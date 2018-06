Piráti pozvali psychiatra. Ten hovořil o psychopatech v politice a ukazoval k tomu Trumpa a Zemana. Pak začal srovnávat s Hitlerem a Stalinem

„Psychopat je termín pro jednu skupinu našich bližních, která činí přibližně jedno procento populace, která má drobnou odchylku v mozku, takže neprožívá strach. Nemůžeme je diagnostikovat jinak než podle chování,“ uvedl v úvodu svého více než dvouhodinového vystoupení psychiatr. První nálepku, jestli je někdo cvok, nebo není, podle něj dostane člověk ve svém laickém okolí. Psychopaté se vyznačují predátorským nebo parazitickým chováním.

Beze strachu

„Výchova charakteru vázne, protože absence strachu nedovolí být poslušen pravidel či postupů, protože se bojím buď ztráty lásky, nebo trestu rodičů,“ vysvětloval Honzák. První fáze morální výchovy vychází podle něj ze strachu. „Má daleko menší citlivost i vůči bolesti, takže těch pár pohlavků nepřinese kýžené úspěchy… Ti zlí jsou antisociální… My jsme pro ně Marťani a oni jsou Marťané pro nás. Uvažují úplně jinak!“

Poté zabrousil do nedávné historie: „Říšský kancléř kromě toho, že trpěl dráždivým tračníkem, což měli se soudruhem Stalinem společné,“ byl podle mínění Honzáka rovněž psychopatem. „Soudruh Stalin, když mu to tam brblalo, tak měl karafu s ledem a s tou chrastil, zatímco soudruh Hitler měl svého lékaře, který mu dodával látku a Hitler to krotil čistidlem na flinty. A protože to bylo příliš jedovaté, tak ten doktor přinutil IG Farben, aby mu to vytvořili. A ať ti Němci neříkají, že za ním nešlo 90 procent národa,“ uvedl před auditoriem za pobavení přítomných slovutný psychiatr.

Test na svatou pravdu pravdoucí

„Takzvaná modrá lež se používá, jak říkám, ke ‚tlemení kolektivu‘, kdy člověk řekne absolutní nehoráznost, všichni vědí, že to je úplná kravina, ale parta, co je s ním, to podporuje. To jsou ty žvásty, které naši čelní psychopati na obou stranách Atlantiku pouštějí do luftu, a tím si testují svoji skupinu, která je s nimi solidární, až do prohlašování, že je to svatá pravda,“ uvedl pro přítomné a doprovodil svou řeč karikaturami prezidentů Zemana a Trumpa. „Vrána vráně oči nevyklove,“ uvedl poté. „Představte si život bez jakéhokoliv strachu. To je šílená nuda. Potřebují silné stimuly. Prostě důležité je to vzrůšo… To jsou ti rychlí koně, mladé holky, stará whisky, všechno toto dohromady a pochopitelně moc. To je největší odměna. Závislost na moci se zvládnout nedá.“

Pak byl promítnut obrázek českého prezidenta s demonstrativními červenými trenclemi: „Tady máme jednoho kvalitního… Když si dovedeme představit, co je to dobře vykonaná práce…,“ komentoval. „Pořád, i v minulosti, je to jeden zlomek společnosti, stejně jako je jedno procento schizofreniků a po celém světě 5,5 procenta těžkých depresí, kterým jsme, když jsme byli mladí, říkali melancholie… Umíte si představit, že budete někoho řezat? Možná že je tady mezi vámi nějaký chirurg… Mám kamaráda zubaře, který když nasazuje kleště, říká – nepodaří-li se, obrátíme to v žert,“ pokračoval za smíchu přítomných psychiatr. A následovala „… ukázka baráku, kde najdeme ty psychopaty“ – bylo vidět cedulku Parlament ČR. „… je to ta touha po moci…“

… kde je najdete…

„Psychopaté v naší politice – je jich výrazně více?“ zněl první dotaz. „Pochopitelně že více. Vždy bude nějaká skupina, která bude stahovat podskupinu. Já si nemyslím, že by náš první úředník byl prostý strachu, protože když se na něj vrhla ta dáma, co odhodila svrchní část oděvu, tak měl výraz poděšeného králíka,“ komentoval Honzák mediálně „výživné“ napadení prezidenta aktivistkou při volbách. „Tragédie postmoderní doby je, že z toho kvanta informací neprostřehujeme to, co je tam úplně pitomé, ale platí, neplatí a tím pádem manipulace s lidmi je daleko snadnější. Říkají – bylo to v novinách, je to pravda… Bylo to na internetu, poslala mi to Mařenka, ta nikdy nekecá. To jsou ty sociální sítě, kudy běží vlna blbostí, které jsou nedokontrolovatelné, respektive ti, kteří jimi manipulují, to kontrolují,“ pokračoval k médiím nestor české psychiatrie. „Oni ke mně nepřijdou, ke mně chodí jiní,“ prohlásil na adresu politiků za smíchu přítomných.

