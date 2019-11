Pirát Michálek se hájil v Respektu: Já pracuji naplno pro občany. Nikoho nešikanuji, pravda se neurčuje hlasováním

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek čelí nařčení, že šikanoval své kolegy a podřízené. Michálek to odmítá. Kvůli tomuto nařčení Piráti momentálně na fóru hlasují o jeho odvolání, ale Michálek v rozhovoru pro Respekt zdůraznil, že i kdyby byl nakonec odvolán, tak to ještě neznamená, že by byla pravda, že někoho šikanoval.

„Protože to, jestli jsou věci pravda, se neurčuje hlasováním, to se zjišťuje v odborném diskurzivním prostředí, kde jsou předneseny různé názory, vyjádří se dotčené strany a jsou tam důkazy. A já trvám na tom, že jsem nikoho nešikanoval. Mám nějakou povahu, jsem poměrně přímočarý, říkám věci, jak si je myslím – a v tomto případě od očitých svědků naprosto konkrétně zaznělo, co se stalo na jednání republikového předsednictva, které vedlo k tomu, že na mě byl podán podnět o šikaně a bossingu. Aktéři, kteří u toho byli, tohle obvinění už vyvrátili,“ prohlásil Michálek.

Prozradil také, že se kvůli této aféře cítí pod velkým tlakem, a proto je mu líto, pokud se někdo cítil pod tlakem ve chvíli, kdy on jako předseda poslaneckého klubu požadoval po svých kolezích výsledky.

„Nezastírám, že jsem akční člověk, který chce věci aktivně řešit. Na působení v politice má člověk jenom pár let, takže by se věci měly posouvat dopředu rychle. Určitě o sobě netvrdím, že jsem komunikační génius, mám své slabé stránky, nekomunikuju zvlášť empaticky a v politice se snažím, aby lidé kolem šli k věci, nevymlouvali se a odváděli práci, kterou mají. To úplně všem lidem nevyhovuje a může to občas vyvolávat konflikty,“ pokračoval s tím, že chce pracovat ve prospěch občanů, a ne jen pohodlně posedávat v poslanecké lavici.

Uznal, že jeho přítelkyně Michaela Krausová udělala chybu, když sepsala vulgární e-mail, ve kterém uvedla, co si myslí o některých svých kolezích, ale jedním dechem k tomu dodal, že tento interní e-mail neměl být zveřejněn. Má pocit, že za útoky proti němu a jeho partnerce stojí místopředseda strany a europoslanec Mikuláš Peksa.

V souvislosti se svou partnerkou zmínil i server ParlamentníListy.cz.

„Myslím, že to jde od Mikuláše Peksy. A do toho na mě permanentně útočí Babišova média jako expres.cz a taky Parlamentní listy, což je dezinformační manipulativní médium. Zveřejňují fotky mé partnerky z nějakého tajného sledování a velmi mě mrzí, že část naší členské základny se inspiruje články, které tam vycházejí,“ uvedl Michálek.

