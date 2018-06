Penzion hrůzy? Starostka z Ostravska přišla na návštěvu a našla tam zbídačené seniory

Policie ve Vratimově na Ostravsku se dala do práce. Vyburcoval ji případ penzionu, v němž pobývali senioři. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby tito senioři nebyli někdy ve zcela zbídačeném stavu.

Do penzionu Wendy senior ve Vratimově na Ostravsku zavítala zdejší starostka Dagmar Hrudová. A to, co tu viděla, ji velmi zarazilo. „Řada klientů byla ve stavu, který vyžaduje celodenní zdravotní péči, někteří se neorientovali v čase ani v prostoru, nevěděli, kde jsou. Někteří ubytovaní ani nebyli schopni komunikace. Jedna paní měla otevřenou ránu na noze a žádala nás, abychom jí zajistili ošetření,“ popsala serveru iDnes.cz.

Starostka má za to, že nešlo o penzion, ale spíše o skrytý dům pro seniory, který však pravděpodobně nesplňuje zákonné podmínky a nezbytné standardy. Za provozování nelegálních domovů důchodců již v minulosti padly u soudů tresty. Pokud jde o penzion Wendy, na internetových stránkách firmy, která ho provozuje, bylo uvedeno, že zařízení přijímají seniory nad 65 let věku, kteří pobírají příspěvek na péči. Příspěvek pro těžce nemocné občany ve čtvrté kategorii dnes čítá 13 200 korun.

Petr Jančík, majitel společnosti Wendy senior, která vratimovský penzion provozuje, ale důrazně odmítá, že by provozoval nelegální domov pro seniory. „Je to penzion, ne domov pro seniory ani nemocnice. Budova je zkolaudována jako penzion a k tomu slouží. Je snad někde v zákoně napsáno, že v penzionu mohou být ubytovány pouze osoby zcela samostatné a mladé?“ napsal redakci v SMS.

O penzion Wendy se začali zajímat policisté, kteří se však nechtěli ke kauze vyjadřovat. Pan Jančík si podle svých vlastních slov velkou hlavu nedělá. „O trestním oznámení nic nevím,“ komentoval činnost policistů Petr Jančík. „Ale pokud mne někdo chce hnát k soudu, že poskytujeme kvalitní péči a nikoli sociální službu pro seniory, tak ať žene. Rodiny nám děkují,“ dodal.

Problém je, že skutečných odborných zařízení, které by pomohly prožít závěr života těžce nemocným seniorům, je velmi málo, proto mohou služby penzionu Wendy přitahovat pozornost lidí.

Psali jsme: Svoboda (ČSSD): Senioři by mohli být příkladem dnešním dětem Frýdek-Místek: Senioři v penzionu budou mít nové koupelny Česká Lípa: Sportovní hry seniorů bez hranic Jablonec nad Nisou: Vzdělávání není jen otázka věku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp