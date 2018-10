Pirát Bartoš: Prezident oceňuje jen klub svých podporovatelů. A pak se smál Takáčovi, že mluví jako Ovčáček

V sobotu večer se Bartoš zúčastnil slavnostní akce na Pražském hradu, kam dostal pozvánku, a ceremonie do Vladislavského sálu. A rovnou se nelibě vyjádřil k tomu, že jeho kolegové z Poslanecké sněmovny a Senátu pozvánku nedostali. Stojí si zatím, že sté výročí je rovněž oslava i parlamentarismu. „Tu oslavu jsem ale nechápal jako žádný prezidentský večírek, jak zaznívá,“ řekl k tomu, že je pravda, že někteří poslanci pozvánku obdrželi a nedostavili se. Důvody jej prý ale nezajímají. „Nehodlám se na nich točit jako jiní,“ dodal.

Vzhledem k tomu, co se mělo v rámci státního svátku připomínat, Bartošovi chybělo, že nezazněla od prezidenta žádná zásadní revize. „Pokud jsme ale zvyklí na některé projevy hlavy státu, tak i kritici hodnotí, že jeho projev byl tentokrát relativně velmi smířlivý,“ řekl s tím, že na mysli má ten úvodní, ne ten týkající se udělení vyznamenání, kde už by výhrady měl.

„Jediná výhrada tam byla za mě ta, která je slyšet od prezidenta při každém udělování vyznamenání, že všichni kritici, kteří se jmény nesouhlasí, jsou zavistiví neschopové, kteří v životě nic nedokázali,“ upřesnil a dodal, že s něčím takovým on osobně nemůže souhlasit. Kritika, která se na některá vyznamenaná jména objevovala, totiž byla podle něj naprosto oprávněná. „On si stejně vždy vyznamená, koho chce,“ mávl rukou.

Vybrat si však, kdo bude vyznamenán, je prezidentova výsostná pravomoc, namítl moderátor Daniel Takáč. Na to se Bartoš začal smát, že v něm nyní slyší akorát slova Ovčáčka, který to vždy podobným způsobem vysvětluje, i když to tak úplně asi není. „Prezident si vybírá lidi, kteří očividně dostali vyznamenání za zásluhy směrem k prezidentovi než k České republice,“ uvedl Bartoš.

„Výběr mě mrzí nejvíc s ohledem na to, že jsou tam lidé jako generálové, legionáři, pan Lánský, kteří zkrátka prokazatelně dostali různá udělení za skutečné zásluhy. A pak ti, kteří se dají oznažit za klub podporovatelů prezidenta,“ porovnával Bartoš s tím, že zrovna v linii umělců figurovali Michal David či Jiří Krampol, což je podle jeho názoru skutečně divný výběr.

Jednoznačně nejkontroverznější byl podle Bartoše Pavel Krúpa, který rovněž dostal na Hradě vyznamenání. O tom prý diskutoval i s premiérem Andrejem Babišem v pořadu České televize, který s ním víceméně souhlasil. „On taky říkal, že Krúpu vidí jako problematickou osobu. A pokud je tam ta kontrasignace, že se k tomu může vyjádřit i premiér, tak kdyby byl Babiš silnější... Není to zkrátka první personální věc, kterou prohrál,“ kroutil hlavou a zmínil i prohru ve jmenování generálů, nebo nominaci ministra zahraničí. „Pokud říká, že je nějaká osoba problematická a za tři dny je podepsáno, je vidět, že jeho role je v kontrasignaci pouze formální,“ shrnul.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté se vyjádřil i k vyznamenanému komunistickému básníkovi Karlu Sýsovi, kterého někteří Piráti podporovali. Zopakoval, že však celou věc již několikrát vysvětlovali jako omyl. „My jsme hlasovali pro pana Sýse omylem. Jeho nominace ale nestála a nepadala hlasem Pirátů,“ zdůraznil a připomněl, že už se za to omlouvali. „I já jsem tuto chybu přiznal, nyní si už na to dáváme velký pozor,“ uvedl a zmínil, že Sýs by byl stejně jmenován, nehledě na výsledek Poslanecké sněmovny.

Podle Bartoše by zkrátka každá medaile měla být za určitou činnost a v souvislosti s tím měl problém i s Ivanem Vyskočilem, který z rukou Miloše Zemana také převzal státní vyznamenání. „Jestli já si pamatuji Vyskočilovy výstupy, tak to bylo 17. listopadu na tom slavném vystoupení prezidenta u studentských kolejí, kde stál na stejném pódiu s panem Konvičkou,“ zdůraznil a dodal, že potom se opravdu ptá, jestli jeho přínos je skutečně ten deklarovaný.

Svou roli by prý při udělování vyznamenání měly hrát politické preference. „Byly tady a bohužel jsou politické strany, jejichž boj je vše jiné než boj za liberální demokracii. V této souvislosti se zmiňovala například Lorencová, která akorát šíří fake news na internetu a kandidovala za SPD,“ uzavřel s tím, že si nemyslí, že zrovna příznivci komunistické strany a umělci doby socialismu, i když byli masově oblíbení, by něčím obohacovali a zasloužili si uznání.

Psali jsme: Seriál naprosto nevhodných vyznamenání bohužel pokračuje, soudí Pospíšil „Pozor na ně, mají medaili od Zemana,“ řvali před Hradem. Medaili mají i Zdeněk Zbořil a Lenka Procházková Desítky akcí dnes připomenou výročí vzniku Československa Trapné, hanebné, směšné, soudný člověk u toho nemůže asistovat. Takto se o prezidenských vyznamenáních vyjádřil možný předseda Senátu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab