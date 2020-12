Petr Fiala spustil: Prodloužení nouzového stavu už nepodpoříme. Co dělat s nákazou? Tohle...

reklama

Předseda ODS se na úvod vyjádřil k současné koronakrizi: „Jsem přesvědčen, že nástup druhé vlny, ta dynamika, to bylo způsobeno tím, jak to vláda řešila, respektive neřešila, nebyli jsme připraveni na druhou vlnu, chyběly dostatečné kapacity pro testování, trasování, proto vláda neměla dostatek dat a nebyla s nimi schopna pracovat,“ řekl Fiala. A dodal: „Nejsem přesvědčen, že tato vláda nás dokáže ochránit před případnou třetí vlnou, kterou si fakt nikdo nepřejeme, ale kterou nemůžeme bohužel úplně vyloučit, takže já jsem k vládě kritický. To ale neznamená, že kritizuji každé její opatření a že nevyzývám lidi k tomu, aby se chovali ukázněně.“

Co by tedy Fiala udělal? „Jednal bych mnohem odpovědněji, nezastávám populistickou politiku, ale politiku, která je odpovědná a vychází z nějakého rozumu, a která je schopna dělat i nepopulární opatření, pokud jsou v zájmu lidí. A to je velký rozdíl mezi lidmi, kteří zastávají nějaký hodnotový program, a mezi lidmi, kteří vycházejí z rad PRistů a z průzkumů preferencí.“

O nouzovém stavu předseda modrých řekl: „My teď už nepodpoříme prodloužení nouzového stavu. Žádné. My jsme opakovaně chtěli slyšet důvody pro nouzový stav. ODS, KDU a TOP 09 dali dohromady anticovidový tým, který navrhuje určitá řešení, a ten navrhl už před několika týdny, aby se v rámci toho systému PES ty dva nejnižší stupně obešly bez nouzového stavu.“

Fiala upozornil, že i vedení Masarykovy univerzity a odborná veřejnost chce navrátit studenty zpět do škol a nouzový stav zrušit. „Řada těch opatření nepotřebuje nouzový stav. Ten nouzový stav je symbolická věc a dává vládě možnost jednat ve věci, která je nesmírně vážná, a to je omezování svobod. My máme pro to pochopení, když to epidemiologická situace vyžaduje a když ta opatření jsou nezbytná. Ale já nejsem přesvědčen, že to v současnosti vláda potřebuje. To tady budeme mít nouzový stav pořád?“

Předseda ODS se také vyjádřil o nedávných návrzích ministra Blatného, který lobboval za zvýšení pravomocí hygieniků. Ti by, podle ministrova názoru, mohli sledovat mobilní telefony občanů nebo libovolně uzavírat obchody či školy. „Toto není vůbec možné, aby úřední orgán mohl zasahovat do ústavních svobod, tohle opravdu možné není. Jestli je třeba změnit legislativu, tak se o tom bavme, ale nejde to dělat tak, že se odejmou pravomoci politické reprezentaci, a přidělí se úředníkům,“ zdůraznil Fiala.

Také u očkování proti covidu-19 panuje podle Fialy ze strany vlády mnoho otázek. „Je tady zapotřebí informační, přesvědčovací kampaň, aby se lidé nechali očkovat? Protože my víme, že v České republice je ochota k očkování výrazně nižší než v jiných zemích. Bude tu určitě taková kampaň potřeba. Očkování je jediná věc, která tu pandemii zastaví.“

Padla i otázka na zrušení superhrubé mzdy, které ODS protlačila spolu s hnutím ANO, SPD a Trikolórou. Je to podle Fialy odpovědné? „Já jsem rád, že se k nám Andrej Babiš přidal, vůbec nevím proč, ale je to náš návrh, se kterým jsme šli do voleb, který jsme předložili v srpnu 2018. Andrej Babiš ho vytrvale odmítal, a nakonec si ho osvojil.“ A dodal: „Podle mě to je dobře pro lidi, protože všichni zaměstnanci, to je 4,5 milionu lidí, to poznají ve svých peněženkách, budou mít vyšší mzdu v čase nejistoty.“

„Já prostě věřím nižším daním a jsem přesvědčen, že lidé vědí lépe než stát, co se svými penězi udělat. Jestli někdo věří, že stát to bude lépe přerozdělovat, protože je nějak geniální, tak já si to nemyslím.“ prohlásil Fiala.

