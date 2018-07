Petr Fiala vyrazil na festival. Přitom novinářům vyprávěl, jak ODS dobude Ostravu

Předseda ODS Petr Fiala v rozhovoru pro Deník.cz poznamenal, že vláda Andreje Babiše (ANO) má řadu problémů. Vítěz voleb Babiš takřka tři čtvrtě roku nedokázal sestavit koaliční vládu, se kterou by získal důvěru sněmovny. Nakonec se mu to podařilo až za cenu toho, že dal část moci ve státě opět do rukou komunistů. Sám Babiš je navíc trestně stíhán, nemá ve vládě ministra zahraničí, funkci dočasně zastává Jan Hamáček (ČSSD), který je současně ministrem vnitra, a ještě musel rychle vyměnit dva ministry podezřelé z toho, že podváděli při psaní své finální vysokoškolské práce. Zkrátka je na Babišově vládě v podstatě všechno. Však to také politici ODS jasně řekli v debatě před hlasováním o důvěře vládě.

Fiala byl prý domluvený s předsedou poslaneckého klubu ODS Zbyňkem Stanjurou, že jeden bude mluvit na začátku a druhý na konci. Stanjura podle Fialy dokázal být ve svém projevu vtipný, což prý po mnoha hodinách sezení ve sněmovně stojí za uznání.

Ale to nic nemění na tom, že na lokální úrovni, např. v Ostravě, může ODS působit v koalici s ANO. Záleží na tom, s kým se ODS po volbách shodne. Fiala se se svou stranou údajně snaží hledat různé cesty k úspěchu. Jednou z nich může být i spolupráce pravicových stran už před volbami.

„Nemám moc rád různá hesla a výkřiky o sjednocování pravice, když se pak ukazuje, že to jsou právě jen ta hesla. Snažím se jít s ODS jinou cestou. Jsou to vždy spíše konkrétní kroky, v konkrétní situaci. Ostrava je typická ukázka, jak by to mělo nebo mohlo vypadat. Pro nás je totiž velká výzva uspět právě tady v Ostravě, kde to mívá pravice v posledních letech opakovaně velmi těžké," prohlásil Fiala.

„Potřebujeme ve velkých městech získat co nejvíce voličů. Právě tam jsme v době politické krize ODS nejvíce ztratili. Chceme obnovit důvěru voličů, proto je pro nás Ostrava tak důležitá. Chceme se výrazněji prosadit na komunální úrovni a nedopustit to, co se děje na celorepublikové úrovni. Aby se i na této úrovni dostali k moci populisté s politickými extrémy a určovali, co se bude dít," pokračoval předseda ODS, který s novináři hovořil právě v Ostravě na hudebním festivalu Colours of Ostrava.

autor: mp