Perzekuce za vlastní názor? Odstěhoval bych se z ČR, má jasno Michal David

Michal David si loni na podzim v rozhovoru pro CNN Prima News postěžoval, že dnes v Česku nikdo nemůže svobodně říct svůj názor. „Přijde mi, že jsme tak trošku policejní stát. Člověk nesmí říct svůj názor. Pokud má někdo jiný názor než ten ‚většinový‘, tak je zavržen. Kam jsme se to dostali? Vracíme se zpátky do totáče,“ uvedl zpěvák.

V rozhovoru pro DVTV vysvětlil, že tím narážel primárně na anonymitu na sociálních sítích, kde jsou lidé za své veřejné názory kritizováni. „To bylo myšleno tak, že sociální sítě vás tlačí do něčeho, co není úplně fér a hlavně jsem apeloval na ty anonymy, na lidi, kteří o vás píšou v anonymitě, zatímco vy jste vidět. Takže bylo to o tom, že si myslím, že přestává být taková demokracie a že lidi tím, že se skrývají za anonymitu, tak mají větší možnost vás nějak napadat, a to by nemělo být,“ vysvětloval David.

Každé téma je dnes podle něj rozděleno na dva nesmiřitelné tábory, které spolu nemluví. „U všeho jsou tady dva tábory, jeden pro a druhý proti a jde o to, v jaké straně jste. A jde o to, že ten druhý tábor vás napadne za to, co člověk řekne a zase naopak. Když řeknete nějaký svůj názor, tak se vám ho okamžitě snaží vyvrátit, ale ne tak, že respektuje jeden názor a jenom má jiný názor, jak by to mělo fungovat v demokracii. Ale v tomhle případě to úplně nefunguje,“ vysvětloval David, že jde spíše o nekultivovanost české společenské diskuse.

Moderátorka Daniela Drtinová se následně ptala, zda to David slovy o policejním státu a totalitě nepřehnal. „Nejsou tedy slova o totalitě příliš silná? Protože můžeme říkat své názory, můžeme cestovat?“ ptala se Drtinová.

„Já jsem říkal, že se vracíme zpátky do totáče, ale doufám, že se nevrátíme. Dneska mi tu chybí ta tolerance, ale jinak já jsem spokojený se svým životem, s tím, jak mi všechno funguje, doma, mám zdravou rodinu, práce se daří,“ snažil se vysvětlit David.

Život v dnešní době podle zpěváka není ani horší, ani lepší než v době komunismu. „Je to jiný, není to lepší ani horší, zásadní je to, že nebyly ty sociální sítě. Tehdy se vlastně člověk moc ani vyjádřit nemohl, dneska se sice můžeme vyjádřit, ale ne bohužel úplně pod vlastní identitou, když nechceme,“ dodal Michal David, že pokud by se situace stupňovala a člověk by měl být perzekuován za své názory, tak by se z Česka odstěhoval. „Ale to tady zatím není a doufám, že nebude,“ uvedl zpěvák.

