Piráti: Nemáš byt? Dáme ti ho. Budeme za tebe platit

Piráti chtějí už nějakou dobu řešit „bytovou nouzi" v Praze. Nyní magistrát zřizuje nový pokusný nástroj, Městskou nájemní agenturu, o které hovořil na iDnesu pirátský radní pro bydlení Adam Zábranský. Má fungovat jednoduše: Město bude pronajímat byty soukromých vlastníků těm, kteří budou v nouzi, nebo by si tržní nájem nemohli dovolit. Majitelům bude platit ze svého, ať se děje co se děje, z nájemníka bude nájem dobývat samo. Nájemné nebude tržní, ale úplně levné také ne. Co s tím? „My počítáme s tím, že domácnosti s nízkými příjmy typicky mají nároky na nějaké dávky, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení," řekl Zábranský a dodal, že pracovníci agentury se budou snažit, aby si nájemníci o dávky zažádali a co nejdříve je dostali. A majitelům bude moci být vyplacen i několikaměsíční nájem na ruku.

Moderátor Vladimír Vokál hned na úvod rozhovoru uvedl, že v rámci nového projektu budou byty soukromých majitelů přes pražský magistrát a Městskou nájemní agenturou pronajímány „lidem v nouzi". Majitelům bytů pak bude garantován příjem bez ohledu na to, zda bude byt obsazen nebo zda budou nájemníci řádně platit nájemné, případné pohledávky půjdou za městem.

Dle Zábranského budou nájemníci vybíráni z řad žadatelů o pronájem městského bytu. „Případně z pobytových služeb, které provozuje centrum sociálních služeb, takže třeba rodiny z azylových domů, obecně nízkopříjmoví nájemníci, kteří prostě sami to bydlení na trhu si nezajistí a žijí v nějakých nevyhovujících podmínkách," doplnil radní. Zájemce o pronájem městského bytu již mají. „Víme, že v Praze je hodně lidí v nouzi, kteří mají problém si zajistit bydlení," řekl.

Informoval, že momentálně mají 400 neuspokojených žádostí o pronájem městského bytu a dalších 400, které ani nejsou zpracované. „Ale počet lidí v bytové nouzi v Praze sahá do tisíců," podotkl.

První poptávku po bytech chtějí spustit v červnu, zatím ladí detaily. A doufají ve velký zájem, aby byl možný výběr v kvalitě a v lokalitě. Chtějí si ustanovit standard, co by byt měl obsahovat. Moderátor se ptal, zda bude nějaký strop u rozměru bytu. „To myslím, že není, ale nedávalo by nám smysl pronajímat si nějaké 150 metrové byty, protože na ty bychom nenašli pak nájem," uvedl Zábranský. Ale bude ustanovené minimum. „Aby to nebyly patnáctimetrové garsonky," upřesnil.

Městská nájemní agentura dle radního má být nástrojem pro řešení bytové nouze. „Je to prostředník mezi majiteli bytů a nájemníky," pravil Zábranský a řekl, že takové agentury fungují už v jiných státech, při založení se inspirovali ve Francii, v Belgii, ve Velké Británii, v Portugalsku. V Česku zatím nic takového není, pouze některé neziskovky dávají majitelům bytů garance, aby byli ochotní pronajmout byty lidem v nouzi. „Ale to, jak jsme to vymysleli my, to v Česku nikde nefunguje, takže je to takový pokus, my spoustu věcí nevíme, zda budou fungovat, jestli budou fungovat," přiznal pirátský radní pro transparentnost a bydlení.

Prozatím má mít Městská nájemní agentura rozpočet 5 milionů korun. „Čistě finančně ten projekt bude vlastně ztrátový, ale to nám nepřijde problematické, protože nám jde o to pomáhat lidem v nouzi. A když si to vezmeme, tak i když pronajímáme městské byty, tak je zcela záměrně pronajímáme za nižší než tržní ceny, protože ten cíl není vydělat co nejvíce peněz, ale pomáhat lidem," objasnil Adam Zábranský.

