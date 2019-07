Pirát Michálek vysvětloval, proč nemohou jít do bloku s ODS. Ještě si pamatují na Topolánka...

„My osobně jako Pirátská strana neuvažujeme, že bychom se spojili s ODS. V roce 2009, když zanikla Pirátská strana, neexistoval Babiš, neexistovala TOP 09, existoval (Jiří) Paroubek a (Mirek) Topolánek a taková ta stará politika. ODS je strana, která neakceptuje tu transparenci jako součást svého programu. Je to také strana, která je konzervativní, zatímco my jsme liberální. My usilujeme o nějakou společenskou reformu a neupínáme se k té tradici 90. let,“ pravil Michálek.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.



Uznal, že ODS již prošla určitou obrodou, ale Michálkovi to nestačí. ČSSD prý padá na dno až teď.

Host věří, že především ODS, TOP 09 a lidovci nějakou formu spolupráce najdou, ale je prý otázka, jak dlouho jim chuť spolupracovat vydrží. „Myslím, že to je šance, ale není to tzv. ložený, protože ty strany mají i osobní ambice,“ upozornil. Údajně prý také vůbec není jisté, zda se tyto strany vůbec shodnou na nějakém společném politickém programu.

Piráti si prý podporu voličů odpracovávají a stále pomalu rostou. Nemají proto potřebu se spojovat s těmi „starými strukturami“, jak to nazval Michálek. „Velkou část těch aktivit organizuje pan (Miroslav) Kalousek (TOP 09), který nemá úplně nejlepší pověst. Není lepší než pan Babiš,“ nešetřil kritikou Michálek.

Ve druhé polovině rozhovoru se věnoval nezávislosti státního zastupitelství a možných změn v této oblasti. Babišova vláda prý o nezávislé státní zastupitelství nestojí.

