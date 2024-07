Pirát Peksa naříká. Konzervativci si teď prý prosadí, co chtějí

Od voleb do Evropského parlamentu uběhlo už pár dní a končící pirátský europoslanec Mikuláš Peksa promluvil k novému složení Evropského parlamentu.

„Co se v europarlamentu změnilo matematicky – v minulém volebním období nešlo postavit většinu lidovci + krajní pravice, pro získání většiny bylo třeba zapojit Renew Europe (dříve známí též jako ‚liberálové‘). Teď to jde. Čili všechny návrhy, na kterých se shodnou umírnění konzervativci s hardcore reakcionáři, projdou, protože pro to bude většina. Už nepotřebují hledat další partnery. Vítejte v nové Evropě, která nechce být sociální, nechce být liberální a stačí jí prostě stagnovat,“ nešetřil kritikou Peksa.

Publicista Pavel Šafr ze serveru Forum24 za takovéto hodnocení Peksovi vyčinil.

„To je hodně přemrštěné hodnocení. Liberálně konzervativní EPP nemůže kooperovat s tím proruským odpadem,“ konstatoval Šafr.

Někdejší ministr pro životní prostředí za ODS Pavel Drobil Peksovi v diskusi připomínal, že se počet poslanců v Evropském parlamentu změnili z vůle voličů.

„Všiml jste si, že takto rozhodli voliči ve svobodných volbách? Prostě nejen byznys, ale už i občané vzkázali některým regulérní magorům, že blbnout se může jen odtud–potud,“ pravil Drobil.

Nadšenec do elektromobilů Vít Holan se přidal.

„Evropa stagnuje hlavně kvůli regulačnímu peklu, co jste podporoval. Chápu, že jste smutný, že jste přišel o velmi lukrativní práci, která vám vydělávala velmi slušně. Navíc v EPP nejsou jenom konzervativci. Rozhodně bych třeba takového Niedemayera neoznačil za konzervativce,“ konstatoval.

"Ve skutečnosti může. Ono to totiž nefunguje jako v české sněmovně, že byste měl návrhy ‚vládní’ a návrhy ‚opoziční’. U návrhu se ví, která skupina ho podala, a pak se rozhoduje podle obsahu. Přičemž klasické řešení je, že ten návrh podá ECR, na kterou se nevztahuje cordon sanitaire. EPP řekne "to zní tak nějak rozumně konzervativně" a když tam pak napadají hlasy toho "proruského odpadu", jak Vy říkáte, tak dodají "jejda, jak se to mohlo stát....". Málo se to ví, ale ti drahoušci z ECR tam mezi nima chodí a koordinují to. Do teď to fungovalo, že museli ukecat i Renew, no tak od teď už nemusí. A jestli se ptáte, co je obsahem - no, ona ta, jak Vy říkáte ‚liberálně-konzervativní EPP’ nemá ráda LGBT, ženská práva moc neřeší, jsou jí ukradeni mladí, ekologie, sociální práva, transpernce, ochrana soukromí....no a na tom všem se vlastně shodnou i s těmi hard core obránci Putina," poznamenal také Mikuláš Peksa.

