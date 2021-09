Piráti, to jsou perly. Blokují věci pro kraj, říká poslanec ANO z Ústecka

reklama

Ústecký kraj se stal ostře sledovaným krajem z hlediska předvolebního klání. Utká se zde totiž lídr hnutí ANO Andrej Babiš mimo jiné také se šéfem Pirátů Ivanem Bartošem. Podle Bžocha má Babiš k Ústeckému kraji kladný vztah a zajímá se o tamní problémy. „Ale také to znamená, že pan premiér se nebojí výzev a chce si to s Piráty rozdat napřímo,“ uvedl v komerční prezentaci hnutí ANO Náš Region s tím, že je rád a těší se na souboj. Dodal také, že věří, že se lidé sami přesvědčí, že ANO chce problémy řešit, kdežto Piráti „žijí v nějaké své pražské bublině“. Vrátil se tak ke skandálnímu výroku Ivana Bartoše, který řekl, že v Ústeckém kraji je to horší než v Rumunsku. „Rovnou všechny urazí,“ komentuje jeho nešťastný výrok Bžoch s tím, že nelze porovnávat jedno číslo. Podle něj je to ale podobné jako v Poslanecké sněmovně. „Když poslouchám některé kolegy Piráty, tak často prostě nevědí, o čem mluví, a občas to jsou vážně perly. Piráti nerozumí problémům našeho kraje a hloupě blokují zákony, které by je třeba mohly pomoci vyřešit,“ dodává a odvolává se například k Praze, kde Piráti před volbami tvrdili, že chtějí mít MHD zdarma. „Teď když mají primátora, tak se jízdné naopak zdražuje,“ kroutí hlavou.

Anketa Považujete kauzu Čapí hnízdo za vážnou záležitost? Považuji 6% Nepovažuji 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1441 lidí

Vládu hnutí ANO pak hodnotí pozitivně. „Pokud se podíváte na to, co jsme před volbami slibovali, zjistíte, že drtivá většina se nám podařila naplnit,“ zdůrazňuje a připomíná, že rok a půl se neřešilo nic jiného než covid. Podle některých například zvyšování důchodů je hodnoceno jako populistický krok. „Já se musím vážně smát. Pokud tu je konečně vláda, která na seniory myslí a každoročně jim rekordně zvyšuje důchody, tak na tom nevidím nic populistického,“ podotkl a dodal, že předchozí vlády na to kašlaly. Připomněl, že s ohledem na růst cen je potřeba, aby se důchody dále zvedaly. Podle něj to není ale jen o důchodcích. „Úspěchem této vlády je, že se zajímala o všechny skupiny,“ vyzdvihl a odkázal k platům učitelů, lékařů, sester, policistů nebo hasičů. Zdůraznil také zrušení superhrubé mzdy, tím pádem každému zaměstnanci stoupl plat o sedm procent. Pro podnikatele se zase zavedla paušální daň a vznikl portál moje daně. Připomněl také, že se o 80 tisíc zvedl rodičovský příspěvek. Zmínil také dálnice a velké stavby. „Je z toho zřejmé, v jaké politice chceme pokračovat, budeme prostě dál řešit desítky let neřešené problémy a zkvalitňovat lidem život,“ dodal.

Anketa Kdo má větší porci vaší důvěry? Miroslav Kalousek 17% Jakub Michálek 2% Nevím 81% hlasovalo: 497 lidí

Ve Sněmovně je pak poslanec Bžoch prioritně zaměřen na zahraniční politiku. „Jsem příznivcem té původní myšlenky, se kterou EU vznikla a do které jsme i my vstupovali. V posledních letech se od ní ale unie dost odchýlila a má tendenci až příliš aktivně vstupovat do politik členských států, a to včetně České republiky,“ hodnotí směřování Evropské unie s tím, že proto je výhodou, že máme premiéra, který dlouhodobě hájí naše zájmy a bojuje za ně. Upozorňuje totiž, že čím je země menší, tím je větší pravděpodobnost, že země bude jen kývačem a pozorovatelem. To ale není případ ČR. Máme místopředsedkyni Evropské komise, místopředsedkyni Evropského parlamentu a teď nás čeká předsednictví. „To svědčí o tom, jaké postavení v Evropě máme, musíme si ho udržet. V kontrastu toho jsem byl v šoku, když jsem poslouchal Piráty, kteří chtěli zavést princip většinového hlasování v Evropské radě a posílit Evropský parlament, protože tím bychom v podstatě přišli o naši suverenitu,“ zdůraznil a dodal, že nyní má každý stát právo veta a musí se tak najít shoda všech.

Závěrem dodal, že čas na ragby, jeho srdeční záležitost, si vždy ještě najde. „Ono je i dobré si občas vyčistit hlavu, takže toho se jen tak nevzdám,“ uzavřel politik a ragbista.

