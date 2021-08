Pirát Peksa: Pan premiér je pravděpodobně trochu psychopat

„Z právního hlediska je to naprostý blábol, protože kompetence Evropské unie jsou vymezeny zakládajícími smlouvami, které jsou zcela v rukou členských států. Evropská unie se prostě nemůže měnit. Jde o virtuální strašidlo a s realitou nemá nic společného,“ říká pirátský europoslanec Mikuláš Peksa k deklaraci některých evropských politických stran, v níž zaznívají obavy z přílišného zasahování do suverenity zemí. Kromě toho pro ParlamentníListy.cz okomentoval i českou volební kampaň, svobodu internetu nebo střet zájmů.

reklama

Probíhající kampaň do české Poslanecké sněmovny provázejí podle Mikuláše Peksy útoky. Byli to také Piráti, kteří se ještě nedávno přímo zaměřili na hoaxy i dezinformace a snažili se je vysvětlovat. Nyní svůj postoj změnili s tím, že se budou více věnovat představování programu. Europoslanec Peksa tvrdí, že situace se zhoršuje: „Házení špíny je více, než bývalo zvykem za normálních časů. Piráti jsou jednoznačně cílem útoku, dokonce bych řekl, že to funguje tím způsobem, že Piráti jsou v rámci naší koalice (se Starosty a nezávislými, pozn. red.) ten hlavní cíl. A smyslem akce je rozeštvat nás se Starosty, což se, pevně doufám, nepodaří,“ sdělil redakci.

Anketa Kdo zatím předvedl nejlepší volební kampaň? ANO 40% SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1% Piráti + STAN 4% SPD 48% KSČM 2% ČSSD 0% Trikolora Svobodní Soukromníci 3% Přísaha 2% hlasovalo: 6481 lidí

Jeho samotného prý překvapuje, kolik se objevuje falešných profilů lidí, kteří Piráty napadají. „Nejspíše to nejsou ani lidé. Profily na Facebooku, které nás napadají, nemají zcela zjevně žádnou historii, jsou vytvořeny krátce před volbami, chovají se sprostě a agresivně. V některých případech dokonce, aby nás zdiskreditovali, používají naše grafiky, naše rámečky, tváří se jako Piráti, i když nejsou, a chovají se vyloženě nechutně,“ popsal zkušenosti Peksa. Už dříve také zmínil, že není řešením regulovat internet, ale lépe věci vysvětlovat veřejnosti. Za tím si stále stojí. „To je vlastně důvod, proč Pirátská strana vznikla, věříme ve svobodu internetu, regulovat ho nelze, nemá to smysl a je třeba, aby se lidé naučili chápat, jakým způsobem internetové prostředí funguje. Z toho hlediska si myslím, že dopad trollích akcí je na skutečné uživatele ve skutečnosti hodně malý,“ řekl.

Svoboda na internetu

Europoslanec Peksa rovněž před půl rokem napsal, že trh selhal a zničil svobodu slova s tím, že sociální sítě určují, kdo bude vymazán kvůli názoru a nemá tak šanci předávat své informace veřejnosti. Zároveň kritizoval monopol kolem Googlu za asistence APPLU skupující konkurenci. Zkušenosti s blokováním profilů mají podle Peksy lidé napříč politickým spektrem či smýšlením.

„Řada blokací přichází od neškoleného personálu nebo rovnou od umělé inteligence. V Evropském parlamentu momentálně probíhá debata o zákonu o digitálních službách, což je zákon, který by měl vytvořit právní rámec pro velké online platformy, jako jsou Facebook, Twitter a další. Stručně řečeno, měla by vzniknout pravidla, která donutí tyto velké platformy, aby ozdravily svoje systémy i pro služby konkurence. To znamená, že když budete fungovat na Facebooku a vaši přátelé tam nebudou, budou moci vidět vaše příspěvky a komunikovat s vámi z jiných platforem, protože vznikne otevřené rozhraní, přes které bude komunikace probíhat. Rozbije se monopol a vznikne normální tržní prostředí a tyto problémy už nenastanou,“ vysvětlil Mikuláš Peksa s tím, že se jedná o pirátský záměr, který chtějí prosadit a sám je zpravodajem tohoto zákona ve dvou výborech. Cílem je právě rozbití monopolů.

