do státem schválené formy spoření," navrhuje Sehnal.

"Ať už by se jednalo o penzijní fondy nebo i životní pojištění komerčních pojišťoven. Tento systém bych nechal běžet 10 let a po této době by přišla změna, že lidé, kterým v tu dobu bude 40 let, by si mohli dále spořící složku o spořících systémů a pojišťoven navýšit z 30 na 40 procent. Po dalších deseti letech by se to opět zvýšilo na 50 procent," představuje plány Aliance pro budoucnost.

Důvody takového návrhu jsou prý jasné. "Aktuálních osob starších 40 let by se současný důchodový systém týkal v plné míře a zůstal pro ně zachován. Ti mladší by mohli vše nastavit podle toho, co jsem již zmínil. Tím bychom nechali naběhnout nový důchodový systém a deficit by na státním důchodovém účtu nebyl významný. Vzhledem k velikosti státního rozpočtu by šlo o snesitelná čísla," sděluje Sehnal.

Ing. Pavel Sehnal APB



zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"V současné době lidé mladší 40 let znamenají nějakých 15 ročníků a jejich aktuální příspěvek do průběžného systému není tolik významný, proto by šlo o pozvolnou formu přechodu na nový důchodový systém a nezpůsobilo by to problémy rozpočtu. Z čistě průběžného by se postupem času systém přetvořil na souběžně průběžný a fondový systém do 30 let. Někomu to může připadat jako dlouhá doba, ale v případě důchodového systému jde o pozvolný přechod, aby se mu společnost dokázala přizpůsobit a vstřebat ho," prozradil politik.

Přechod na systém dvou pilířů by byl dle jeho slov lidsky přirozený. "Každý má logickou potřebu si spořit na důchod, přitom v současné době si u státu na důchod lidé spoří bez jistoty jaký důchod budou mít. Stát není schopen dát záruku, ale pokud si budu peníze ukládat od soukromého penzijního fondu, který mi každého půl roku pošle výkaz, budu jasně vědět, na čem jsem a do čeho investovat," doplňuje Pavel Sehnal.

Psali jsme: Sehnal (APB): Spravedlivé důchody? To vypadá úplně jinak Aliance pro budoucnost představila své lídry i priority Sehnal: Dva biliony za Afghánistán daly USA, další peníze my. Za týden bylo vše pryč „Bojovat za někoho, kdo nemá zájem, je marné. Dobře, že se jednotky stáhly," řekl k Afghánistánu kandidát do Sněmovny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.