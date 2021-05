Pirát chce lepší Česko: Drogy si legálně píchnete pod dohledem lékaře

Piráti, kteří dlouhodobě bojují za legalizaci marihuany, přišli s dalším nápadem. Chtějí zřídit místa, kde by drogově závislí mohli užívat drogy pod dohledem zdravotníků, tak aby nedocházelo k předávkování a smrti závislých. Je to prý lepší cesta než represe drogově závislých, která dlouhodobě nikam nevede. Proti nápadu se již postavilo Ministerstvo zdravotnictví.

Návrh předložil pirátský poslanec Tomáš Vymazal, podle kterého by díky tomu bylo méně předávkovaných lidí v ohrožení života přímo na ulicích a znamenalo by to i úbytek použitých injekčních stříkaček v parcích nebo na dětských hřištích. Podobné aplikační místnosti již fungují v některých evropských zemích.

„Kdyby bylo možné tyto lidi kouzelným proutkem odnaučit užívat drogy, tak to samozřejmě podpořím jako první možnost, ale za ty dlouhé roky, co má lidstvo se závislostmi zkušenost, jsme nic takového nenašli,“ vysvětluje Vymazal podle informací serveru Aktuálně.cz.

„Teplá voda a hrnek čaje znamená pro tyto lidi strašně moc, takže tam ochotně chodí. Oni tam nechodí s tím, že když se předávkují, tak je někdo zachrání, ale právě kvůli těmto maličkostem. A při této příležitosti se nevyhnutelně potkají se sociálními pracovníky, kteří se je snaží závislosti zbavit anebo je dostat alespoň do nějaké terapeutické komunity, ve které by se jejich problémy řešily,“ říká Vymazal.

Podle think-tanku racionální politiky závislostí je tato cesta lepší variantou než státní represe. Podobná zařízení se podle nich již osvědčila v Německu, Kanadě nebo Austrálii. „Současný systém v České republice je v převážné míře založen na represivní regulaci návykových a psychotropních látek, a to se zaměřením na výrobce a distributory, ale také uživatele,“ má jasno bývalý národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil.

Proti návrhu se ale postavila většina poslanců ve Sněmovně včetně poslanců hnutí ANO ve zdravotnickém výboru. „Mně se obecně myšlenka aplikačních místností zdá dobrá, to ano. Bylo by to v podstatě pro ty, kteří užívají velmi tvrdé drogy, což u nás není tak rozšířené. Když bychom ale aplikační místnosti povolili, tak tím bychom vlastně legalizovali držení drog,“ říká poslanec Rostislav Vyzula (ANO).

Zdrženlivá je i národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. „Vyžaduje to analýzu, která bude brát v potaz výsledky širší diskuse odborníků, zástupců samospráv, bezpečnostních složek a dalších zúčastněných stran, bude založená na faktech a ukáže jasně benefity a rizika zavedení takovéhoto programu v Česku. Ani v jednom případě pozměňovací návrhy tuto analýzu neobsahují,“ tvrdí Vedralová.

Vymazalův návrh navíc není dobrý ani podle Ministerstva zdravotnictví. „Aplikační místnosti se zpravidla zavádějí ve společnostech, kde existuje takzvaná otevřená drogová scéna. Tu Česká republika zase tak moc nemá. Aplikační místnosti s sebou nesou i negativa a nemyslím si, že je potřeba je tady zavádět,“ řekl vedoucí inspektorátu omamných a psychotropních látek na Ministerstvu zdravotnictví Petr Novák.

Vymazalův návrh rozproudil debatu na Twitteru, kde si z něj utahuje například politická komentátorka Marie Sedláčková. „Za prvé to není určitě Pirát, za druhé pokud to je Pirát, tak to nikdy neřekl, nenapsal, nestalo se to, pokud to teda napsal, a stalo se to, pak to byla přednáška o drogách a nemá to nic společného s ním, se stranou ani s ničím jiným,“ napsala Sedláčková.

Za prvé to není určitě Pirát, za druhé pokud to je Pirát, tak to nikdy neřekl,nenapsal,nestalo se to, pokud to teda napsal a stalo se to, pak to byla přednáška o drogách a nemá to nic společného s ním, se stranou ani s ničím jiným! — Marie Sedlackova (@MarieS345) May 26, 2021

„Navrhl to Pirát ve spolupráci s Jindřichem Vobořilem. To je celkem odborník na drogovu závislost a mimochodem i člen ODS,“ poučil ji ale Pavel Reitmaier.

Navrhl to Pirát ve spolupráci s Jindřichem Vobořilem. To je celkem odborník na drogovu závislost a mimochodem i člen ODS ?? — Pavel Reitmaier (@reitma99) May 26, 2021

Stručně, ale jasně nápad popsal Andrej Poleščuk, podle nějž by se jednalo o dekriminalizaci drog, což je podle něj katastrofa.

Dekriminalizace drog, katastrofa. — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) May 26, 2021

