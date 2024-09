Piráti na tiskovce: Vykopli nás z vlády. Kmotři z ODS. Ať Fiala odvolá všechny

V odpoledních hodinách na tiskové konferenci k překvapení všech premiér Petr Fiala prohlásil, že hodlá odvolat ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše. Ten přitom ještě po ranní schůzce s Fialou hovořil o vládních prioritách na příští měsíce a prohlásil, že „se maká dál.“

Fialovo náhlé rozhodnutí vyvolalo poprask a také tvrdou kritiku. Z řad Pirátů se ozývaly hlasy o zradě a svinstvu, kritičtí jsou i politici z jiných stran a také řada komentátorů a politologů. Jako o podrazu o svém vyhazovu mluví také Ivan Bartoš.

Tiskovou konferenci dokonce začal slovy o tom, že Piráti byli z vlády vyhozeni ze strany ODS.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

„Dnešní den SPOLU oficiálně začalo cestu ke složení vlády s Andrejem Babišem. Pokud bych měl jednání pana premiéra popsat jedním slovem, tak to byl podraz, který postrádal základní prvky lidské slušnosti,“ uvedl Bartoš s tím, že Fiala mu na jejich společném setkání nic nenaznačoval.

„Volal mi až půl hodiny před tou svojí tiskovou konferencí, že změnil názor,“ uvedl Bartoš. „Já jsem nikdy neměl velké iluze o nějakém morálním kodexu jiných politických stran v této zemi, ale přesto mě po třech letech společného fungování na vládě tohle jednání překvapilo. Možná proto, že Piráti vždycky drželi dohody, my jednáme férově a jednáme otevřeně,“ pokračoval Bartoš.

Reagoval i na slova předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), že si Bartoš nenechal od nikoho pomoci, ačkoliv to nabízeli. „Co se týká té údajné pomoci, kterou s digitalizací stavebního řízení nabízeli ostatní koaliční partneři, jak tvrdí v médiích. Fakticky se tato pomoc rovnala nule, oni si vyžádali kódy, podklady, přístupy k aplikacím, často vytížili naše dodavatele, ale nakonec se nezapojili,“ prohlásil.

„Na závěr zopakuji, že na dnešním jednání pan premiér ani nenaznačil, že by se chystal k tomu vládní jednotu jakkoliv rozbít,“ dodal Bartoš.

Ministr bez portfeje Michal Šalomoun řekl, že vláda v současném formátu končí.

Podle Pirátů se po schůzce s Bartošem s premiérem sešla čtveřice Kupka, Kuba, Stanjura, Skopeček a tlačili na Fialu, že buď půjdou z vlády Piráti, nebo půjde on sám.

S touto informací přišel předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Poslanec Jakub Michálek uvedl, že jde od Fialy o podraz, který už Piráti dlouho čekali. „To jednání samotné je fakt hnusný podraz, ale my vlastně nejsme překvapení. Tohle se připravovalo už delší dobu, už se o tom hovoří tak dva roky, že se Piráti musí dostat z vlády, protože se dívají ostatní koaličním stranám, zejména ODS pod ruce. Jako záminka k tomu posloužilo to nafouknuté stavební řízení, které má sice problémy, ale pan ministr je řešil,“ prohlásil Michálek a rýpl si do ministrů ostatních vládních stran, kteří slibovanou digitalizaci zatím ani v náznaku nevyřešili.

„Zatímco ostatní ministři nespustili žádný digitální projekt, jako ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo práce a sociálních věcí. My jsme se jediní snažili spustit něco, co bude fungovat už za této vlády, zatímco všichni ostatní to alibisticky hodili až na jindy a je možné, že ty projekty vůbec nebudou,“ zkritizoval Michálek ostatní vládní strany.

Další pirátské poslankyně potom kritizovali rozpad fungující koalice, kterou podle nich způsobila ODS. „Kmotři zůstanou kmotry, i když je přetřete na Fialovo,“ uvedla Klára Kocmanová.

Olga Richterová přišla s hodnocením „fakt hnusnej podraz“.

Olga Richterová pak ještě vyzvala premiéra, ať vyhodí všechny Piráty a nedělá z nich „tajtrlíky“.

Podle Ivana Bartoše došlo k porušení koaliční smlouvy.

Jakub Michálem zopakoval, že Piráti byli z vlády Fialou vykopnuti a teď se jen řeší, jak to uzavřít formálně.