Připravovaná legislativa by měla zabránit i mazání příspěvků, které nejsou proti zákonu daného státu. „Přesně tato debata probíhá – o zásadách fungování. Jaké by měly být zásady moderace, fact-checkingu a všech procesů, které na síti probíhají. Mimo jiné myšlenku, že co je povolené off-line, by mělo být povolené i on-line, právě prosazujeme. Velmi se snažíme, aby práva uživatelů na sítích a jejich svoboda projevu byla chráněna právě tímto zákonem,“ uvedl pirátský europoslanec. Dle jeho slov je nutné chránit svobodu projevu uživatelů na internetu, jak se dá. „Trh je zmonopolizovaný, což je důvod, proč jsme prosazovali decentralizovaná řešení založená na tom, že si uživatelé mohou šifrovat a udržovat komunikaci bilaterálně mezi sebou, aniž by do toho nějaký vnější aktér zasahoval. Bohužel, pirátské strany doposud po světě takovou sílu neměly, aby to prosadily.“

Psali jsme: Tohoto článku se Piráti báli. A už je tu. Nemělo se o tom mluvit „Šílené! Tají to.“ Babiš sundal Bartoše v ústecké bitvě. Ošklivé věci Kaňkovský (KDU-ČSL): Protilátky proti Covid-19 a "čau" premiér Plzeň: Vedení města se setkalo se zástupci seniorů

Peksa: Premiér je pravděpodobně psychopat, a tak to pořád zkouší

Peksa se také vyjádřil k dlouhodobým sporům mezi českým premiérem Andrejem Babišem, jeho firmou Agrofert a Evropskou unií. Agrofert přes veškeré námitky Bruselu k dotacím udělal pokus a chtěl získat dotaci pro společnost Fatra. Evropská unie to nejen odmítla, ale navíc prohlásila, že jsou tímto krokem ohroženy další dotace pro Českou republiku. Peksa už dříve uvedl, že Babiš musí buď prodat Agrofert, nebo opustit politiku. Pokus získat peníze z Unie pro Fatru označil za zaseknutí mysli: „Jak premiér, tak celé vedení Agrofertu je zaseknuté v nějakém zvláštním nastavení mysli, že mohou porušovat zákony, nikdo si toho nevšimne a peníze budou chodit dál. Tak to nefunguje, zákony musí dodržovat každý, ať nejposlednější občan nebo premiér celé republiky,“ řekl Peksa pro ParlamentníListy.cz.

Dodal také, že Agrofert s premiérem systematicky porušují evropskou směrnici proti praní špinavých peněz. S ohledem na ni dotace dostávat nemohou a opakované zkoušení vidí jako nepochopitelné. „U normálního člověka by proběhla nějaká sebereflexe a těchto trapných pokusů by nechal. Pan premiér je pravděpodobně trochu psychopat, tak to pořád zkouší,“ pravil Peksa. Podle něj Evropská unie nakonec nalezne páku na premiéra Andreje Babiše i na Agrofert. Celý problém už vnímá jako obecný: „U všech států Evropské unie, když splní přístupová kritéria a vstoupí dovnitř Unie, míra kontroly, zda dodržují společné standardy, podstatně poleví. Takže se to řeší v celé Evropě, nejen v kontextu Česka, aby státy uvnitř Evropské unie dodržovaly jak vlastní, tak evropské zákony, a aby právní stát fungoval,“ řekl europoslanec.

