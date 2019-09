Petr Fiala o Gretě Thunbergové: Překročila hranici

Do úterních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu zavítal předseda ODS Petr Fiala, který konstatoval, že prezidenta Miloše Zemana pravděpodobně nedokáže ovlivnit, pokud jde o kauzy předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), ale i tak považoval za důležité, aby lidé věděli, že opozice bdí. Nikoli poprvé prohlásil, že přímá volba prezidenta do českého politického systému nepatří, a věnoval se také projevu mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové.

Pravicová opozice vyzvala prezidenta Miloše Zemana, aby si rozmyslel svůj nápad s milostí pro předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), pokud nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnoví trestní stíhání předsedy vlády. „Je důležité, aby lidé slyšeli, že s tím nesouhlasíme, že spravedlnost má platit pro všechny,“ zdůraznil předseda ODS.

Jedním dechem dodal, že si je vědom toho, že prezidenta Zemana pravděpodobně nepřesvědčí, ale opozice chtěla udělat gesto a říct lidem „u nás máte záruku, že tyhle procesy budeme hlídat“. „A to není málo,“ zdůraznil Fiala.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nikterak se nechtěl vyjadřovat k jednání státních zástupců, protože to podle jeho názoru vůbec nepřísluší. „Já si myslím, že je cesta do pekel, když politici začnou zpochybňovat jednání státních zástupců,“ rozčiloval se Fiala s tím, že to je cesta, která vede ke zpochybňování právního státu, což vůbec není dobrý signál pro občany.

Ve druhé polovině rozhovoru zdůraznil, že má smysl se na půdě Sněmovny zabývat senátní žalobou na prezidenta Zemana, protože hlava státu napíná ústavu, což podle Fialy rozhodně není v pořádku. Předseda ODS nechápe, proč ANO, ČSSD a KSČM odmítají ve Sněmovně žalobu na prezidenta podpořit. „Ta lhostejnost vládní koalice mě trochu děsí,“ konstatoval Fiala.

Žalobu na prezidenta rozhodně nepovažuje za dokonalou, ale i tak je podle jeho názoru třeba vyslat signál, že žádný prezident nesmí napínat ústavu tak, jak to dělá Miloš Zeman. Prezident si to nesmí dovolit, ani když je přímo volen občany. „Já si myslím, že přímá volba prezidenta do parlamentního modelu demokracie nepatří,“ zdůraznil Fiala s tím, že bychom se měli vrátit k československé a české tradici volby prezidenta Parlamentem ČR.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec se věnoval vystoupení Grety Thunbergové na půdě OSN. „Já myslím, že pokud měli posluchači možnost se na ten projev podívat, tak si udělají obrázek sami. Já se přiznám, že mu příliš nerozumím. Já chápu, že je to určitá mladistvá radikalita, ale tady už to překročilo určitou hranici. Říkají to ostatně i progresivní politici, se kterými já nesouhlasím, jako je francouzský prezident (Emmanuel) Macron,“ konstatoval Fiala.

Nijak prý nezpochybňuje, že je životní prostředí třeba chránit, ale má za to, že je tak třeba činit rozumnými cestami.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: To je skandální, co v té Praze děláte. Pirát Michálek vytočil Zaorálka Zeman nám odhalil svou strupatou p*del, vys*al se uprostřed místnosti. Opozice v amoku, tečou sprostá slova, šíří se VIDEO Levice hospodařit neumí, to je známá věc. My jim ukážeme, plánuje Fiala. A Kalousek naložil ještě více Frontman skupiny Mňága a Ždorp: Zeman a Babiš jsou mi odporní. Ale pro planetu neznamenají nic

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp