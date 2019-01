Petříček: ČR preferuje odchod Británie z EU dohodou

Česká republika je připravená na jakoukoli variantu Brexitu. Novinářům to dnes po schůzi senátního výboru pro záležitosti EU řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Nejlepší by podle něj byl odchod Británie z Evropské unie dohodou. Zprávu přinesla ČTK

Čeští občané a podnikatelé by se tak mohli během přechodného období lépe přizpůsobit nové situaci. Ministerstvo zároveň intenzivně pracuje na tom, aby Česko bylo 29. března přichystané na možný odchod bez dohody.

„Česká republika bude muset přijmout jistá legislativní opatření tak, aby se připravila na odchod Velké Británie bez dohody tak, aby čeští občané, ale i britští občané u nás, měli zaručené postavení, které mají doposud. Většina těch opatření je recipročních,“ uvedl Petříček.

Pro ČR bude důležité, aby budoucí vztahy s Británií byly nadále dobré. „V oblastech jako bezpečnost, inovace, vzdělání, obchod bychom se měli snažit hledat taková řešení, aby pro obě strany byla výhodná. Já si rozhodně nemyslím, že bychom měli Británii za cokoli trestat,“ řekl Petříček.

Senátní výbor dnes s ministrem projednával informaci vlády o změnách právních předpisů v souvislosti s vystoupením Británie z EU. Český kabinet poslal před týdnem do Parlamentu zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Vláda chce usilovat o to, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila už v prvním čtení.

Balíček zákonů připravily jednotlivé resorty v koordinaci ministerstva vnitra. Ministerstvo zahraničí žádné návrhy nepředkládalo, jeho role se týká péče o české občany v Británii. „My pouze budeme zajišťovat následné kroky po 29. březnu,“ řekl dnes Petříček. Odchod Británie z EU postaví celou řadu českých firem před velmi nepříjemnou situaci. „My se budeme snažit, aby to nemělo na ně zásadní dopad,“ uvedl. Připomněl také, že ČR otevírá generální konzulát v Manchesteru.

V Británii žije podle odhadů až 100.000 českých občanů, Britů v Česku jsou řádově tisíce.

