Petr Kolář věří v tuto variantu: Pokud Putin vydá rozkaz použít jaderné zbraně...

Úvodem rozhovoru Kolář hovořil o pseudo referendech v ukrajinských samozvaných separatistických republikách. Podle jeho slov nejsou referenda ani legitimní, ani legální. „Důvody, proč to Putin dělá, jsou dva. Chce mít argument pro Rusy, že ‚speciální operace‘ na Ukrajině má smysl, že osvobozují ty, kteří chtějí zpět do Ruska, před ‚ukrajinskými nacisty‘. Druhý důvod je, že anexí si legitimizuje své vydírací argumenty vůči Západu. Když anektuje tato území, tak se stanou součástí Ruska. Putin říká, že když bude Západ podporovat útok na Rusko, bude vržen do války a máme tu třetí světovou válku. Putin od začátku mluví o možné apokalypse, využití jaderných zbraní, zbraní hromadného ničení,“ poznamenal Kolář, že doufá, že Západ na putinovskou logiku „já si to vezmu, pak je to moje a vy mi to už nesmíte brát“ nepřistoupí.

Své pak Kolář řekl k tomu, jak je podle něj vážná hrozba jadernou válkou. „Podceňovat to nelze. Putin hraje vabank, hraje o svůj život. Rusové neodpouštějí svým carům, pokud ztrácejí území. Rusové neodpouštějí lidem, jako byl Gorbačov, který nechal padnout impérium a ztratil území,“ poznamenal Kolář.

Podle Koláře v současné době dochází k mezinárodní izolaci Ruska. „Všechny země, které se dosud tvářily neutrálně nebo které to ‚hrály na obě strany‘ jako např. Indie, určitě neuznají referenda. Putin ztrácí nejen na bojišti, ale i na mezinárodním diplomatickém poli. Nemá žádnou podporu, prakticky jen od obskurních režimů…,“ podotkl.

Závěrem pak hovořil o plynovodech Nord Stream 1 a 2 a útoku na ně. Říká se, že za nimi mohou stát Rusové, nebo naopak Ukrajinci. „Souhlasím, že Ukrajinci by velmi riskovali, pokud by se ukázalo, že je to jejich diverzní akce. Na druhou stranu, v zoufalých situacích lidé konají zoufalé činy. Ani nevím, jestli by z toho měli něco Rusové,“ dodal Kolář.