„Jak se bránit intrikám a pomluvám?“ zeptala se dále mladá dívka. „Nedá se,“ reagoval host Pirátů za smíchu auditoria. „Pryč od toho. Nikdy nevíte, kam až takový člověk může jít. I když jej budete znát. Když jej naštvete, tak je vám schopen ublížit. Když bude brečet nad tím, že mu umřel pes, tak to není to, že mu umřel kamarád, ale že přišel o investici do čisté rasy. Oni myslí úplně jinak než vy. Prostě – pryč, pryč… Pokud jsou spory s takovým člověkem, neřešit to osobně, protože on vás dostane třeba prostřednictvím advokátů.“

Psali jsme: Prezident Zeman: Věřím, že tato vláda nebude zatížena resortismem Dražilová (ANO): Úprava podmínek pro přiznání příspěvku na mobilitu je opodstatněná a přiměřená Radovan Krejčíř jako hlavní padouch Kauz Jaromíra Soukupa Vláda: Premiér Babiš jmenoval 1. místopředsedou Jana Hamáčka, vláda schválila programové prohlášení

Procento pouhým vožráním nepoznáte

Dotaz mladého muže psychiatra nepřekvapil: „Myslíte si, že by společnost mohla fungovat, kdyby se zbavila všech psychopatů?“ „Nemůžeme se zbavit všech psychopatů. Protože to zlo je v nás. Vy jste napůl hodný, napůl tvor, který kdyby bylo zle, tak uděláte věci, o kterých si myslíte, že je neuděláte. To, co psychologie i sociologie zapomínají, je, že jsme zvířata. Máme stádní instinkt. My toho šéfa potřebujeme. Když tam nebude někdo, kdo má ty generálský hvězdy, tak tam bude hovado, který má dvě plečky a je kaprálem a dostane vás taky,“ a k tomu dodal příklad: „V Německu v Hamburku vjel nějaký blbeček třikrát za sebou do jednosměrky a boural tam, protože mu to nařídila navigace,“ řekl za řehotu přítomných psychiatr. „Jsou naprogramovaní tak, že se nerozprasejí,“ uvedl k počtu a zastoupení psychopatů ve společnosti. „Furt je to jedno procento. Kdybyste všechny vybil, tak by to bylo jako ve slovech staré dělnické písně ‚I kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci, rudý prapor zavlaje‘,“ zarecitoval za výbuchu smíchu host. „Nevím, kam to lidstvo má jít…“

„Když člověk pozná nového člověka, pomáhá jej vožrat, aby se ukázal, co je zač?“ zeptal se přítomný mladík za smíchu jeho kolegů. „Já si myslím, že ne. Dokud nemusí, tak jej maminky dávají všem za vzor – toho si vezmi. On se pak ožení a vypleskne ji. Dva roky je vzorný a pak je to.“

„Jsou to většinou muži?“ nenechala ze odstrčit dívenka. „Jsme vybaveni testosteronem o něco více než holky. Tím pádem ta aktivita je daleko důraznější. Psychopatky jsou také, ale jsou daleko více intrikánky. Co do bezcharakternosti si nemáme co vyčítat,“ odpověděl jí za smíchu posluchačů host.

Máme se prima, ale spekulujeme nad nebezpečími

Mladý muž poté chtěl radu, jak na výchovu svého malého syna. Odpovězeno mu bylo následovně: „Velká část výchovy spočívá v tom, že to dítě okouká. Když budete říkat – na červenou se nechodí, ale dnes pospícháme, tak si bude pamatovat, že na červenou se chodí,“ rozesmál zcela zaplněnou místnost psychiatr. Poté zhodnotil společnost: „Jsme v situaci, která tu nebyla. V situaci, kterou Evropa nezažila. Sedmdesát let bez válek, epidemií, hladomoru. Tady je takový ekonomický boom, který tu nikdy nebyl. Když někdo není blbý nebo nechce, tak nemusí spát pod mostem. Na to není společnost připravená. My nemáme mozek na to, aby odškrtával. Je stavěný, aby hledal nebezpečí. Když reálná nebezpečí nejsou – naše generace měla, ale dnes je tu třicet let takové pohody… Budeme-li to takhle dělat, tak vymřeme do osmdesáti, sta let a přijde úplně jiná populace se zcela jinou kulturou,“ zaprognózoval temně.

Komunisté a léčitelé

„Když se někdo dostane do spárů léčitelů, je nějaký návod, jak člověka přesvědčit, že to tak není?“ zeptal se na závěr mladík. „Jsou přeprogramovací programy, dejme tomu na sekty. Zažil jsem jejich rozjezd po devadesátém roce, to bylo třeba Krišna Krišna, hare hare…,“ a místnost vybuchla smíchem. „Celá medicína má problém, že se vůbec nestará o to, kudy se organismus uzdravuje sám. Všechny choroby bijeme. Za optimálních podmínek se porvat s nákazou, za posledních 50, 60 let jsme toto všechno totálně zavrhli a všechno hasíme antibiotiky. Mohu říci, držte se té klasické medicíny a tu neopouštějte. Když si vezmete, že ÚV KSČ měl seznam 18 léčitelů, kdyby bylo nejhůře. A pak si o živnost napsalo 18 000 lidí. Těch 18 něco umělo. Jsou různé věci mezi nebem a zemí. Třeba páter Ferda nebyl osoba vymyšlená. Ale mezi těmi 18 tisíci jsou ti, kteří umějí dobře vybírat peníze,“ konstatoval ironicky Honzák. „Zůstaňme u dobrých zvyklostí a nenechme se každým objevem zviklat, abychom to následovali a kupovali,“ vyslal na závěr akce vzkaz nejen přítomné omladině špičkový český psychiatr.

Psali jsme: Psychiatr: Špatní psychopati jsou v kriminále. Úspěšní v parlamentu Bojím se, že prezidentem může dnes být každý, říká známý psychiatr Začínají nás ovládat psychopati. Experti rozebrali, proč se tu rozmáhá nenávist Přemnožení a muslimové: Vysvětlení našich potíží od velezkušeného psychiatra vás překvapí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala