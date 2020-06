Pirát Bartoš: Šikana od Babiše! Zakleknou naše příznivce? Panuje strach

reklama

O to znepokojivější je podle něj reakce zodpovědných míst ministerstva financí. "Výroky ministryně Aleny Schillerové se dají parafrázovat do věty: O odstoupení neuvažuji ani na vteřinu, protože pokud jsem vůbec něco závažného stalo, tak to bylo před tím, než jsem nastoupila do úřadu a nyní se už všechno zlepšuje. Je to vůči lidem, kterým úředníci udělali ze života peklo, až arogantní, a zároveň to není až tak úplně pravda. Jako náměstkyně ministra financí Andreje Babiše byla Schillerová za oblast daní zodpovědná i před rokem 2017. Takže se nemůže tvářit, že popsaná praxe jde mimo ni. A s oním zlepšováním by také měla brzdit. Počet zajišťovacích příkazů, které podle pravomocných rozsudků nezákonně likvidovaly zdravé firmy, sice klesl z 1561 v roce 2016 na 756 loni. Jenže letos za první čtyři měsíce jich už zase bylo 340. Takže pokud úředníci ministryně Schillerové udrží tempo, budeme na konci roku opět nad tisícovkou. Zaklekávací mašinerie opět maká, až se z poplatníků kouří. Naprosto děsivě pak působí vysvětlení finanční správy, proč byli úředníci motivováni k pořádání co největšího množství dražeb. Cituji: Uvedení konkrétního požadovaného počtu dražeb v rámci stanovení individuálních cílů pro další osobní rozvoj je nešťastné, ale zřejmě bylo vedeno snahou, aby zaměstnanec získal dostatečné teoretické i praktické zkušenosti v oblasti dražeb. Konec citátu," dodal Honzejk.

"Slyšíte dobře. Je to nešťastné, nikoliv odsouzeníhodné, nepřípustné nebo nelegitimní. A nikdo za to zřejmě nebude postižen, protože šlo o osobní rozvoj úředníka. Je to podobné, jako by policisté používali při výcviku střelbu na živé lidi a kdyby se na to přišlo, culili by se. No a co: Je to možná nešťastné, ale jde o osobní rozvoj příslušníků. Těžko to komentovat slušně. Nevíme samozřejmě, jak je popsaná skandální praxe rozsáhlá, ale v rámci předběžné opatrnosti bude lepší předpokládat, že není ojedinělá. Snaha zalíbit se těm nahoře se určitě neomezuje jen na Valašské Meziříčí. Je proto dobře, že přešlapy bude muset ministryně Schillerová vysvětlovat už příští týden na jednání Poslanecké sněmovny. Snad i ona nakonec pochopí, že finanční úřad mají postupovat efektivně, ale korektně, což v žádném případě neznamená, že by se měli na vybraných poplatnících vyřádit a jiné nechat na pokoji podle zásady ruka ruku myje. Uměřenost a stejný metr pro všechny je jeden ze znaků, které oddělují fungující demokracii od autoritářského modelu. Takže: optimisticky doufejme, že ministryně tuto hranici vnímá a ještě jí aspoň trochu záleží na tom, abychom ji definitivně nepřekročili," uzavřel.

K hnutí ANO se v rozhovoru pro server Novinky.cz vyjádřil i šéf Pirátů Ivan Bartoš. Podle jeho slov Piráti čelí šikaně ANO. "Podporovatele Pirátů můžou zakleknout," uvedl. "Handicap je, že společnost je teď strašně servaná ANO a metodami, které se v politice dějí. Nucené odchody, změny zákonů, jen abyste mohl někoho vyhodit, lidi se bojí a to je daleko horší," zmínil v rozhovoru pro Novinky.cz.

Lidé se bojí toho, že ve chvíli, kdy přiznají barvu, že někoho podporují, dostanou to sežrat ve svém podniku, tvrdí Bartoš. "A to tak, že vám ho zavře hygiena nebo vám přijdou čtyři kontroly za rok. Tlaky jsou obrovské a moc je nepředstavitelná a může to vést až k ekonomické likvidaci. Dělat pro politiky v nějakých barvách je cejch a podle mě by to nemělo být u žádné strany," dodal Bartoš. Zároveň hovořil o tom, že na malých městech není výjimkou, že když se ukáže, že člověk podporuje Piráty, tak pak má na městě peklo a může přijít zaklekávání.