Pirát Peksa: Fašistické skupiny a jejich deklarace

Domnívá se zároveň, že Česká republika je z tohoto hlediska jedním z problémovějších hráčů právě proto, že zákon o střetu zájmů, který je ve zbytku Evropy vynucován, v Čechách prostě nefunguje, jak by fungovat měl. „A myslím, že Evropská unie nakonec řešení najde, ale jde o součást dlouhodobější krize, kterou v Evropě zažíváme a kterou budeme muset vyřešit, aby systém fungoval, jak má a aby občané se mohli spolehnout na to, že i policie, soudy a právní systém fungují. Aby jim mohli důvěřovat bez obav, že budou zneužívány mocnými,“ podotkl. Přitom nepovažuje za platný argument, že české zákony o střetu zájmů Babiš splnil. Peksa tvrdí, že premiér porušuje i ten český: „Jednoznačně svěřenský fond tak, jak funguje, neodstiňuje Andreje Babiše od fungování firmy. Mimochodem to, že český zákon porušuje, konstatoval i nezávislý audit Evropské komise, tam není co řešit. Jedná se o jejich písničku, kterou pořád opakují, aby se vyvinili z porušování zákonů, které dělají.“ Pro Peksu to stále znamená, že Andrej Babiš musí buď odejít z politiky, nebo prodat Agrofert. „Nemůže vlastnit a řídit firmu a peníze daňových poplatníků nespravedlivě cpát do kapsy oligarchy. V 21. století není možné, aby takto okrádal veřejnost,“ dodal.

Peksa se vyjádřil i k deklaraci lídrů 16 politických stran ze 14 zemí Evropy, pod kterou je podepsán například italský politik Matteo Salvini, maďarský premiér Viktor Orbán a francouzská politička Marine Le Penová. Kritizují Unii, že příliš zasahuje do suverenity jednotlivých států a jejich pravidel. V deklaraci píší, že se obávají, aby se z Evropské unie nestal „superstát zbavený evropských tradic, sociálních institucí a morálních zásad“. Signatáři této deklarace prohlašují, že evropské mainstreamové konzervativní strany opustily tradiční židovsko-křesťanské hodnoty. Co si o deklaraci myslí pirátský europoslanec?

„V Evropském parlamentu si ptáci cvrlikali, že tyto dvě fašistické skupiny, které tam fungují, chtějí spolu nějakým způsobem spolupracovat a těsněji se propojit. Jejich deklarace není o ničem jiném, než že testují nějakou ochotu spolupracovat, proto opakují rétoriku, kterou mají společnou. Není pro ně jednoduché najít společnou řeč, protože v té frakci ECR (Evropští konzervativci a reformisté, pozn. red.) funguje například ODS, ve frakci ID (Identita a demokracie, pozn. red.) funguje české hnutí SPD a mezi národními stranami existuje rivalita. Česko není jediná země, kde by existovaly spory tohoto typu. Hledají společnou cestu, jak spolupracovat na prosazování fašistické agendy, akorát u nich je největší problém, že se nemohou dohodnout, kdo bude nejvyšší führer, takže kráčejí postupnými kroky,“ míní Peksa.

Navíc nesouhlasí s tím, že by Evropská unie zasahovala do suverenity států. „Z právního hlediska je to naprostý blábol, protože kompetence Evropské unie jsou vymezeny zakládajícími smlouvami. Evropská unie se prostě nemůže měnit. Zakládající smlouvy jsou zcela v rukou členských států. To znamená, aby se jakýmkoliv způsobem změnily kompetence Evropské unie, musí s tou změnou souhlasit všechny členské státy. V tuto chvíli debata neprobíhá, změna smluv se nechystá, což znamená, že jde o virtuální strašidlo a s realitou nemá nic společného. I kdyby chtěl někdo tento proces otevřít, a myslím, že posledních 15 let se to vlastně nestalo, nebude mít nikdo ani v následujících 15 letech politickou vůli to udělat,“ dodal pirát Mikuláš Peksa.



Psali jsme: Petr Hampl: Patriotická hnutí musí zvládnout boj na dvou frontách Schillerová: Dluhy? Jinak. Nemohu mlčet Piráti a STAN: Pomozme rodičům s udržením na trhu práce, zaveďme českou obdobu Tagesmutter Zelení: Dopravní politika Prahy bohužel stále zcela zaostává

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.