Nájem vybíraný od sociálně slabších bude určovat nájemní agentura. „My se budeme snažit, aby to bylo o něco více peněz, než kolik bude ta Městská nájemní agentura platit tomu majiteli bytu, protože samozřejmě s provozem té Městské nájemní agentury jsou spojené nějaké náklady. Ale ta výše toho nájemného by se měla pohybovat okolo 220 Kč za metr čtvereční, což je více, než je nájem v městských bytech, ale zároveň je to výrazně méně, než je tržní nájem," sdělil Pirát. Ale neřeší prý jen to, že lidé nemají na nájem, ale například že nemají na složení kauce, kvůli které nízkopříjmové domácnosti údajně byt na trhu nepronajmou.

Vokál si spočítal, že s touto cenou se ovšem cena za 70 metrový byt bude pohybovat nad patnácti tisíci. A Zábranský odpověděl, že se snaží, aby projekt byl ekonomický. „My počítáme s tím, že domácnosti s nízkými příjmy typicky mají nároky na nějaké dávky, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení," uvedl a dodal, že zaměstnanci agentury budou řešit, aby nájemník co nejdříve o tyto dávky požádal a získal je. „A to mu pomůže hradit to nájemné," shrnul radní. Také budou chtít zajistit, aby sociální pracovníci řešili u těchto lidí jejich sociální problémy, např. zadlužení a hledání zaměstnání.

Lehce také zaprotestoval proti pojmu „sociálně slabší", preferuje „lidé v bytové nouzi". Kritériem má být výše příjmu, ale nejen to. „Bytová nouze spočívá v tom, že člověk žije v nevyhovujícím nebo přechodném bydlení, na ubytovně, v azylovém domě, nebo přespává u příbuzných, což jsou případy, které jsme už také řešili," sdělil Vokálovi. Projekt má být zaměřený na rodiny, na rodiče - samoživitele, kteří typicky mají problém s nevyhovujícím bydlením. Prý je levnější, aby se takové rodině zajistilo standardní bydlení, než aby zůstávala v azylovém domě.

Zatím je projekt plánovaný na dva roky, cílem je získat 50 bytů. Detaily se budou ladit za pochodu, ovšem Zábranský podotkl, že pokud by se ukázalo, že projekt funguje, tak by co nejdříve uvažovali o rozšíření. Ale podle nedávno schválené strategie hodlají získat do roku 2030 tímto způsobem 500 bytů.

Co se týče majitelů bytů, těm bude platit přímo město. A i v této oblasti chtějí na magistrátu experimentovat. „Třeba nějací majitelé by chtěli dostat několik měsíců dopředu zaplaceno, tak to ta Městská nájemní agentura také bude moci udělat, třeba potřebují zrovna nějaký větší obnos peněz, takže jim to ta Městská nájemní agentura zaplatí dopředu," dal příklad Zábranský. I problémy se sousedskými vztahy a s případným ničením majetku prý bude řešit Městská nájemní agentura. Byty budou muset být v osobním vlastnictví, na družstevní byty totiž nelze čerpat příspěvek na bydlení.

Vokál se pak zabýval situací, kdy by nájemník neplatil kvůli problémům, které nechce řešit, nájem. Zábranský uvedl, že takové lidi by v těchto bytech bydlet nenechali, ale pokud by se jednalo o rodinu s dětmi, tak by zjišťovali, zda není místo v azylovém domě. Nicméně moderátor ho upozornil, že v městských bytech je poměrně značná část neplatičů měsíce, někdy i roky. Zábranský uklidňoval, že majitelé se bát nemusí, že nájem bude právě platit agentura.

Další otázka byla na to, zda se majitelé nemohou obávat, že do bytů budou nastěhováni nepřizpůsobiví. „Takové obavy mohou mít a majitelé bytů, kteří do toho nebudou chtít jít, tak do toho nepůjdou. My nicméně doufáme, že v Praze jsou majitelé bytů, kteří tímhle způsobem chtějí pomáhat, akorát za těch tržních podmínek se toho obávají, museli by pak řešit ty případné problémy, obávají se výpadků příjmů, to ta Městská nájemní agentura řeší," odpověděl pirátský radní.

