Pět Romů u Jaromíra Soukupa: Za totality jsme byli utlačovaní. Neměli jsme šanci se vzdělat

Jaromír Soukup ve včerejším pořadu stejného jména s příponou LIVE řešil rasismus. Pozval si 5 zástupců romského etnika. Jednak to byl Milan Horvát, předseda Sdružení romských občanů, Štefan Ličartovský, zakladatel spolku Julius, Rastislav Lučanský, předseda asociace Společenství Romů v České republice, Ladislav Sivak, celopražský předseda Romské demokratické strany a Miroslav Rusenko, politik a místopředseda ze stejné strany. Řešilo se všechno, co Romy trápí: exekuce, bydlení a rasismus. Došlo i na slova Miloše Zemana. „To je urážka Romů,“ stěžoval si představitel Romské demokratické strany.

Jako prvního se ptal Soukup Ličartovského, zda požadavek na rovné příležitosti opravdu pro všechny je v pořádku. Podle něj jsou v ČR příležitosti rovné, ale jsou menšiny, kterým je potřeba pomoct se integrovat. „Což jsme my, Romové, kteří potřebují pomoct,“ zakončil zakladatel spolku Julius. „Znám plno lidí, kteří mají vysokoškolský titul, jsou romského původu, a dodneška nemůžou sehnat práci jenom kvůli tomu, že jsou Romové,“ doplnil Milan Horváth k tématu rovných příležitostí. Anketa Dokončí podle vás Miloš Zeman své prezidentské funkční období? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 3103 lidí

Pak se řešily statistiky. Zda je číslo 240 tisíc Romů v ČR přesné, či zda je jich více. Horvát řekl, že plno Romů se nepřihlásilo, protože se cítí být Čechy a „romství“ bylo uvedeno ve sčítacích listech jako právě národnost. Pak se Soukup obrátil na Miroslava Rusenka a ptal se ho, proč je tak málo Romů ve vedení firem nebo i státu, když jsou tak velká menšina. „Za totality byli Romové asimilovaní, tímhle stylem, že jim nedávali tu šanci, aby se mohli vzdělávat, byli zkrátka v takové pozici, že je utlačovali v těhle určitých právech,“ odpověděl Rusenko.

Milan Horvát a Štefan Ličartovský

Proč je tolik Romů nezaměstnaných? Štefan Ličartovský si myslí, že je to proto, že za to může jednak vzdělání, dále že na pomocné práce se najímají cizinci, také exekuce a samozřejmě to, že je lidé nezaměstnají. Lučanský souhlasil, že zaměstnávání cizinců je problém, a chtěl by po vládě, aby toto zákonem omezila a dala příležitost českým občanům. Ladislav Sivak uvedl, že pražští Romové pracují, jejich děti chodí do školy a mají nějakou úroveň. Problém nezaměstnanosti vidí hlavně na severu.

„Je špatně nastavenej státní systém, děravej a zastaralej!“ rozčiloval se Miroslav Rusenko. Soukup se ho ptal, jak to myslí. Rusenko řekl, že i kdyby chtěl Rom pracovat, tak nemůže, protože po něm chtějí neskutečné podmínky. „Životopis, vzdělání, všechno okolo toho,“ popsal Rusenko, co je požadováno. Horvát pak dal příhodu se svým synem, který má pokladní kurz, a když se hlásil jako pokladní, tak mu řekli, ať přijde za pár hodin, po kterých mu řekli, že je místo již obsazeno. Dále spousta Romů údajně dělá načerno, ale to není problém jen u nich. „Proč teda stát, když dává státní zakázky, tak neřekne: My vám teda zakázku dáme, ale musíte zaměstnat 10 % lidí v tom kraji z úřadu práce?“ ptal se Horvát. Všech pět pozvaných se shodlo, že není pravda, že by Romové práci nechtěli. Ličartovský se navíc ohradil, že Romové nemají při čerpání dávek žádné výhody, že zákon všem měří stejně.

Lučanský, Sivak a Rusenko