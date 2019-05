Petříček: Musíme hájit také zájmy USA

28.05.2019 10:40

Eroze transatlantické vazby a mocenské ambice Číny by mohly ohrozit mezinárodní řád a ve světové politice by mohlo zavládnout právo silnějšího. Evropská unie by tím utrpěla, proto musí vystupovat jednotně a starat se o své sousedství. Na úvod pátého ročníku mezinárodní konference Pražský evropský summit (Prague European Summit) to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).