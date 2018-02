Pirát vypověděl: SPD řídí centristicky Okamura, bez něj se nemůže nic stát. Používá jen strach a nenávist

Prezident Miloš Zeman na schůzkách s SPD a komunisty podle účastníků schůzky řekl, že nejpozději by další vláda měla vzniknout do prázdnin. S kým se o to nakonec hnutí ANO pokusí a kdo s kým se na čem v Parlamentu shodne? Na to v pořadu Interview na ČT24 odpovídal místopředseda Sněmovny za Pirátskou stranu Vojtěch Pikal.

Premiér Andrej Babiš dnes v MF Dnes řekl, že sociální demokracii nic nabízet nebude a bude premiérem navzdory tomu, že sociální demokracie vyzývá hnutí ANO, aby nominovala do čela vlády někoho jiného, než je trestně stíhaný člověk. „Netroufnu si odhadnout, jak se bude nové vedení ČSSD teď chovat. Jisté je, že Babiše netlačí nic k tomu, aby na sestavení vlády spěchal, bude nadále bruslit tak, jak bruslí,“ dodal.

Babiš se také nechal slyšet, že nenabízí komunistům ani SPD místa ve vládě, přesto jedná o možné toleranci právě s těmito subjekty. Tato sestava je podle Pikala Pirátům velmi nesympatická. „Jasně jsme před volbami řekli, že nepodpoříme žádnou vládu, ve které by měly účast SPD či KSČM, nebo kde by ANO mělo většinové zastoupení nebo trestně stíhané osoby a korupční minulost,“ řekl Pikal, který zdůraznil, že tato vláda bohužel splňuje všechny tyto znaky.

Pikal také připomněl, že jednání o vstupu do vlády jsou Piráti stále otevření. „Babiš má možnost jako takovou vládu připravit, jenže on je ten, kdo trvá na tom, že v té vládě musí být, i když mnoho demokratických stran řeklo, že s ANO klidně do vlády, ale bez Babiše,“ uvedl Pikal. A zopakoval, že s hnutím ANO by do vlády šli, pokud by v ní nebyl Babiš a neopírala se o KSČM, SPD a byla by i programová shoda.

Ministr spravedlnosti pro Aktuálně.cz prý řekl, že ve vládě, která by se opírala o SPD, nebude, a nazval hnutí SPD fašistickým hnutím, BIS řadí toto hnutí mezi extremistické. Piráti toto hnutí zase prý řadí mezi hnutí a strany, které rozhodně nesměřují k větší demokracii. „Strana je centristicky řízená Okamurou, bez jeho svolení se ve straně nemůže nic stát. Používají jen strach a nenávist, tak se politika nedělá,“ upozornil Pikal, který také zmínil, že jim vadí i názory předsedy a členů SPD, které kolem sebe stále šíří. „V neposlední řadě jsou to i programové neshody, jak se mají řešit sociální otázky, nebo určení priorit v rozpočtu financí,“ řekl.

Andrej Babiš tvrdí, že s SPD ho zásadně rozděluje hlavně otázka referenda a zejména to, zdali má Česká republika vystupovat, či nevystupovat z Evropské unie a z NATO. Piráti také jednají o podmínkách zákona i s komunisty a SPD. „Je potřeba jednat, zákon je na plénu Sněmovny a v dalších čtrnácti dnech se bude projednávat. Přímou demokracii máme v programu déle než Okamura a o tomto zákoně tedy určitě budeme jednat. Spojuje nás asi to, že chceme zákon o referendu, akorát představy jsou velice rozdílné, na jednání snad najdeme nějakou shodu.“

Pokud by zákon o referendu vznikl, souhlasili by Piráti, že by se v jeho rámci mohlo hlasovat o setrvání, či vystupení z EU nebo z NATO. „Muselo by to být ale s odkladem na pět až sedm let, aby se mezitím mohlo konat několik normálních referend. Nejdříve je třeba vyjednat, o čem ten zákon má ale přesně být,“ uvedl Pikal a dodal, že postoj Pirátů je takový, že určitě by referendum mělo být o otázkách vnitřní politiky, tedy věcí, které se nedaří ve Sněmovně řádně projednat. Například otázky o regulaci hazardu, kouření, zrušení letního času. „Ty by referendem být prohnány měly,“ zdůraznil.

Co se týká otázek ústavních a zásadních mezinárodních smluv, na to je podle Pikala rozhodně potřeba tvrdší referendum. „Hlavně co se týká počtů podpisů, provedení kvalitní vysvětlovací kampaně, jak velké má být kvórum pro přijetí,“ míní Pikal, který nezapomněl poukázat na to, že teprve nyní nabíráme zkušenosti s přímou volbou prezidenta a zákon ještě není dokonalý.

Motivy KSČM a SPD však spíše směřují k tomu, aby se členství v EU a NATO nabouralo. „My si to uvědomujeme, ale diskuse se nesmí zúžit jen na tyto otázky. Zákon o referendu musí být dopředu vykomunikovaný a dobře připravený, aby na něm byla široká shoda,“ uzavřel Pikal s tím, že to, že KSČM a SPD mají nějakou svou konkrétní představu, ještě neznamená, že se tak skutečně stane.

